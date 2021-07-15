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Вночі в Харкові на складі з деревиною сталася масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі в Харкові в складському приміщенні для зберігання деревини приватного підприємства сталася масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"15 липня о 02:43 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у складській будівлі зі зберігання деревини приватного підприємства, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19. Вогонь майже миттєво охопив значну площу, швидко поширюючись по горючим матеріалам.

Зважаючи на великі масштаби пожежі, до місця виклику за підвищеним номером складності було направлено відразу 10 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та додатково пожежний потяг. На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 740 кв.м. Горіли вироби з деревини у металевій каркасній складській будівлі.

На гасіння вогню рятувальники подали 18 пожежних стволів та о 05:00 локалізували його. Наразі триває остаточна ліквідація пожежі", - сказано в повідомленні.

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На місці пожежі було врятовано одну людину, чоловік 1958 р.н. - оператор електропідстанції.

Крім того, вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на електропідстанцію, складське приміщення площею по зберіганню сировини для виготовлення деревностружкової плити, 2 залізничні вантажні вагони з сировиною (по 60 т сировини в кожному) та легковий автомобіль ВАЗ 2109.

Всього до гасіння пожежі було залучено 10 автоцистерн, пожежний потяг та 70 чол. особового складу ДСНС.

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Загиблих та постраждалих не має.

Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Також дивіться: Рятувальники гасять масштабну пожежу на підприємстві на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі в Харкові на складі з деревиною сталася масштабна пожежа 03
Вночі в Харкові на складі з деревиною сталася масштабна пожежа 04
Вночі в Харкові на складі з деревиною сталася масштабна пожежа 05
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Фото: сайт ДСНС

Автор: 

пожежа (4350) Харків (5665) ДСНС (5139) склад (183)


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