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Ділянка шляху Н-23, що веде з Дніпропетровщини в Запоріжжі, повністю відремонтували. ФОТОрепортаж

Ділянку траси Н-23, що веде з Дніпропетровщини в Запоріжжі, повністю покрили новим дорожнім полотном.

Про це повідомила Служба автодоріг у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ході президентської програми "Велике будівництво" ремонт стартував на початку Мерта. Крім нового полотна, підрядники вже облаштували перехрестя, встановили бордюри і дорожні знаки.

"Зараз на автодорозі завершують нанесення дорожньої розмітки. За проєктом поточного середнього ремонту на всій протяжності дороги (в межах Запорізької області) наноситься розмітка холодним пластиком", - йдеться в повідомленні.

Після завершення цих робіт, ділянку автодороги Н-23 (км 272 + 849 - 282 + 880) буде введений в експлуатацію.

Ця дорога є однією з пріоритетних для розвитку інфраструктури регіону. Її загальна протяжність в межах Запорізької області - 10 км.

Нагадаємо, раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що в рамках президентської програми буде відновлена ​​вся мережа державних автодоріг. Таким чином, понад 20 тисяч км доріг між містами відновлять до кінця 2023 року.

Також дивіться: 42 км "Дороги Єдності" капітально відремонтують на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Ділянка шляху Н-23, що веде з Дніпропетровщини в Запоріжжі, повністю відремонтували 01
Ділянка шляху Н-23, що веде з Дніпропетровщини в Запоріжжі, повністю відремонтували 02
Ділянка шляху Н-23, що веде з Дніпропетровщини в Запоріжжі, повністю відремонтували 03

Автор: 

дороги (3071) Запоріжжя (2290) Велике будівництво (741) Дніпропетровська область (3829)


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Топ коментарі
+5
Головне наліпку зі згадуванням Шмарклі прихуярить, бо то ж грандіозне будівництво - аж цілий шматок дороги поасфальтували. ****** сраколизи.
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15.07.2021 12:08
+2
Ехал недавно Днепр-Кривой Рог идеальная свежая дорога, Кривой Рог - Кропивницкий новенькая (не дожил Андрей Кузьменко "Скрябин"), Окружную Кропивницкого делают, До Мироновки почти все сделано. Мироновка - Обухов в процессе, реверсивное движение, за пару месяцев сделают. Одно только хочеться сказать. Наконец то мы дождались дела, а не обещаний.
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15.07.2021 13:33
+1
Відремонтуйте трасу Бахмут - Лисичанськ - Новодружеськ - Рубіжне - КП Танюшівка.
Такнками розбили проїхати не можна
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15.07.2021 12:06
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Об этом тоже не так давно рапортовали. Посмотрим через полгодика.

Участок пути Н-23, ведущий из Днепропетровщины в Запорожье, полностью отремонтировали - Цензор.НЕТ 5076
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15.07.2021 12:11 Відповісти
Продовжується Велике Крадівництво, Велике Садівництво, "Большая реставрация".... короче, Велике ЗЕльоноє Мудівництво
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15.07.2021 15:09 Відповісти
Відремонтуйте трасу Бахмут - Лисичанськ - Новодружеськ - Рубіжне - КП Танюшівка.
Такнками розбили проїхати не можна
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15.07.2021 12:06 Відповісти
Участок пути Н-23, ведущий из Днепропетровщины в Запорожье, полностью отремонтировали - Цензор.НЕТ 3905
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15.07.2021 12:08 Відповісти
перефразируя известного "классика" (шоб он сдох): если вы на танках ездите, то зачем вам дорога?
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15.07.2021 16:21 Відповісти
Ох ёпта, 10 км сделали, молодцы, пэрэмога, а до Никополя ещё 70
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15.07.2021 12:08 Відповісти
Головне наліпку зі згадуванням Шмарклі прихуярить, бо то ж грандіозне будівництво - аж цілий шматок дороги поасфальтували. ****** сраколизи.
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15.07.2021 12:08 Відповісти
чому двополосну не роблять,як хайвей з відбійниками?
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15.07.2021 12:09 Відповісти
Деньги за это до строителей не дошли...
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15.07.2021 12:25 Відповісти
Так би по всій Україні, та ще щоб не розлізлась весною.... нісинкутофантастика.
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15.07.2021 12:20 Відповісти
А где бордюры?
Где дорожные знаки на перекрестке?
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15.07.2021 12:23 Відповісти
Ехал недавно Днепр-Кривой Рог идеальная свежая дорога, Кривой Рог - Кропивницкий новенькая (не дожил Андрей Кузьменко "Скрябин"), Окружную Кропивницкого делают, До Мироновки почти все сделано. Мироновка - Обухов в процессе, реверсивное движение, за пару месяцев сделают. Одно только хочеться сказать. Наконец то мы дождались дела, а не обещаний.
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15.07.2021 13:33 Відповісти
Черз год-два посмотрим на результаты этого "дела", а пока что рано оссаны зеленый плесени петь.
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15.07.2021 16:14 Відповісти
 
 