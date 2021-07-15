Ділянка шляху Н-23, що веде з Дніпропетровщини в Запоріжжі, повністю відремонтували. ФОТОрепортаж

Ділянку траси Н-23, що веде з Дніпропетровщини в Запоріжжі, повністю покрили новим дорожнім полотном.

Про це повідомила Служба автодоріг у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в ході президентської програми "Велике будівництво" ремонт стартував на початку Мерта. Крім нового полотна, підрядники вже облаштували перехрестя, встановили бордюри і дорожні знаки.

"Зараз на автодорозі завершують нанесення дорожньої розмітки. За проєктом поточного середнього ремонту на всій протяжності дороги (в межах Запорізької області) наноситься розмітка холодним пластиком", - йдеться в повідомленні.

Після завершення цих робіт, ділянку автодороги Н-23 (км 272 + 849 - 282 + 880) буде введений в експлуатацію.

Ця дорога є однією з пріоритетних для розвитку інфраструктури регіону. Її загальна протяжність в межах Запорізької області - 10 км.

Нагадаємо, раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що в рамках президентської програми буде відновлена ​​вся мережа державних автодоріг. Таким чином, понад 20 тисяч км доріг між містами відновлять до кінця 2023 року.

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