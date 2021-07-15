Чорний нотаріус із Києва Хижняк з травмата вистрілив дівчині, яка відпочивала в готелі, в обличчя. Поліція кваліфікує це як легке тілесне ушкодження, - юрист Ковалів. ВIДЕО

Спочатку поліція затримала стрільця. Але вже до ранку з'ясувалося, що його відпустили, а саму справу кваліфікують як "умисне легке тілесне ушкодження".

Про це повідомив у фейсбуку юрист ICITAP Богодар Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що ви бачите на першому фото — обличчя моєї двадцятирічної племінниці, а на другому — голова племінника після того, як якийсь чорт вирішив, що він може безкарно стріляти в людей. На відео — винуватець, нотаріус з Києва Хижняк Андрій Миколайович. Зараз Хижняка відмазують, а за стрільбу з вогнепалу по людях йому, найімовірніше, нічого не буде", - пише він.





Далі він коротко викладає суть конфлікту.

За його словами, його племінники з друзями відпочивали в холі готелю, коли до них підскочив Хижняк з претензією про те, що вони нібито курили в приміщенні. З'ясувавши що це не так, він пішов до свого номеру, однак незабаром повернувся вже з адміністратором готелю і повідомив, що викликав поліцію, тому що при ньому гості не будуть "бухати" в готелі.

"Невелике пояснення: чувак жив у номері у протилежному від них кінці готельного коридору, а компанія сиділа в окремій "кімнаті для відпочинку" на поверсі... Це аби запобігти версіям, ніби йому справді щось заважало. Людина банально хотіла причепитись", - пише Ковалів.

За його словами, чоловік поводився агресивно, через що компанія почала знімати його на телефон, оскільки він погрожував всіх перестріляти.

"Як тільки бачить, що його знімають, вибиває камеру з рук. На відео, до речі, видно, що з ним говорили нормально, єдиний хто кричав — це, власне, сам Хижняк", - додає він.

"Мій племінник вирішує, що пора загладити ситуацію і (досі в присутності адміністраторки готелю) іде за чуваком по коридору, пропонуючи розійтись миром, понизити градус конфлікту. І тут починається апогей. Чувак, відчувши повну домінацію, дістає з штанів травмат, розвертається до племінника і тупо ні з того ні з сього б’є його рукояткою пістолета зверху по голові. Далі відходить ще на кілька кроків у напрямку номера, удару йому видається мало, розвертається і метрів з чотирьох стріляє з вогнепального травмату у бік людей. Куля потрапляє в обличчя племінниці, яка підбігла допомогти братові після удару, і все заливається кров‘ю. Штріх забирає гільзу і на повному розслабоні йде в номер", - пояснює Ковалів.

Після прибуття поліції Хижняк був затриманий. Потерпілим пояснили, що це що хуліганство з вогнепальною зброєю, а стрілка забирають у СІЗО.

"А зранку починається найцікавіше: виявляється, що чувака відпустили, а поліція (імовірно, після дзвінка згори) за ніч змінила кваліфікацію і замість хуліганки зі зброєю це тепер легке тілесне. Ще раз. Замість "грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням вогнепальної зброї" злочин тепер кваліфікують як "умисне легке тілесне ушкодження"", - обурений автор поста.

"Далі ще цікавіше. Уявіть моє "здивування", коли я забив ім‘я "стрільця" в гугл, і перший результат — це розслідування Слідство.інфо від 2015-го року, яке розказує, що Андрій Хижняк — чорний нотаріус, що через мутну схему легалізовував віджим кредитних автомобілів. Пізніше суди всіх інстанцій (у тому числі Касаційна палата Верховного Суду) за позовами потерпілих розгрібали мутки Хижняка і скасовували його виконавчі написи", - продовжує він.

На думку Коваліва, це може означати, що Хижняк "явно непростий, зі зв'язками, а значить, впливові друзі цілком можуть його відмазати".

Як повідомила в Instagram постраждала - 20-річна Анастасія Бандеровська, інцидент стався в ніч із 9 на 10 липня в популярній серед туристів резиденції президента "Синьогора" в карпатському масиві Горгани.

"Мені 20 і я не знаю, яким буде моє обличчя після загоєння рани. У мене заніміло пів обличчя і опухло обличчя. Брату щодня роблять перев'язки і ми сподіваємося, що немає ускладнень", - розповідає Анастасія.

У поліції повідомляють, що почали кримінальне провадження. Остаточне рішення про кваліфікацію інциденту ухвалять після проведення експертиз.