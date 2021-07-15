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Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Зловмисники на Харківщині намагалися переправити в РФ комплектуючі до штурмової авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці затримали контрабандистів на території Харківської області за кілька метрів від державного кордону.

Під час затримання у зловмисників виявлено "вантаж" з запчастинами до ударного гелікоптера Мі-24.

Вилучені матеріали направлені на експертизу.

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В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії зі встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності причетних осіб.

Вирішується питання про повідомленні про підозру організатору контрабандного каналу та обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ 01
Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ 02
Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ 03
Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ 04
Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ 05
Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ 06
Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ 07
Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ 08

Автор: 

контрабанда (1825) СБУ (12915) Харківщина (6054) вертоліт (880)


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Пипец рашка уже вертолеты челноками собирает
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15.07.2021 13:04 Відповісти
Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 629
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15.07.2021 13:17 Відповісти
розтріляти по закону воєнного часу-
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15.07.2021 13:25 Відповісти
Без великого піару завести пацанчиків в сортир і замочити, так радить сам сцарь Пукін!
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15.07.2021 13:41 Відповісти
Отправить их в штрафбат и на передовую ООС.
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15.07.2021 13:43 Відповісти
пытались переправить в РФ на Харьковщине (с)ЦензорНет)
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15.07.2021 15:05 Відповісти
А шо такое, местной контразведке предварительно денег не занесли? Или заказ на конкурентов поступил?
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15.07.2021 15:44 Відповісти
Наверное , мимо Слюсарева-Иванова хотели проскочить , идиоты.
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05.08.2021 20:42 Відповісти
 
 