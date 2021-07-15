Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Зловмисники на Харківщині намагалися переправити в РФ комплектуючі до штурмової авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці затримали контрабандистів на території Харківської області за кілька метрів від державного кордону.

Під час затримання у зловмисників виявлено "вантаж" з запчастинами до ударного гелікоптера Мі-24.

Вилучені матеріали направлені на експертизу.

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В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії зі встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності причетних осіб.

Вирішується питання про повідомленні про підозру організатору контрабандного каналу та обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.















