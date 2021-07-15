Шмигаль вніс у Раду подання на призначення Монастирського главою МВС, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Сьогодні, 15 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук народний депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Він також оприлюднив відповідне подання. Згідно з документом, прем'єр вносить це подання за пропозицією депутатської фракції "Слуги народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" зібрала підписи за призначення Монастирського главою МВС, - Кравчук

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.