Шмигаль вніс у Раду подання на призначення Монастирського главою МВС, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ
Сьогодні, 15 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук народний депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
Він також оприлюднив відповідне подання. Згідно з документом, прем'єр вносить це подання за пропозицією депутатської фракції "Слуги народу".
Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.
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