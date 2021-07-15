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Шмигаль вніс у Раду подання на призначення Монастирського главою МВС, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Сьогодні, 15 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук народний депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

Він також оприлюднив відповідне подання. Згідно з документом, прем'єр вносить це подання за пропозицією депутатської фракції "Слуги народу".

Шмигаль вніс у Раду подання на призначення Монастирського главою МВС, - Юрчишин 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" зібрала підписи за призначення Монастирського главою МВС, - Кравчук

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Автор: 

МВС (3509) призначення (2295) Юрчишин Ярослав (153) Монастирський Денис (392) Слуга народу (2816) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+2
Ага. Тепер розумієте який неук і нездара лізе в МВС?
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15.07.2021 14:12
+1
Антиукраинский, антинародный режим цементируется.
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15.07.2021 14:11
+1
Монастирський буде на розпасах(як сорока - ворона). Тому дала, тому дала, а тому голівку відкрутила і сама фур-р-р-р... полетіла. Клани перегризуться через бабло і почнеться бардак. Патрульні машини не заправлені, нема запчастин, гуми на колеса, спец засоби кудись зникли, нацгвардія почне перевзуватись в кеди від волонтерів і, замість кевлару одягнуть баняки на голови.
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15.07.2021 14:11
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Моня Стирський , таки стане МВД 😀😂🤣
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15.07.2021 14:07 Відповісти
Цей новий знає українську мову?
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15.07.2021 14:07 Відповісти
Знает, также как и Аваков знал.
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15.07.2021 14:11 Відповісти
Але відгук на дисертацію Ківи писав. Це достатньо, щоб розуміти, що це за фрукт.
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15.07.2021 14:11 Відповісти
Антиукраинский, антинародный режим цементируется.
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15.07.2021 14:11 Відповісти
Монастирський буде на розпасах(як сорока - ворона). Тому дала, тому дала, а тому голівку відкрутила і сама фур-р-р-р... полетіла. Клани перегризуться через бабло і почнеться бардак. Патрульні машини не заправлені, нема запчастин, гуми на колеса, спец засоби кудись зникли, нацгвардія почне перевзуватись в кеди від волонтерів і, замість кевлару одягнуть баняки на голови.
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15.07.2021 14:11 Відповісти
Ага. Тепер розумієте який неук і нездара лізе в МВС?
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15.07.2021 14:12 Відповісти
А як же конкурс?!
Прозорий, справедливий, привселюдний конкурс на високі посади, як було обіцяно?!
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15.07.2021 14:12 Відповісти
ще одне нове обличчя....тьху
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15.07.2021 14:12 Відповісти
Шмыгаль внес в Раду представление на назначение Монастырского главой МВД, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7558
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15.07.2021 14:14 Відповісти
ну депутангам от сн можно спокойно ездить под кайфом...
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15.07.2021 14:28 Відповісти
теперь)
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15.07.2021 14:28 Відповісти
Пусть Монастырский сначала расскажет где научные труды Кивы применил.
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15.07.2021 14:30 Відповісти
Кива нагнул членограя ...
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15.07.2021 14:36 Відповісти
 
 