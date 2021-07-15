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23-річна дівчина поширювала дитяче порно в одному з месенджерів на Закарпатті, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23-річна дівчина поширювала порнографічні матеріали в одному з месенджерів, а також шантажувала людей, публікуючи їхні інтимні фото і відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зазначається, що 23-річна мешканка Ужгорода створила закритий канал в одному з месенджерів, де публікувала порновідео за участю малолітніх дітей. Окрім цього, поліцейським стало відомо, що фігурантка шантажувала закарпатців: у вищезгаданому каналі дівчина публікувала інтимні фото та відео закарпатців, які пізніше погоджувалась видалити за окрему плату.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за ч.2 ст.301-1 Кримінального кодексу України, тобто одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Крім того, оперативники встановлюють осіб, причетних саме до створення порнографічного відео за участю дітей.

Поліцейські звернулися з листом до офіційного представництва месенджера для блокування зазначеного каналу.

За такі дії зловмисниці загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колектори погрожували "боржникам" підробленим порно-компроматом у 5 областях України, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

23-річна дівчина поширювала дитяче порно в одному з месенджерів на Закарпатті, - Нацполіція 01
23-річна дівчина поширювала дитяче порно в одному з месенджерів на Закарпатті, - Нацполіція 02
23-річна дівчина поширювала дитяче порно в одному з месенджерів на Закарпатті, - Нацполіція 03
23-річна дівчина поширювала дитяче порно в одному з месенджерів на Закарпатті, - Нацполіція 04
23-річна дівчина поширювала дитяче порно в одному з месенджерів на Закарпатті, - Нацполіція 05

Автор: 

Нацполіція (15254) порнографія (110) Ужгород (343) Закарпатська область (2067)


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Топ коментарі
+6
цікавіше звідки в неї порно відео людей яких вона шантажувала - мабуть якогось місцевого крутелика притисла
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15.07.2021 17:43
+2
Теж незрозуміло.
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15.07.2021 18:03
+1
Видимо, на ее мохнатку спроса совсем не было.
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15.07.2021 16:48
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Видимо, на ее мохнатку спроса совсем не было.
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15.07.2021 16:48 Відповісти
А может сама в детском порно снималась, вот решила вспомнить былое, занялась этим от ностальгии
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15.07.2021 16:52 Відповісти
Та то скоріше за все teen porn.Навіть в твітері таке є.Завжди говорять з дитяче порно,коли потрібно когось притиснути.
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15.07.2021 16:56 Відповісти
цікавіше звідки в неї порно відео людей яких вона шантажувала - мабуть якогось місцевого крутелика притисла
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15.07.2021 17:43 Відповісти
Теж незрозуміло.
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15.07.2021 18:03 Відповісти
Хоча всяке може бути.Але в нас вебкам моделей притягують до відповідальності.
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15.07.2021 16:57 Відповісти
На закарпатье есть свой мессенжер?
Вот где собрались все наши айтишники!
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15.07.2021 17:05 Відповісти
Детская порнография это когда кобыле семнадцать и восемь.
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15.07.2021 17:12 Відповісти
Якась шмара растаманка
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15.07.2021 17:25 Відповісти
Шмара.
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15.07.2021 18:19 Відповісти
Знаем таких тварей, бывают рядом садятся в маршрутке, а ты не сном не духом. Отврат 23-річна дівчина поширювала дитяче порно в одному з месенджерів на Закарпатті, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9377
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15.07.2021 20:05 Відповісти
"співробітники МІГРАЦІЙНОЇ поліціїї України"...
А що, міграційна поліція займається порнографією?
Чи мусорам знову закортіло піару та бабосів з закарпатки?
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16.07.2021 09:42 Відповісти
Тобто наскільки я зрозумів із назви каналу що видно на фото і того що є в статті обвинувачена репостила фото і відео малолітніх шлюхенцій які ті самі виклали.
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28.09.2021 20:56 Відповісти
 
 