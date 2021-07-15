23-річна дівчина поширювала дитяче порно в одному з месенджерів на Закарпатті, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23-річна дівчина поширювала порнографічні матеріали в одному з месенджерів, а також шантажувала людей, публікуючи їхні інтимні фото і відео.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зазначається, що 23-річна мешканка Ужгорода створила закритий канал в одному з месенджерів, де публікувала порновідео за участю малолітніх дітей. Окрім цього, поліцейським стало відомо, що фігурантка шантажувала закарпатців: у вищезгаданому каналі дівчина публікувала інтимні фото та відео закарпатців, які пізніше погоджувалась видалити за окрему плату.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за ч.2 ст.301-1 Кримінального кодексу України, тобто одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Крім того, оперативники встановлюють осіб, причетних саме до створення порнографічного відео за участю дітей.

Поліцейські звернулися з листом до офіційного представництва месенджера для блокування зазначеного каналу.

За такі дії зловмисниці загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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