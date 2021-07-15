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"Слуги русифікації" і "Меняю мову на рубли": на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 липня, активісти зібралися під будівлею Ради, протестуючи проти спроб депутатів внести низку поправок в законопроєкт про зміни до Держбюджету на 2021 рік, які можуть звузити застосування української мови, зокрема можуть вивести фільми і телепрограми з-під дії закону про українську мову.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"На знак протесту проти найбільшого з часів Януковича наступу влади на мову ми принесемо депутатам-зрадникам 150 тис. російських рублів", - зазначали організатори акції.

Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 01
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 02
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 03
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 04
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 05
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 06
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 07
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 08
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 09
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 10
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 11
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 12
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 13
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 14
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 15
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 16
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 17
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 18

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За даними нашого кореспондента, протестувальники, які зібралися, влаштували перформанс під будівлею Ради, принесли кейс з рублями і закидали ними площу під будівлею українського парламенту. Зазначається також, що в самому кінці акції правоохоронці намагалися скласти адмінпротокол щодо активіста, який тримає кейс з рублями. Його скрутили і відтягли за паркан, однак нардепу "Європейської Солідарності" Володимиру В'ятровичу вдалося "відбити" активіста.

Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 19
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 20
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 21
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 22
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 23
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 24
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 25
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 26
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 27
Слуги русифікації і Меняю мову на рубли: на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника 28

Після спроби затримати активіста люди, які зібралися, скандували: "Відпускай!". Також відбулася невелика сутичка між активістами і правоохоронцями.

За даними нашого кореспондента, правоохоронці мали намір скласти протокол щодо активіста через те, що той нібито порушив правила благоустрою.

ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

ВР (15021) протест (2402) українська мова (836) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+25
Молодці! Треба відбити бажання євреям і росіянам регулювати мовні питання в Україні.
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15.07.2021 16:58
+24
После попытки задержать активистаИсточник: https://censor.net/ru/p3277350

чего чего....а за что хотели задержать?? У нас что уже как в ********** митинги запрещены...Зеленая мразь берега путает
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15.07.2021 16:58
+19
у зели начинаются веселые времена без "чорта" )))
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15.07.2021 16:55
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у зели начинаются веселые времена без "чорта" )))
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15.07.2021 16:55 Відповісти
так он сам чорд
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16.07.2021 08:44 Відповісти
После попытки задержать активистаИсточник: https://censor.net/ru/p3277350

чего чего....а за что хотели задержать?? У нас что уже как в ********** митинги запрещены...Зеленая мразь берега путает
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15.07.2021 16:58 Відповісти
За фальшивомонетничество.
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15.07.2021 17:08 Відповісти
Шта?
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15.07.2021 19:36 Відповісти
Молодці! Треба відбити бажання євреям і росіянам регулювати мовні питання в Україні.
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15.07.2021 16:58 Відповісти
ти маєш на увазi малороським доморощєним єврєям?
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15.07.2021 17:01 Відповісти
от чого поліціянти побили оцього бородатого високого чувака? Взяли би гроші, краще, занесли би в обміник, на пиво після служби би вистачило... І всі довольні були би!
А так - побили... Ну, ответка по-любому прилетить. Не сьогодні, так завтра.
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15.07.2021 17:03 Відповісти
хоп!?
А то що, сувенірні рублі були?
Ну, то воще... Може, за це і побили? За несправжні...
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15.07.2021 17:08 Відповісти
депутатам-зрадникам 150 тис. російських рублів"Джерело: https://censor.net/ua/p3277350 так номінал по 50 мабуть такі справжні
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15.07.2021 19:37 Відповісти
Как-би нажать нє пєрєгібая нагнуть не пєрєгіная і абайтись бєз Авкаова і нє докатіться до майдана - вова запитує у Єрамакокозира й додає - памперси закупив?
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15.07.2021 17:05 Відповісти
І ця бикота в кокетливих беретиках в 45 років повиходе на пільгову пенсію і буде вимагати пенсій як у депутатів? Погань мєнтовська!
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15.07.2021 17:07 Відповісти
о-па так ти зедепутат?
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15.07.2021 17:10 Відповісти
не вони винуваті!
Винувате начальство, яке їм накази людей бити віддає! А ще більше винуваті 73/43%зебіли, які поставили оте начальство!
Інша справа, що при отриманні такого наказу потрібно писати рапорт на звільнення з органів.
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15.07.2021 17:11 Відповісти
в 40 лет они на пенсию 1000 дол. в звании полкана если, раньше выходили...звание за бабки естессновено, сами то и табл. умножения хрен знали...)))
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15.07.2021 17:49 Відповісти
бидлота зедепутатська?
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15.07.2021 17:10 Відповісти
"Начальство наказало бити людей"- а іншої роботи не існує? Туди саме йдуть відморозки яким в кайф бикувати і бити людей!
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15.07.2021 17:16 Відповісти
Это не задержание!!! Это незаконное похищение спецпризначинцями человека. По фото и видео он не нарушал периметр охраны, не думаю что матерился и не курил/распивал алкоголь. Нарушение прав гражданина со стороны работников МВС.
И тут снизу постучал Лукашенко.
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15.07.2021 17:20 Відповісти
Скучный театр имени Петра Алексеевича. Не интересно.
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15.07.2021 17:47 Відповісти
ну да, с клоуном представление веселее
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15.07.2021 17:51 Відповісти
********** когда на рояле членом барабанит - другое дело, скажи?
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15.07.2021 19:40 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1415678328510447629 29 мин

ВР Украины проголосовала сегодня в первом чтении законопроект 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов онлайн азартных игр - с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино - с 18% до 10%, выпуска и

проведения лотерей также до 10%. Но это даже не самое главное. Самое главное, что это законопроект предоставляет неограниченные возможности укрывательства и отмывания незаконных доходов, освобождая их от налога на доходы с физических лиц и военного сбора (а значит и финансового контроля) выигрыше до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) . Скоро у нас станет очень много счастливых обладателей многочисленных выиграшей. как это увязывается с борьбой с коррупцией и незаконными доходами - будете МВФ объяснять.
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15.07.2021 17:53 Відповісти
йухегознаетЪ может вову действительно отправить в мацквабад.... желательно навсегда
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16.07.2021 08:47 Відповісти
Респект учасникам акції.
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15.07.2021 18:15 Відповісти
никогда , никто в мире не сменит устоявшуюся столетиями систему полиция не для народа, а от народа... печально, но факт... полиция ничем не отличается от милиции, беркута и всего остально... создана для силовойзащиты властьимущих от гнева народного.....
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15.07.2021 18:59 Відповісти
Мусора вони виродки вмить перебудовуються під любу будь-яку проукраїнську чи як зараз антиукраїнську владу ЗЕбілів капітулянтів. Та навіть і під окупаційну кремлівську бандитську владу в тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Але вони майже всі притом завжди були продажними юдами - катами до України і до Українського народу. При кремлівському холую що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти -кати вони навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів і усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівській ригоАнальній бандитській зграї ЗЕКА Юди -янука.. знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти перевертні моментально стали продажними колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі де теж відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора за криваві кремлівські срібняки вмить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів. І зараз так повторюється вже по всій Україні. Одна надія тільки на українських націоналістів, активістів, учасників ООС, добровольців і всіх проукраїнських громадян тільки вони можуть захистити від знищення Український народ, і територіальну цілісність і державність України.-
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15.07.2021 20:27 Відповісти
Мабуть з сьогоднішнього дня "слуганароду" стане нецензурним словом на Цензорі.НЕТ?
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15.07.2021 21:16 Відповісти
Не тільки.
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15.07.2021 21:34 Відповісти
Мусора мрази, как и шобла зеленского
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15.07.2021 22:00 Відповісти
чувак на Линкольна похож
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17.07.2021 18:21 Відповісти
 
 