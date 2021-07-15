"Слуги русифікації" і "Меняю мову на рубли": на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 липня, активісти зібралися під будівлею Ради, протестуючи проти спроб депутатів внести низку поправок в законопроєкт про зміни до Держбюджету на 2021 рік, які можуть звузити застосування української мови, зокрема можуть вивести фільми і телепрограми з-під дії закону про українську мову.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"На знак протесту проти найбільшого з часів Януковича наступу влади на мову ми принесемо депутатам-зрадникам 150 тис. російських рублів", - зазначали організатори акції.





































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За даними нашого кореспондента, протестувальники, які зібралися, влаштували перформанс під будівлею Ради, принесли кейс з рублями і закидали ними площу під будівлею українського парламенту. Зазначається також, що в самому кінці акції правоохоронці намагалися скласти адмінпротокол щодо активіста, який тримає кейс з рублями. Його скрутили і відтягли за паркан, однак нардепу "Європейської Солідарності" Володимиру В'ятровичу вдалося "відбити" активіста.





















Після спроби затримати активіста люди, які зібралися, скандували: "Відпускай!". Також відбулася невелика сутичка між активістами і правоохоронцями.

За даними нашого кореспондента, правоохоронці мали намір скласти протокол щодо активіста через те, що той нібито порушив правила благоустрою.

ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук