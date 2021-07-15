"Слуги русифікації" і "Меняю мову на рубли": на акції під ВР сталася сутичка - правоохоронці намагалися затримати мітингувальника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 15 липня, активісти зібралися під будівлею Ради, протестуючи проти спроб депутатів внести низку поправок в законопроєкт про зміни до Держбюджету на 2021 рік, які можуть звузити застосування української мови, зокрема можуть вивести фільми і телепрограми з-під дії закону про українську мову.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"На знак протесту проти найбільшого з часів Януковича наступу влади на мову ми принесемо депутатам-зрадникам 150 тис. російських рублів", - зазначали організатори акції.
За даними нашого кореспондента, протестувальники, які зібралися, влаштували перформанс під будівлею Ради, принесли кейс з рублями і закидали ними площу під будівлею українського парламенту. Зазначається також, що в самому кінці акції правоохоронці намагалися скласти адмінпротокол щодо активіста, який тримає кейс з рублями. Його скрутили і відтягли за паркан, однак нардепу "Європейської Солідарності" Володимиру В'ятровичу вдалося "відбити" активіста.
Після спроби затримати активіста люди, які зібралися, скандували: "Відпускай!". Також відбулася невелика сутичка між активістами і правоохоронцями.
За даними нашого кореспондента, правоохоронці мали намір скласти протокол щодо активіста через те, що той нібито порушив правила благоустрою.
ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чего чего....а за что хотели задержать?? У нас что уже как в ********** митинги запрещены...Зеленая мразь берега путает
А так - побили... Ну, ответка по-любому прилетить. Не сьогодні, так завтра.
А то що, сувенірні рублі були?
Ну, то воще... Може, за це і побили? За несправжні...
Винувате начальство, яке їм накази людей бити віддає! А ще більше винуваті 73/43%зебіли, які поставили оте начальство!
Інша справа, що при отриманні такого наказу потрібно писати рапорт на звільнення з органів.
И тут снизу постучал Лукашенко.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1415678328510447629 29 мин
ВР Украины проголосовала сегодня в первом чтении законопроект 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов онлайн азартных игр - с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино - с 18% до 10%, выпуска и
проведения лотерей также до 10%. Но это даже не самое главное. Самое главное, что это законопроект предоставляет неограниченные возможности укрывательства и отмывания незаконных доходов, освобождая их от налога на доходы с физических лиц и военного сбора (а значит и финансового контроля) выигрыше до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) . Скоро у нас станет очень много счастливых обладателей многочисленных выиграшей. как это увязывается с борьбой с коррупцией и незаконными доходами - будете МВФ объяснять.