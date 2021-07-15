Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рекордно сильні дощі призвели до повені на заході країни. Вода змиває мости і затоплює будинки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Bild.

Від стихійного лиха постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. У деяких населених пунктах за добу випало 200 літрів опадів на квадратний метр.

Місто Бад-Ноєнар в долині Ар повністю пішло під воду і залишилося без зв'язку, повідомила місцева влада. У тому районі з дахів рятувальникам довелося зняти близько 50 осіб.

У районі стихійного лиха близько 200 тис. осіб перебувають без електрики. В регіоні обмежили рух поїздів.

Рятувальники називають те, що трапилося, "потопом століття". Влада відправила їм на допомогу солдатів Бундесверу.

Також від повеней страждають Бельгія і Нідерланди. На північному сході Франції підвищився рівень води в річках.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям жертв повеней у Німеччині. "З сумом почув про трагічні наслідки катастрофічних повеней у Німеччині. Щирі співчуття сім'ям жертв цієї трагедії. Ми стоїмо поруч з нашими німецькими друзями в цей сумний момент", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter в четвер.

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