Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рекордно сильні дощі призвели до повені на заході країни. Вода змиває мости і затоплює будинки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Bild.
Від стихійного лиха постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. У деяких населених пунктах за добу випало 200 літрів опадів на квадратний метр.
Місто Бад-Ноєнар в долині Ар повністю пішло під воду і залишилося без зв'язку, повідомила місцева влада. У тому районі з дахів рятувальникам довелося зняти близько 50 осіб.
У районі стихійного лиха близько 200 тис. осіб перебувають без електрики. В регіоні обмежили рух поїздів.
Рятувальники називають те, що трапилося, "потопом століття". Влада відправила їм на допомогу солдатів Бундесверу.
Також від повеней страждають Бельгія і Нідерланди. На північному сході Франції підвищився рівень води в річках.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям жертв повеней у Німеччині. "З сумом почув про трагічні наслідки катастрофічних повеней у Німеччині. Щирі співчуття сім'ям жертв цієї трагедії. Ми стоїмо поруч з нашими німецькими друзями в цей сумний момент", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter в четвер.
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Пісець вам москалі буде.
А взагалі німецькі компанії найбільше за вирубку нашого і румунів лісу лобіювали...
увеличивайте квоты
на заробитчан
и подымыйте расценки
не жмитесь !
лет все прибрежные страны ЕС будут затоплены с повышением уровня мирового океана на 3 - 7 метров.
Украина находится на Валдайской возвышенности с высотой над уровнем моря
72 - 104 метра.
Поэтому Земля в Мире будет на вес з о л о т а
и западники прикупают ее на будущее .
Готовьтесь...
Пусть это будет не Валдайская возвышенность , как ранее было в учебниках по географии -
это будет в Украине 0
Восточно -Европейская равнина .
72 - 104 метра." - на этой самой Валдайской возвышенности находится очень небольшая часть Украины.
PS Если что, то земля на высоте 2061метр, которую точно не затопит, в Украине ценится гораздо ниже, чем приазовская на высоте 5 метров, которую точно затопит. Парадокс?
PPS Швейцария в очередной раз выдохнула и расслабилась, ей не надо тратить деньги на украинские земли...
Не битых камнями и не утопленных.
Но было бы замечательно...
Тепер німці краще розуміють Україну і ії проблеми за останні 7 років,
і проблему Північного потоку 2 також
1. Німці реально у своїй безпечності і безтурботності розучилися жити. тепер стає зрозуміла позиція по нашій війні "я в доміку і нічого не бачу"
2. Прокляття чорнокровки таки дуже сильна штука. А ми дуже сильна країна що терпимо перебування такого лиха вже 2,5 роки
...
- їй байдуже, що у себе, "на шести сотках", ти привів усе до ладу, сміття зкинув "по-хазяйськи" подалі від себе, можливо навіть сусіду під носа, а в Китаї, Індії, Україні, Бразилії, в странах Африки... вирубують ліси, зливають у грунт отруйні відходи, палять усе, що горить, вбивають усе живе у світовому Океані....
- природа, однаково, розподіляє усе лайно по всій Планеті на свій розсуд.. у неї стовідсоткове відчуття балансу...
зебіли усіх стран, ДУМАЙТЕ..
не зря Байден первым делом вернул США в парижский договор и собрал лидеров мира на конференцию еще весной... они что то знают... отсюда и резкий переход всех от углеводов к екологической енергетике, електрокарам и машинам на водороде. К 2030 кстати в ЕС планируют снизить выбросы в атмосферу на 65% вроде бы, готовят законодательство. почти весь европейский автопром к концу этого десятилетия на 2/3 или же почти полностью переходят на производство електрокаров и никаких двигателей внутреннего сгорания)
п.с. все кто пишет про "бедоносца" рашинские троляки, все кто верит этому и поддакивает зелебобы. Наш бедоносец тут не причем, это ж не внезапный пожар в соборе или замке средневековых самураев.
14 000 литров солярки в час в рабочем режиме
Причём не чистой солярки, а отходов нефтепереработки.
В каком году их хотят запретить, не подскажете?
или не читатель чукча? переход на електро и водород, возобновляемую енергетику все равно будет плавным хоть и неизбежным) и не надо воспринимать так примитивно что "завтра все что работало на нефтепродуктах больше работать не будет!". у нас же не диктатура коммунистов.
где то читал что легковые авто с ДВЗ = +-13% от всех выбросов в атмосферу, правда или нет не знаю
Цель ЕС залезть к вам в карман, двигатели внутреннего сгорания живучие в отличии от электомобилей. Надо заставить обывателей чаще менять машины. А компоненты к ним повезут из Китая чадящими кораблями, перерабатывать литий никто не хочет, процесс крайне ядовитый.
я начал с того что: "климат меняется" и что эта суета с экологией и переход на возобновляемые источники энергии с теми темпами, что ныне декларируют все не просто так, "это жужу не спроста". ессно я высказал свое мнение, которое не обязательно должно претендовать на истину во всех инстанциях и бросаться закидывать меня картинками, какими то фактами не обязательно
И главное : если шо всегда можно заменить все контейнеровозы атомными. это максимум 10 лет после того как петух клюнет . А он клюнет неизбежно это УЖЕ не изменить это предрешено. Точка бифуркаци в загпязнении атмосферв пройдена считает болтшинствр ученых сегодня
Лицемерие ЕС зашкаливает.
Так возникают акумуляторы для чистых электромобилей.
То на 1 контейнер припадає менше за 1л/год
Що явно менше за 25л/100км ~ 22л/год автотранспортом
Чи не так?
За залізничний транспорт не скажу, але думаю він десь між цими двома показниками (якщо перевезення здійснюються локомотивами а не електровозами)