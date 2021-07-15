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Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рекордно сильні дощі призвели до повені на заході країни. Вода змиває мости і затоплює будинки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Bild.

Від стихійного лиха постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. У деяких населених пунктах за добу випало 200 літрів опадів на квадратний метр.

Місто Бад-Ноєнар в долині Ар повністю пішло під воду і залишилося без зв'язку, повідомила місцева влада. У тому районі з дахів рятувальникам довелося зняти близько 50 осіб.

У районі стихійного лиха близько 200 тис. осіб перебувають без електрики. В регіоні обмежили рух поїздів.

Рятувальники називають те, що трапилося, "потопом століття". Влада відправила їм на допомогу солдатів Бундесверу.

Також від повеней страждають Бельгія і Нідерланди. На північному сході Франції підвищився рівень води в річках.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям жертв повеней у Німеччині. "З сумом почув про трагічні наслідки катастрофічних повеней у Німеччині. Щирі співчуття сім'ям жертв цієї трагедії. Ми стоїмо поруч з нашими німецькими друзями в цей сумний момент", - написав Зеленський на своїй сторінці в Twitter в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому РФ Криму затопило психдиспансер і пожежну станцію, повністю зруйновані 5 житлових будинків

Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 01
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 02
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 03
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 04
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 05
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 06
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 07
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 08
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 09
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 10
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 11
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 12
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 13
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 14
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 15
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 16
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 17
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 18
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 19
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 20
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 21
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 22
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті 23

Автор: 

Німеччина (7437) повінь (172) негода (760)


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Топ коментарі
+108
Вот и не верь после этого в Зеленого бедоносца.....съездил в гости к Меркель.Соболезнования Германии...
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15.07.2021 17:34
+45
Це не президент, а якийсь чорт з Деканьки!
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15.07.2021 17:36
+26
Совпадение?

https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__%5b0%5d=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg

Ви не повірите, АЛЕ:
11 липня 2021
"У межах робочого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єрміністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія".

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2021%2F07%2F11%2F7300201%2F%3Ffbclid%3DIwAR3EzZE7TeJzpn-IYhcD5pCzs6R9DfQn1FxfPP0LDWB4ejEjfzjXuIYs7Xk&h=AT2ofPsDgT4e9JRIkIRs2-_VlSufSR-jabIox1kn5iBkzxrqsQBaRFdMr9Uf0cuFN8N-ZLUcVdMIeWqlqxsEPPH9tqlUz4zSoM6JySCNdqOjEJubpqWHwkG-ta5tQYkx9fo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3D5t5inKeN2HZx5TcxFV0-HHKhS6PrF2MUIh4yxUgzdK08kbHlArDkfLwiRpprzUFhaBJFLu1ez1x1x4mFDhpZCmuKAIurqIqZ_ODdJYZ41OxRB1Ym3iIKYaAQGsgAzS5oWEVq6BDp6qTj7xDW-1P-EQ https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/11/7300201/
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15.07.2021 17:45
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Ну так терпів-копив же - нікуди не їздив ))))
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18.07.2021 11:30 Відповісти
вся накопленная бешеная бедоносная энергетика выплеснулвсь...
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18.07.2021 12:18 Відповісти
Когда этот бедоносец попьорся в Германию, думала, что Меркель опять трясти будет. А оно вон оно чьо!
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15.07.2021 18:30 Відповісти
фрау видать перед приемом в кирху сбегала.. поэтому чернобыльская бедоносная энергетика зелебобы все равно где-то выперла
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16.07.2021 10:43 Відповісти
Потрібно нашого бідоносця відправити в тур по РФ.
Пісець вам москалі буде.
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15.07.2021 18:31 Відповісти
Зараз небиті некрашені до нас поїдуть...
А взагалі німецькі компанії найбільше за вирубку нашого і румунів лісу лобіювали...
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15.07.2021 18:39 Відповісти
Хрін їм, хай плавають німчури. Моя їм озабочєнность.
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15.07.2021 20:23 Відповісти
а мокра машина цe вжe всe? чи висушив i далi iдь?
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15.07.2021 18:44 Відповісти
Спробуйте налити води в комп'ютер і висушити.
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15.07.2021 22:56 Відповісти
Высушат и поедет в Украину.Пару месяцев будет плесенью вонять.
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16.07.2021 12:48 Відповісти
ЗЄ є потужною кліматичною зброєю. Нам ядерна зброя не потрібна.
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15.07.2021 18:44 Відповісти
Магия побеждает технику.
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15.07.2021 18:53 Відповісти
кароче нимци -
увеличивайте квоты
на заробитчан
и подымыйте расценки
не жмитесь !
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15.07.2021 19:03 Відповісти
Überschwemmungen auf der Krim und in Deutschland sind eine Warnung Gottes. Stoppen Sie Nord Stream 2! Господь спочатку попередив повіню Крим і Німеччину. Тепер чекайте на вогонь Содома і Гомори!
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15.07.2021 19:09 Відповісти
Заслати ЗЕ в рашку, з оф візитом. Тільки так, що б воно вже не повернулось назад.
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15.07.2021 19:16 Відповісти
По прогнозам видных ученых через 30 - 40
лет все прибрежные страны ЕС будут затоплены с повышением уровня мирового океана на 3 - 7 метров.
Украина находится на Валдайской возвышенности с высотой над уровнем моря
72 - 104 метра.
Поэтому Земля в Мире будет на вес з о л о т а
и западники прикупают ее на будущее .
Готовьтесь...
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті - Цензор.НЕТ 3641
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15.07.2021 19:36 Відповісти
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15.07.2021 19:50 Відповісти
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15.07.2021 19:58 Відповісти
зачем земля если богатые могут жить в космосе или там всё таки нельзя жить?
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15.07.2021 20:04 Відповісти
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті - Цензор.НЕТ 5754
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15.07.2021 20:22 Відповісти
Валда́йская возвы́шенность - возвышенность в северо-западной части руССкой равнины, в пределах Тверской, Новгородской, Смоленской и отчасти Псковской и Ленинградской областей...
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15.07.2021 21:13 Відповісти
Хорошо .
Пусть это будет не Валдайская возвышенность , как ранее было в учебниках по географии -
это будет в Украине 0
Восточно -Европейская равнина .
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті - Цензор.НЕТ 7760
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15.07.2021 21:49 Відповісти
голландцам это расскажи
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15.07.2021 22:13 Відповісти
"Украина находится на Валдайской возвышенности с высотой над уровнем моря
72 - 104 метра." - на этой самой Валдайской возвышенности находится очень небольшая часть Украины.
PS Если что, то земля на высоте 2061метр, которую точно не затопит, в Украине ценится гораздо ниже, чем приазовская на высоте 5 метров, которую точно затопит. Парадокс?
PPS Швейцария в очередной раз выдохнула и расслабилась, ей не надо тратить деньги на украинские земли...
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16.07.2021 04:05 Відповісти
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті - Цензор.НЕТ 1029
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15.07.2021 19:38 Відповісти
что-то многовато погибло. В Крыму вон как топило, и только одна бабушка погибла.
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15.07.2021 19:51 Відповісти
А кто их в Крыму вобще считает?
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15.07.2021 20:27 Відповісти
А они там в Крыму просто быстро все тазики и ванны водой впрок заполнили, и потоп сразу и закончился. А немцы были не в курсе, у них же есть водопровод...
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16.07.2021 04:06 Відповісти
Остальных просто не нашли, их крокодилы съели
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16.07.2021 09:21 Відповісти
Достали природу, ща она вам всем устроит) А зелю теперь в мордор отправить нужно, авось мацква опять полыхнет) Отдадим Макрону) Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті - Цензор.НЕТ 8320
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15.07.2021 19:53 Відповісти
Пожалуй это единственная промашка дедушки Гитлера по поводу быдущего Германии - глобальное изменение климата!))
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15.07.2021 20:05 Відповісти
И что - хваленая во всем немецкая надежность не сработала? Как же так? Оказывается, не только у нас дороги и мосты смывает? Молчу уже о таком количестве погибших.
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15.07.2021 20:18 Відповісти
Дикари легче переносят тяготы и невзгоды.
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15.07.2021 20:29 Відповісти
Дикарям навезут дешёвых машин.
Не битых камнями и не утопленных.
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15.07.2021 21:43 Відповісти
Дикарям все время привозят зеркальца и цветные стеклышки.
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15.07.2021 22:00 Відповісти
Господи, прости мен, но это очень хорошая новость для Германии и для мира вцелом. Такое ощущени что Бог вмешался и дает шанс Германии сделать правильный шаг и спасти мир от большой войны. Рассшифровыать подробно не буду все равно 90/ не поймут. Но у Германии теперь прявился на победу Зеленых а значит на перезарузку внешней политики и омтановку Сев.Пот.2!
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15.07.2021 20:44 Відповісти
Тупоголовые немецкие газовые наркоманы будут пить яд и кричать "спасите". Но пить будут.
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15.07.2021 20:50 Відповісти
Это очень маленький шанс.
Но было бы замечательно...
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15.07.2021 20:56 Відповісти
Хотели Северный Поток ? Получите ваш поток, не обляпайтесь.
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15.07.2021 21:40 Відповісти
Поверь - немцы после потопа будут жить лучше, чем мы при самой благоприятной погоде.
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15.07.2021 22:01 Відповісти
То Ялта нагадила. Но тем не менее 42 человека ушли из этого мира. Там страховая система конечно сработает как и всё немецкое. Но людей не вернёт.
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15.07.2021 22:20 Відповісти
Плхо быть бестолковым....
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15.07.2021 22:21 Відповісти
Так правильно, чого не підготовились до візиту нєлоха?
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15.07.2021 21:54 Відповісти
Я в прошлом посту 3 дня назад писал чтобы немцы берегли кельнский собор от пожара,ибо к ним стихийне лихо приехало в виде зеленского.А оно все наоборот получилось.На месте Байдена я бы отменил встречу с найвеличнишим,зачем рисковать супердержавой.
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15.07.2021 22:01 Відповісти
Ты бы отменил, будучи... Но ты всего-лишь подметка Путена, поэтому ничего в тебя не получится
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15.07.2021 23:49 Відповісти
это потому что немцы не чистили русла рек))), напомнило недавние высказывания
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15.07.2021 22:07 Відповісти
Розумію - горе у людей.
Тепер німці краще розуміють Україну і ії проблеми за останні 7 років,
і проблему Північного потоку 2 також
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15.07.2021 22:11 Відповісти
В Москву!!! отправить его в Москву немедленно
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15.07.2021 22:18 Відповісти
э не...теперь месячишко подождать придется... бедоносную энегретику зенелоха восстановить...чтоб наверняка сработало ...
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16.07.2021 10:46 Відповісти
Ніхто не зможе протистояти карі Божі,даремно думають «наймудріші і наймогутніші»,всі падуть як бур'ян від коси!!!
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15.07.2021 22:18 Відповісти
Заметьте, на видео не увидел среди плывущего мусора НИ ОДНОЙ пластиковой бутылки!
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15.07.2021 22:24 Відповісти
Бедоносец...
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15.07.2021 22:30 Відповісти
Посмотрите из чего у них разрушенные дома...
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15.07.2021 22:51 Відповісти
Если поедет в Италию, Пизанская башня точно упадёт!
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15.07.2021 23:28 Відповісти
Я б навіть сказав, Пізанській вежі точно Піза...
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16.07.2021 03:16 Відповісти
і я б навіть добавив, вежі із Пізи... точно Піза...
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16.07.2021 10:47 Відповісти
Пізою накриється...
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16.07.2021 12:45 Відповісти
Это уже Северный Поток-2 или ещё нет?
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16.07.2021 00:20 Відповісти
репепетиция ...
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16.07.2021 10:47 Відповісти
Скоро на б/у авторынках будет много битых утопленников на немецких номерах....
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16.07.2021 00:20 Відповісти
Как раз в основном "не бита, не крашена".
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16.07.2021 04:10 Відповісти
Вроде не Крым, призывавший камни с неба. И не наши города, где обязательно плохие мэры украли все деньги на очистку ливневки. И вообще даже не вырублен весь лес в тамошних Карпатах. Все это очень странно и наводит на мысль, что комментаторы Цензора, обьяснявшие перечисленной выше херней природные катаклизмы, обыкновенные придурки.
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16.07.2021 01:33 Відповісти
зюзя таки нечисть - погостил у немчуры всегото 2 дня.................
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16.07.2021 08:49 Відповісти
с Крымом тоже просто - кватерка там у него вот бы съездил болезный её проведать....
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16.07.2021 08:50 Відповісти
тут все просто: за дружбу с ****** и кацапами природа наказывает беспощадно.
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16.07.2021 08:52 Відповісти
маю дві думки до події
1. Німці реально у своїй безпечності і безтурботності розучилися жити. тепер стає зрозуміла позиція по нашій війні "я в доміку і нічого не бачу"
2. Прокляття чорнокровки таки дуже сильна штука. А ми дуже сильна країна що терпимо перебування такого лиха вже 2,5 роки
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16.07.2021 10:17 Відповісти
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті - Цензор.НЕТ 7444

...
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16.07.2021 10:49 Відповісти
от дивишся на таке і розумієшь, що Земля - наш спільний Дом..
- їй байдуже, що у себе, "на шести сотках", ти привів усе до ладу, сміття зкинув "по-хазяйськи" подалі від себе, можливо навіть сусіду під носа, а в Китаї, Індії, Україні, Бразилії, в странах Африки... вирубують ліси, зливають у грунт отруйні відходи, палять усе, що горить, вбивають усе живе у світовому Океані....
- природа, однаково, розподіляє усе лайно по всій Планеті на свій розсуд.. у неї стовідсоткове відчуття балансу...
зебіли усіх стран, ДУМАЙТЕ..
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16.07.2021 11:15 Відповісти
климат меняется...
не зря Байден первым делом вернул США в парижский договор и собрал лидеров мира на конференцию еще весной... они что то знают... отсюда и резкий переход всех от углеводов к екологической енергетике, електрокарам и машинам на водороде. К 2030 кстати в ЕС планируют снизить выбросы в атмосферу на 65% вроде бы, готовят законодательство. почти весь европейский автопром к концу этого десятилетия на 2/3 или же почти полностью переходят на производство електрокаров и никаких двигателей внутреннего сгорания)
п.с. все кто пишет про "бедоносца" рашинские троляки, все кто верит этому и поддакивает зелебобы. Наш бедоносец тут не причем, это ж не внезапный пожар в соборе или замке средневековых самураев.
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16.07.2021 12:34 Відповісти
и никаких двигателей внутреннего сгорания)

Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті - Цензор.НЕТ 4472
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16.07.2021 12:54 Відповісти
6 000 литров солярки в час на холостом ходу
14 000 литров солярки в час в рабочем режиме
Причём не чистой солярки, а отходов нефтепереработки.
В каком году их хотят запретить, не подскажете?Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті - Цензор.НЕТ 2862
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16.07.2021 13:01 Відповісти
какое отношение это имеет к производству легковых авто? не подскажите?
или не читатель чукча? переход на електро и водород, возобновляемую енергетику все равно будет плавным хоть и неизбежным) и не надо воспринимать так примитивно что "завтра все что работало на нефтепродуктах больше работать не будет!". у нас же не диктатура коммунистов.
где то читал что легковые авто с ДВЗ = +-13% от всех выбросов в атмосферу, правда или нет не знаю
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16.07.2021 13:07 Відповісти
Молодой человек, вы не понимаете целей ЕС, 15 крупных контейнеровозов продуцируют столько-же вредных веществ как 760 000 000 легковых автомобилей.
Цель ЕС залезть к вам в карман, двигатели внутреннего сгорания живучие в отличии от электомобилей. Надо заставить обывателей чаще менять машины. А компоненты к ним повезут из Китая чадящими кораблями, перерабатывать литий никто не хочет, процесс крайне ядовитый.
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16.07.2021 13:19 Відповісти
меня больше волнует, что люди не хотят воспринимать прочитанную информацию и очень хотят выговориться сами...
я начал с того что: "климат меняется" и что эта суета с экологией и переход на возобновляемые источники энергии с теми темпами, что ныне декларируют все не просто так, "это жужу не спроста". ессно я высказал свое мнение, которое не обязательно должно претендовать на истину во всех инстанциях и бросаться закидывать меня картинками, какими то фактами не обязательно
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16.07.2021 14:15 Відповісти
Уже есть проекты и по морским перевозкам. Одно время моей работой было ежедневный сбор и анализ информации связанной с альтернативной энергетикой и зелеными технологиями. Достаточно разных разработок и по морским судам, просто пока петух инвесторов не клюнул, но быстро меняется климат что клюнет уже в ближайшем будщем.
И главное : если шо всегда можно заменить все контейнеровозы атомными. это максимум 10 лет после того как петух клюнет . А он клюнет неизбежно это УЖЕ не изменить это предрешено. Точка бифуркаци в загпязнении атмосферв пройдена считает болтшинствр ученых сегодня
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16.07.2021 19:22 Відповісти
На планете Земля две атмосферы-у ЕС своя и другая у остального мира.
Лицемерие ЕС зашкаливает.
Так возникают акумуляторы для чистых электромобилей.
Німеччину затопило: 42 людини загинули, близько 70 зникли без вісті - Цензор.НЕТ 2349
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16.07.2021 13:37 Відповісти
Ти такий розумний, то підкажи скільки на ньому міститься контейнерів та скільки витратиться солярки для перевезення отих контейнерів автотранспортом
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18.07.2021 10:34 Відповісти
Молодой человек, давным-давно существует железная дорога.
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18.07.2021 15:40 Відповісти
ну якщо при перевезенні 23тис контейнерів витрачається 14тис л/год
То на 1 контейнер припадає менше за 1л/год
Що явно менше за 25л/100км ~ 22л/год автотранспортом
Чи не так?
За залізничний транспорт не скажу, але думаю він десь між цими двома показниками (якщо перевезення здійснюються локомотивами а не електровозами)
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21.07.2021 14:08 Відповісти
Приношу глибокі співчуття...
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16.07.2021 15:26 Відповісти
Як то кажуть: "З ким поведешся...."
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18.07.2021 10:32 Відповісти
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