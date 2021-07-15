Стрічка про українську гімнастку "Ольга" отримала нагороду на Каннському фестивалі. ФОТО

Фільм взяв приз за найкращий сценарій ювілейного 60-го Каннського тижня критики.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно, інформує Цензор.НЕТ.

Стрічка "Ольга" - це спільне виробництво України, Франції та Швейцарії. Її світова прем'єра відбулася в рамках Каннського кінофестивалю.

Фільм Елі Граппа розповідає про українську гімнастку, яка має зробити складний життєвий вибір, поки в її країні відбувається Революція Гідності.

На прем'єрі була присутня головна актриса фільму, - гімнастка з Луганська, вихованка Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного Анастасія Будяшкіна.

"Ми працювали над цим проєктом з нашими швейцарськими та французькими партнерами з 2017 року і щасливі, що результат виправдав вкладені зусилля. На Каннському кінофестивалі пролунав гімн України, глядачі плакали на кадрах з Революції Гідності і приходили до українського павільйону дякувати за фільм. Ми сподіваємося на всебічну державну підтримку прокату: ми розраховуємо на широкий реліз, адже це не тільки яскравий фільм до річниці подій на Майдані, а й захоплююча спортивна драма, яка тримає глядача в напрузі від першої до останньої хвилини", - розповів продюсер фільму Максим Асадчий.

В Україні фільм "Ольга" вийде в широкий кінотеатральний прокат в лютому 2022 року.