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Стрічка про українську гімнастку "Ольга" отримала нагороду на Каннському фестивалі. ФОТО

Фільм взяв приз за найкращий сценарій ювілейного 60-го Каннського тижня критики.

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно, інформує Цензор.НЕТ.

Стрічка "Ольга" - це спільне виробництво України, Франції та Швейцарії. Її світова прем'єра відбулася в рамках Каннського кінофестивалю.

Фільм Елі Граппа розповідає про українську гімнастку, яка має зробити складний життєвий вибір, поки в її країні відбувається Революція Гідності.

Стрічка про українську гімнастку Ольга отримала нагороду на Каннському фестивалі 01

На прем'єрі була присутня головна актриса фільму, - гімнастка з Луганська, вихованка Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного Анастасія Будяшкіна.

Стрічка про українську гімнастку Ольга отримала нагороду на Каннському фестивалі 02

"Ми працювали над цим проєктом з нашими швейцарськими та французькими партнерами з 2017 року і щасливі, що результат виправдав вкладені зусилля. На Каннському кінофестивалі пролунав гімн України, глядачі плакали на кадрах з Революції Гідності і приходили до українського павільйону дякувати за фільм. Ми сподіваємося на всебічну державну підтримку прокату: ми розраховуємо на широкий реліз, адже це не тільки яскравий фільм до річниці подій на Майдані, а й захоплююча спортивна драма, яка тримає глядача в напрузі від першої до останньої хвилини", - розповів продюсер фільму Максим Асадчий.

Стрічка про українську гімнастку Ольга отримала нагороду на Каннському фестивалі 03

В Україні фільм "Ольга" вийде в широкий кінотеатральний прокат в лютому 2022 року.

Стрічка про українську гімнастку Ольга отримала нагороду на Каннському фестивалі 04

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Слава Україні!!!
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15.07.2021 20:42 Відповісти
Украинские были Стелла, Оксана.
Одьга - белорусская.
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15.07.2021 20:48 Відповісти
Це вам не носороги
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15.07.2021 20:51 Відповісти
в укрмовi нeмає прiзвища Паддубний!!!! сам Iван Пiддубний ручкою викрeслив "русский" у свiжовиданому паспортi!!!
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15.07.2021 20:59 Відповісти
Национальность Рюсский появилось на Свет в 1932 году,когда Йося Джугашвили ввел новые совдеповские ксивы...,до этого в документах мавзолейных Хмырей писали великоросс....,сегодня мавзолейные свами не знают кто они...удмурты или коряки Чукотского происхождения кароче чукчи...
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15.07.2021 21:06 Відповісти
Где там те дебилы, которые пару мес назад визжали, что украинское кино никому не нужно?!
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15.07.2021 22:47 Відповісти
 
 