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Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі МВС пройшла акція з нагоди відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми святкуємо і проводжаємо Авакова подалі від Міністерства внутрішніх справ і будь-яких державних справ загалом. Ми щиро сподіваємося, що діюча влада усвідомлює необхідність проведення реальної реформи правоохоронних органів. Отже, кого б не обрали новим міністром, він має почати свою діяльність саме з реформування структури МВС", - заявили організатори заходу.

Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 01

Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 02

Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 03
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 04
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 05
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 06
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 07

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Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 08
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 09
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 10
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 11
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 12
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 13
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 14Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 15

Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 16
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 17
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 18

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Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 19
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 20
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 21

Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 22
Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 23

Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС 24

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Аваков Арсен (2190) акція (1458) МВС (3509) мітинг (755) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+12
А за отставку Татарова слабо феерверк пустить?
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15.07.2021 22:39
+8
Аваков чорт!
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15.07.2021 22:41
+5
Барига ще той, за 7 років набарижив знатно.
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15.07.2021 22:57
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А за отставку Татарова слабо феерверк пустить?
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15.07.2021 22:39 Відповісти
А що,теж подав?
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15.07.2021 22:51 Відповісти
Тому сізо світить, як практика показує на посаді поки будуть знущатися зі свідків - факт, полвціяврґоґиродки
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15.07.2021 23:02 Відповісти
Та гляди,ЗЕнаркоман за него горой.
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15.07.2021 23:32 Відповісти
Государственный праздник должен быть
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15.07.2021 22:41 Відповісти
Аваков чорт!
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15.07.2021 22:41 Відповісти
того пішли, таж цей лишився - командувати вевешниками, ой, нацгвардійцями

https://twitter.com/ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov @ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA



До речі, якщо я все правильно розумію, то зараз в.о. голови МВС - Сергій Яровий (перший заступник).

Акция в поддержку отставки Авакова с файерами и салютом прошла возле здания МВД - Цензор.НЕТ 584
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15.07.2021 22:54 Відповісти
Так еще не провожали министров кроме Кравченко, в историю вошёл ****, дети мои надолго мусоров запомнят, но расплата ещё будет, выродки
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15.07.2021 22:46 Відповісти
Где были эти говнюки когда война начиналась!
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15.07.2021 22:57 Відповісти
В Києві, а війна починалась на Домбсі.
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15.07.2021 23:06 Відповісти
Со Стерненко занимались патриотизмом и заборы красили.
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16.07.2021 05:41 Відповісти
Я не могу понять ЛГБТ здесь причем, зачем этот флаг на этой акции, что они этим хотели сказать?
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15.07.2021 22:57 Відповісти
Наверное он их тоже достал...
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15.07.2021 23:05 Відповісти
Чем? На ЛГБТ акциях менты прекрасно их защищают, громких дел по поводу того что менты ЛГБТ пресуют не было.
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15.07.2021 23:10 Відповісти
П*дор*сы, сэр.
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16.07.2021 05:47 Відповісти
Барига ще той, за 7 років набарижив знатно.
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15.07.2021 22:57 Відповісти
Для кого там плакати агліцькою мовою?
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15.07.2021 23:04 Відповісти
То молода ідіотка яка ні в біса нічого не розуміє.
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16.07.2021 00:53 Відповісти
для всіх, хто зміг прочитати
це мова міжнародного спілкування.
звикай
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16.07.2021 00:59 Відповісти
В такому разі і тут пиши агліцькою. Цензор читають в усьому світі.
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16.07.2021 07:34 Відповісти
Подконтрольные Авакова почувствовали свободу, ждем потрясений. Аваков вумный, знает, что делать. Начнет бушевать, бурлить и на этой пенке, будьте уверены, Аваков на белом коне.
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15.07.2021 23:15 Відповісти
аваков на х*ю,а не на коню!
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16.07.2021 03:23 Відповісти
Два извращенца неудовлетрены тем, что Аваков им не заплатил? Или они в поддержку? Как всегда репортаж с ужимками, самое интересное остается непонятным.
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15.07.2021 23:38 Відповісти
Реформа МВС? Запросто. Монастирський назве поліціянтів карабінерами
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16.07.2021 00:05 Відповісти
Хтозамовивкатюгандзюківців не було, тож не зараховується.
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16.07.2021 04:29 Відповісти
Красиво ушел, как покойник)
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16.07.2021 05:36 Відповісти
В армию!!! Бегом всех! Я не сторонник Авакова. По виду это избиратели Зеленского: носители от армии, любители дебильных сериалов и тупорылых шоу типа 95 квартала, дизеля, расейской эстрады и их шоу, это вся мразь которая за дружбу между 'людьми без разделения на кордоны". Это все кто сидит на шее у государства у своих родных, всяких любители ЛГБТ.
Почему они имеют одинаковые права с людьми которые защищали и защищают Украину, с людьми которые содержат государство Украина своим налогами???? Не нужно ли сделать как в Дании где такая же категория не может принимать участие в выборах?
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16.07.2021 10:13 Відповісти
 
 