Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві біля будівлі МВС пройшла акція з нагоди відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми святкуємо і проводжаємо Авакова подалі від Міністерства внутрішніх справ і будь-яких державних справ загалом. Ми щиро сподіваємося, що діюча влада усвідомлює необхідність проведення реальної реформи правоохоронних органів. Отже, кого б не обрали новим міністром, він має почати свою діяльність саме з реформування структури МВС", - заявили організатори заходу.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+12 Вася Неважно
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+8 Серега Грозный
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+5 Виктор Ле
показати весь коментар15.07.2021 22:57 Посилання
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До речі, якщо я все правильно розумію, то зараз в.о. голови МВС - Сергій Яровий (перший заступник).
це мова міжнародного спілкування.
звикай
Почему они имеют одинаковые права с людьми которые защищали и защищают Украину, с людьми которые содержат государство Украина своим налогами???? Не нужно ли сделать как в Дании где такая же категория не может принимать участие в выборах?