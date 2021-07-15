Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі МВС пройшла акція з нагоди відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми святкуємо і проводжаємо Авакова подалі від Міністерства внутрішніх справ і будь-яких державних справ загалом. Ми щиро сподіваємося, що діюча влада усвідомлює необхідність проведення реальної реформи правоохоронних органів. Отже, кого б не обрали новим міністром, він має почати свою діяльність саме з реформування структури МВС", - заявили організатори заходу.















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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ