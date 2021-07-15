Граната вибухнула в руках п'яного чоловіка в Кам'янці-Подільському - постраждало 6 осіб, - Нацполіція. ФОТО
15 липня, близько 19.25 на лінію 102 надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що в м.Кам'янець-Подільський по вулиці Розвадовського чути звуки, схожі на постріли.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Хмельницької області.
"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією - гранати. Внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких 4-річна дитина. Всіх їх госпіталізовано в Кам'янець-Подільську міську лікарню, зараз вони отримують допомогу медиків", - наголошується в повідомленні.
Особу, яка ймовірно влаштувала вибух, поліцейські затримали. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.
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При взрыве ргд-5 или ф-1 там бы уже нечего было собирать
На счет перешейка рельсы ничего не скажу ибо не пробовал и невидел...
А у НАСТОЯЩЕЙ БОЕВОЙ гранаты РГД-5, с зарядом в 110 грамм тротила гарантированный радиус поражения ударной волной равняется 1,5 метра.
И даже если случится ЧУДО и ни одного осколка не попадёт, то это все равно тебя не спасёт.
Так, что все эти видео или ФЕЙКИ или гранаты были НЕ настоящие или бракованных.
https://tsn.ua/ru/********/v-harkove-na-detskoy-ploschadke-muzhchina-vzorval-granatu-poyavilos-video-1671502.html
так что бред - несешь ты
При авакове менты привыкли сочинять разные басни про свои подвиги и офигенную важность для общества и нести разный бред.