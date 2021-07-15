Граната вибухнула в руках п'яного чоловіка в Кам'янці-Подільському - постраждало 6 осіб, - Нацполіція. ФОТО

15 липня, близько 19.25 на лінію 102 надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що в м.Кам'янець-Подільський по вулиці Розвадовського чути звуки, схожі на постріли.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Хмельницької області.

"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією - гранати. Внаслідок вибуху постраждали шестеро осіб, серед яких 4-річна дитина. Всіх їх госпіталізовано в Кам'янець-Подільську міську лікарню, зараз вони отримують допомогу медиків", - наголошується в повідомленні.

Особу, яка ймовірно влаштувала вибух, поліцейські затримали. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.

Читайте також: Причиною вибуху і пожежі в Білогородці могла бути граната, - ДСНС