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Реконструйоване "екстрене" відділення Сумської обласної лікарні розпочало роботу, - ОДА.. ФОТОрепортаж

Відділення екстреної медичної допомоги після реконструкції відкрилося в Сумській обласній клінічній лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОДА.

Зазначається, що після реконструкції в рамках президентської програми "Велике будівництво" відділення отримало експрес-лабораторію, де пацієнтам тепер можуть миттєво робити різні дослідження, сучасні палати, в тому числі реанімаційні, операційні, кабінет з встановленим комп'ютерним томографом, кабінети для лікарів, санітарні кімнати.

"У відділенні 17 ліжок, 6 з них - реанімаційні. Вони обладнані сучасними моніторами, є централізована подача кисню і кисневі концентратори. Раніше подібні палати ми бачили тільки в закордонних фільмах, а сьогодні вони доступні жителям нашої області", - розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

На реконструкцію медзакладу витратили близько 16 млн грн державного, обласного бюджету та власні кошти лікарні. Також за 18 млн грн з держбюджету придбали комп'ютерний томограф.

У відділенні працюватимуть кабінети бронхоскопії, ендоскопії, ультразвукової діагностики, комп'ютерної діагностики, інфекційний бокс, дитяча палата і навіть палата для хворих з психічними розладами.

Також дивіться: Реконструйоване приймальне відділення Центральної лікарні Сум майже готове до запуску, - ОДА. ФОТО

Для Сумщини це перше приймальне відділення лікарні, відкрите за програмою "Велике будівництво". Всього в області в рамках президентської ініціативи буде відкрито 7 прийомних відділень: у Сумській обласній лікарні та Сумської центральної міської клінічної лікарні, в містах Шостка, Конотоп, Охтирка, Ромни і Глухів.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році будуть здані в експлуатацію 177 сучасних приймальних відділення українських лікарень.

Реконструйоване екстрене відділення Сумської обласної лікарні розпочало роботу, - ОДА. 01
Реконструйоване екстрене відділення Сумської обласної лікарні розпочало роботу, - ОДА. 02
Реконструйоване екстрене відділення Сумської обласної лікарні розпочало роботу, - ОДА. 03
Реконструйоване екстрене відділення Сумської обласної лікарні розпочало роботу, - ОДА. 04
Реконструйоване екстрене відділення Сумської обласної лікарні розпочало роботу, - ОДА. 05

Автор: 

лікарня (1364) реконструкція (331) Суми (904) Велике будівництво (741)


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А до чому на кожному кутку згадування цього сраного Зеленського? Без нього не робилося ремонтів в лікарнях? Чи він з своєї кишені фінансує це? Яке він взагалі має відношення до цього будівництва, окрім незаконного самопіару для бидло-електорату?
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16.07.2021 09:15 Відповісти
Без найвеличнішого і сонце б не сходило, і трава б не росла.
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16.07.2021 09:20 Відповісти
Лисенко-молодець,але ця дурна наліпка від бзде-придурка все псує.
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16.07.2021 09:28 Відповісти
 
 