Реконструйоване "екстрене" відділення Сумської обласної лікарні розпочало роботу, - ОДА.. ФОТОрепортаж

Відділення екстреної медичної допомоги після реконструкції відкрилося в Сумській обласній клінічній лікарні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОДА.

Зазначається, що після реконструкції в рамках президентської програми "Велике будівництво" відділення отримало експрес-лабораторію, де пацієнтам тепер можуть миттєво робити різні дослідження, сучасні палати, в тому числі реанімаційні, операційні, кабінет з встановленим комп'ютерним томографом, кабінети для лікарів, санітарні кімнати.

"У відділенні 17 ліжок, 6 з них - реанімаційні. Вони обладнані сучасними моніторами, є централізована подача кисню і кисневі концентратори. Раніше подібні палати ми бачили тільки в закордонних фільмах, а сьогодні вони доступні жителям нашої області", - розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

На реконструкцію медзакладу витратили близько 16 млн грн державного, обласного бюджету та власні кошти лікарні. Також за 18 млн грн з держбюджету придбали комп'ютерний томограф.

У відділенні працюватимуть кабінети бронхоскопії, ендоскопії, ультразвукової діагностики, комп'ютерної діагностики, інфекційний бокс, дитяча палата і навіть палата для хворих з психічними розладами.

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Для Сумщини це перше приймальне відділення лікарні, відкрите за програмою "Велике будівництво". Всього в області в рамках президентської ініціативи буде відкрито 7 прийомних відділень: у Сумській обласній лікарні та Сумської центральної міської клінічної лікарні, в містах Шостка, Конотоп, Охтирка, Ромни і Глухів.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році будуть здані в експлуатацію 177 сучасних приймальних відділення українських лікарень.









