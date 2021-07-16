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17-річна дівчина облилася бензином і підпалила себе через нерозділене кохання, - поліція Київщини. ФОТО

17-річна дівчина облилася бензином і підпалила себе через нерозділене кохання, - поліція Київщини. ФОТО

У селі Ставки Фастівського району 17-річна дівчина через нерозділене кохання облила себе бензином і підпалила. На допомогу прийшов товариш, який не розгубився і загасив пожежу виливши на неповнолітню відро води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що дівчина з 24-річним хлопцем вживали алкоголь, після чого неповнолітня і здійснила необдуманий вчинок. На щастя, товариш вчасно загасив полум’я та дівчина зазнала незначних опіків.

17-річна дівчина облилася бензином і підпалила себе через нерозділене кохання, - поліція Київщини 01
Фото: сайт поліції

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо притягнення батьків неповнолітньої до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.

Також читайте: Від початку року 69 дітей в Україні скоїли самогубства, - МВС

Стосовно молодика складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння).

"Бережіть дітей, адже вони – найдорожче!!!" - закликають у поліції.

Автор: 

діти (5128) Київська область (4081) підпал (693) самогубство (645)


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Топ коментарі
+15
Гормоны и алкоголь - мощный коктейль... Молотова.
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16.07.2021 09:25
+15
не дай бог такую жену... если не себя то тебя спалит
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16.07.2021 09:34
+15
Ага...как в том анекдоте да..

В больницу привезли мужика с тяжёлыми ожогами. После внимательного осмотра тела и рентгеновских снимков, врач говорит: - У вас больше переломов, чем ожогов. - Возможно...говорит пострадавший - ЛОПАТОЙ МЕНЯ ТУШИЛИ, СУКИ!
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16.07.2021 09:44
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А может, это она принесла алкоголь, чтобы разжечь в парне огонь любви ?
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16.07.2021 09:23 Відповісти
Тушить бензин водой?? Это надо быть особо одаренным...
В данном случае девке повезло...а могло быть еще хуже..
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16.07.2021 09:25 Відповісти
не тупи...причем здесь одаренность .. что было под рукой тем и тушил.. сбить пламя можно
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16.07.2021 09:31 Відповісти
Ага...как в том анекдоте да..

В больницу привезли мужика с тяжёлыми ожогами. После внимательного осмотра тела и рентгеновских снимков, врач говорит: - У вас больше переломов, чем ожогов. - Возможно...говорит пострадавший - ЛОПАТОЙ МЕНЯ ТУШИЛИ, СУКИ!
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16.07.2021 09:44 Відповісти
И охладить поверхность горения... Єлектричества нет, вода годится.
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16.07.2021 11:01 Відповісти
Горят пары бензина, а не бензин. В данном случае и в сложившейся ситуации верное решение, тем более что водой (мокрой одеждой) защитил от термического воздействия кожу
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16.07.2021 09:32 Відповісти
В том то и дело что горят пары бензина...и в связи с тем что бензин легче воды..его площадь испарения становится больше...и паров тоже больше..
Так что в данном случае дуре девке просто повезло..
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16.07.2021 09:43 Відповісти
Умный бы сразу нашел огнетушитель или фуфайку)
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16.07.2021 09:33 Відповісти
Летом на лавочке.... Гениально Ватсон !
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16.07.2021 09:35 Відповісти
Сарказм он таков, Холмс
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16.07.2021 09:38 Відповісти
А ведро с водой возле лавочки стояло...да??😀
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16.07.2021 09:41 Відповісти
Лавочка біля колодязя?
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16.07.2021 10:05 Відповісти
или отвез бы ее в пожарную часть, там бы пеной быстро потушили
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16.07.2021 11:41 Відповісти
Страсти то какие, похлеще чем в бразильских сериалах
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16.07.2021 09:25 Відповісти
Любоффь - страшная вэсчь.
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16.07.2021 09:25 Відповісти
Гормоны и алкоголь - мощный коктейль... Молотова.
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16.07.2021 09:25 Відповісти
ну и эпанутая.. других слов нет...
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16.07.2021 09:27 Відповісти
не дай бог такую жену... если не себя то тебя спалит
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16.07.2021 09:34 Відповісти
Вот и она так решила
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16.07.2021 09:39 Відповісти
Недолюбленное дитя ,скорее всего ******* и мч ,что ее бросил.
Всю жизнь будет мужикам мозки выносить ,если не попадет к мозгоправу.
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16.07.2021 09:31 Відповісти
Ромео и Джульетта тоже?
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16.07.2021 09:33 Відповісти
я и так ,я и сяк ,я и ноги раскосяк,я и сиськи на забор-ну возьми меня Егор!
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16.07.2021 09:37 Відповісти
Бензин і вода, все під рукою- "совпадение, не думаю)". Вле все одно - дурепа.
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16.07.2021 09:42 Відповісти
Бензин то такое, могла ж и в речке утонуть, что сейчас в тренде
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16.07.2021 09:56 Відповісти
Опасные психологические отклонения, ее нужно обходить стороной, такая ночью и зарезать может
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16.07.2021 09:56 Відповісти
Дура
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16.07.2021 10:04 Відповісти
Малолітня
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16.07.2021 10:07 Відповісти
- это эмоционально неуравновешенное поколение Г+Г и прочих телепомоек, с их сватами, свадьбами, шопингами, минял жинок и прочими аферистами в телесетях, с их телебАгинямы....(
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16.07.2021 10:13 Відповісти
Так неразделенная любовь к чему? К бухлу?
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16.07.2021 12:10 Відповісти
Идиотка шантажистка. Сказали нет, значит вали. Свои ожидания пусть проглотит.
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16.07.2021 13:29 Відповісти
ббоилр
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16.07.2021 15:41 Відповісти
Почему Боженька таких бухих безмозглых тварей сберегает ?

3 недели назад уехал на 2 дня на работу в город. Вечером по телефону поговорил с мамой . На следующий день телефон уже не отвечает, попросил по телефону женщину с села зайти. Мама мертвая, упала возле кровати в доме, инсульт...
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16.07.2021 15:44 Відповісти
В коментарях відзначились, в основному,йолопи і бовдури...
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16.07.2021 15:46 Відповісти
Статья из учебника "Как жить идиоткой"...
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17.07.2021 10:29 Відповісти
 
 