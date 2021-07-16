17-річна дівчина облилася бензином і підпалила себе через нерозділене кохання, - поліція Київщини. ФОТО
У селі Ставки Фастівського району 17-річна дівчина через нерозділене кохання облила себе бензином і підпалила. На допомогу прийшов товариш, який не розгубився і загасив пожежу виливши на неповнолітню відро води.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що дівчина з 24-річним хлопцем вживали алкоголь, після чого неповнолітня і здійснила необдуманий вчинок. На щастя, товариш вчасно загасив полум’я та дівчина зазнала незначних опіків.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо притягнення батьків неповнолітньої до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.
Стосовно молодика складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння).
"Бережіть дітей, адже вони – найдорожче!!!" - закликають у поліції.
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В данном случае девке повезло...а могло быть еще хуже..
В больницу привезли мужика с тяжёлыми ожогами. После внимательного осмотра тела и рентгеновских снимков, врач говорит: - У вас больше переломов, чем ожогов. - Возможно...говорит пострадавший - ЛОПАТОЙ МЕНЯ ТУШИЛИ, СУКИ!
Так что в данном случае дуре девке просто повезло..
Всю жизнь будет мужикам мозки выносить ,если не попадет к мозгоправу.
3 недели назад уехал на 2 дня на работу в город. Вечером по телефону поговорил с мамой . На следующий день телефон уже не отвечает, попросил по телефону женщину с села зайти. Мама мертвая, упала возле кровати в доме, инсульт...