17-річна дівчина облилася бензином і підпалила себе через нерозділене кохання, - поліція Київщини. ФОТО

У селі Ставки Фастівського району 17-річна дівчина через нерозділене кохання облила себе бензином і підпалила. На допомогу прийшов товариш, який не розгубився і загасив пожежу виливши на неповнолітню відро води.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що дівчина з 24-річним хлопцем вживали алкоголь, після чого неповнолітня і здійснила необдуманий вчинок. На щастя, товариш вчасно загасив полум’я та дівчина зазнала незначних опіків.



Фото: сайт поліції

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо притягнення батьків неповнолітньої до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.

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Стосовно молодика складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП (Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння).

"Бережіть дітей, адже вони – найдорожче!!!" - закликають у поліції.