Троє бандитів увірвалися до будинку, побили і вимагали віддати гроші та коштовності: 60-річний чоловік помер від серцевого нападу, - поліція Київщини. ФОТО
Троє зловмисників напали на приватний будинок у селі Русанів Броварського району 15 липня. Літніх господарів будинку побили і зв'язали, після чого 60-річний чоловік помер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.
"Троє невідомих вдерлися до будинку літнього подружжя, зв’язали господарів та, завдавши тілесних ушкоджень чоловіку, почали вимагати інформацію про те, де подружжя зберігає заощадження. Забравши гроші та ювелірні вироби, зловмисники втекли у невідомому напрямку.
Після нападу невідомих 60-річний чоловік помер від серцевого нападу. Дружина викликала поліцію", - сказано в повідомленні.
На місці події працювали слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції, кінологи, криміналістична лабораторія поліції Київщини.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та вживають усіх заходів для розшуку зловмисників.
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От Одессы до Москвы ~ 1.3 тыс. км.
бонни и клайд
может быть
введет санкции
От ситуаці представ ти Олень На тебе полює мисливець.. Так ми берем і даєм тобі оленю зброю... Питання Як ви важаєте шанси зрівнялись чи залишились на томуж рівні?
ВСША проблема з розповсюдженням зброї вони зіштовхнулися з тим що називаєть мавпа згранатою іце вже починає перебивати навіть прості злочини..
Я тобі кажу про гуртовий захист а тлюдям пропонуєшь - купіть собі зброю і далі все залежить від вас... Люди та принцип же ж розділяй і властвуй ні хто не відмінив а він працює і добре навіть краще ніж при рабовластності..виж кожен сам за себе .. і цікавесме те що більшість в цьому сам за себе програє .. та ну його все ..
І запа*мятайте вже собі раз і на завжди, куля летить швидше ніж ви встигните набрати адковоката чи 102.
Домик ухоженный, кто мешал хозяину иметь гладкоствольное охотничье ружье, а то и не одно?!
Фермеры занимающиеся бизнесом сейфы ставят рядом с кроватью на которой спят, и в сейфе по 2-3 ружья, всё заряжено и люди реально понимают что если будет "наезд" - перезаряжаться будет некогда.
Хазяевам надо было подумать о собственной безопасности, а не надеяться на помощь "орлов Авакова".