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Новини Фото Будні поліції
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Троє бандитів увірвалися до будинку, побили і вимагали віддати гроші та коштовності: 60-річний чоловік помер від серцевого нападу, - поліція Київщини. ФОТО

Троє зловмисників напали на приватний будинок у селі Русанів Броварського району 15 липня. Літніх господарів будинку побили і зв'язали, після чого 60-річний чоловік помер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

"Троє невідомих вдерлися до будинку літнього подружжя, зв’язали господарів та, завдавши тілесних ушкоджень чоловіку, почали вимагати інформацію про те, де подружжя зберігає заощадження. Забравши гроші та ювелірні вироби, зловмисники втекли у невідомому напрямку.

Після нападу невідомих 60-річний чоловік помер від серцевого нападу. Дружина викликала поліцію", - сказано в повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції, кінологи, криміналістична лабораторія поліції Київщини.

Троє бандитів увірвалися до будинку, побили і вимагали віддати гроші та коштовності: 60-річний чоловік помер від серцевого нападу, - поліція Київщини 01
Фото: сайт поліції

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Влізли вночі у вікно, побили чоловіка і жінку і забрали цінні речі: на Житомирщині поліцейські за кілька годин затримали двох розбійників. ФОТОрепортаж

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та вживають усіх заходів для розшуку зловмисників.

Автор: 

побиття (947) Київська область (4081) Нацполіція (15260) розбій (206)


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Топ коментарі
+20
Ага. Стерненко уже без суда себя защитил. И как вам результат? В Украине если ты убил бандита на тебя напавшего так тебе дадут больше чем самому бандиту. Потому что власть боится что ты идешь против системы а не как все стадо по течению. Сегодня ты себя защитил, а завтра захочешь защитить страну от несправедливости. Нетушки. Такого власть не допустит. Для етого даже тюрьмы распродали выпустив всех бандитов на вольные хлеба.
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16.07.2021 12:28
+8
Все ж таки треба мати у хаті якуйсь то люфу…
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16.07.2021 12:04
+6
А, ну теперь все понятно откуда ветер дует. Страну защищают на фронте? Мой дом начинается с моей семьи и моего дома. А стоять за тысячи километров от дома без оружия и без права защищаться а только с правом умереть, пока мою семью будут грабить ваши бандиты, ето вы к своим кацапам с такими предложениями.
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16.07.2021 13:33
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а це тільки початок
далі буде...
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16.07.2021 11:59 Відповісти
Це не початок , це продовження 90 х .. вони не закінчилися
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16.07.2021 12:05 Відповісти
90-ті тут ні до чого, ти відстав від потягу
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16.07.2021 12:10 Відповісти
Я щось пропустив ? Був може період після 90% - « тиш да гладь да божия благодать « ? Нуль криміналу, жодних вбивств, жодного бандитизму ? Якщо так то я таки відстав від потягу
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16.07.2021 12:47 Відповісти
стрибок цін
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16.07.2021 13:06 Відповісти
боргова яма
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16.07.2021 13:18 Відповісти
Початок чого?
Очень интересно узнать твое мнение полностью.
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16.07.2021 12:23 Відповісти
хвилі насильства
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16.07.2021 12:31 Відповісти
Все ж таки треба мати у хаті якуйсь то люфу…
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16.07.2021 12:04 Відповісти
Впіймати і розстріляти без суда і слідства наче б то вони оказали опір ..І всіх хто так робить далі... Тоді в турмах буде вільні місця економія і сидіть будуть тільки ті хто ще може перевиховатись ...
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16.07.2021 12:18 Відповісти
Ага. Стерненко уже без суда себя защитил. И как вам результат? В Украине если ты убил бандита на тебя напавшего так тебе дадут больше чем самому бандиту. Потому что власть боится что ты идешь против системы а не как все стадо по течению. Сегодня ты себя защитил, а завтра захочешь защитить страну от несправедливости. Нетушки. Такого власть не допустит. Для етого даже тюрьмы распродали выпустив всех бандитов на вольные хлеба.
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16.07.2021 12:28 Відповісти
Ой та ідити зі своїм стерненко.. Ні хрін було лізти в персоналії .. Країну захищають на фронті .Ой ну його ...
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16.07.2021 12:34 Відповісти
А, ну теперь все понятно откуда ветер дует. Страну защищают на фронте? Мой дом начинается с моей семьи и моего дома. А стоять за тысячи километров от дома без оружия и без права защищаться а только с правом умереть, пока мою семью будут грабить ваши бандиты, ето вы к своим кацапам с такими предложениями.
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16.07.2021 13:33 Відповісти
Ну, насчет "тысяч километров" - это ты улыбнул
От Одессы до Москвы ~ 1.3 тыс. км.
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17.07.2021 08:34 Відповісти
Потому что угодовный кодекс писал Портнов.
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16.07.2021 16:23 Відповісти
народ не має права на самозахист, володіння зброєю, поліція не виконує своїх прямих обовязків.
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16.07.2021 12:19 Відповісти
Ага нехватало щоб вони ще і зброєю заволоділи... Народу треба відлавлювать уродів разом і вішать на стовпах і перед турмами...Тількивідлавлювать дійсно винних а не підозрюваних... Даєш дозвіл на відловлення і знишення ворів і вбивць
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16.07.2021 12:23 Відповісти
ну ка расскажи, как с голыми руками ты будешь подлавливать как правило вооруженных преступников ?
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17.07.2021 11:16 Відповісти
МІй інсайдер каже, що чоловіка знайшли мертвим з пакетом на голові, дружина вирвалась і втекла, викликала поліцію біля 4-ї години, приїхало 3 екіпажі. Почався наліт біля 1-ї години ночі, камери відеоспостереження були вимкнуті, мучили подружжя 2-3 години. Покійний - власник магазину (поруч з житлом). Поліція нікого не знайде, або щось набрилює (Княжичі Броварського району у 2016 -му пам"ятаєте?).
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16.07.2021 12:19 Відповісти
то, что полиция никого не найдет, тебе тоже инсайдер сказал или уже успел к гадалке сбегать?
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16.07.2021 12:26 Відповісти
У мене є власний досвід - у трьох випадках пограбування, два - бездіяльність поліції, один - відмазка викрадача. Звертався в прокуратуру - там теж нуль. Тобто з практики 100%-на ймовірність, що не знайдуть.
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16.07.2021 12:58 Відповісти
у мусорів поведінка запрограмована - вичікуй, та і все
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16.07.2021 13:14 Відповісти
+
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16.07.2021 22:25 Відповісти
началось. жалко что дом перепутали. залетайте в конча-заспу там в каждом доме можно оторваться...
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16.07.2021 12:21 Відповісти
Зеки как в 90-е, просто ходят от дома к дому "трясут барыг".
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16.07.2021 12:23 Відповісти
Где ты барыг увидел судя с фото одно-етажного сельского домика. К тому же рядом детский велосипед. Смотри чтобы пока ты на зароботках к твоим *барыгам* тоже домой не пришли поискать куда твои родные прячут миллионы которые ты им переводишь из за бугра.
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16.07.2021 12:42 Відповісти
а хто сказал шо это были зеки
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16.07.2021 13:10 Відповісти
Это их традиционный промысел, не всякий способен пытать человека.
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16.07.2021 13:19 Відповісти
ван вей тикет
бонни и клайд
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16.07.2021 13:22 Відповісти
теперь подмонастырский
может быть
введет санкции
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16.07.2021 12:23 Відповісти
а если бы пенсионер стрельнул разбойников из обоих стволов - закончил бы жизнь в камере вместо сердечного приступа
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16.07.2021 12:23 Відповісти
але рахунок був би 2\ 1
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16.07.2021 12:31 Відповісти
Привет запретильщикам огнестрельного оружия и права на самозащиту. Ета смерть и другие жертвы на вашей совести.
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16.07.2021 12:24 Відповісти
Та зброя не вирішить проблеми а от зусилля всіх і зразу і бистре і безповоротне покарання вирішить... Вори і вбивці не будуть боятися зброї а от людей вони будуть боятися і смерті теж вкрав -ампутаці ніг по коліна вбив - ти мрець... звісно як що доведено іабо знято на відео фото Як що ти вор або вбивця ти або каліка або мрець ..Оце подіє зразу і назавжди
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16.07.2021 12:29 Відповісти
Вы продолжаете в своем репертуаре. Ну что защитила вас ваша палюция? Говорите зброя не решит проблему. А я утверждаю да и статистика мировых стран где разрешено оружие в том числе Молдовы, что зброя решит 90% всех проблем с бандитизмом. Потому что если даже у вас не будет оружия то у вашего соседа будет, который придет к вам на помощь, а не закроет уши и спрячется под кровать когда вы будете визжать на помощь. Или же у бандитов будет повод задуматься есть ли у вас оружие или у вашего соседа или лучше не лезть к вам в дом.
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16.07.2021 12:34 Відповісти
Слухай ...ти сам не розумієш.. уроди ті хто іде на таке діло завжди готуються і і зброя буде врахована і вони теж здобудуть зброю і все буде натомуж самому рівні... Лише в одному випадку зброя може допомогти коли ти сидиш в засідці і готувався для затримання озброєних уроді.. Коли тебе застануть зненацька зброя тобі не допоможе а навпаки може навіть навредити Ятобі скажу Палка завжди о двух кінцях. Тому злочинців треба карати в такій мірі в якій вони готові йти на злочин...і так щоб вони його в слідуючий раз зробити не могли. Інше немає знаку рівняння тому буде приводити до зростання і ми залишисоь там де і зараз
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16.07.2021 12:53 Відповісти
Даже не знаю как обяснить рабу что он раб даже приводя факты. Для справки, свободный человек от раба отличается наличием у первого оружия. Спросите американца или другого свободного человека должно ли у него быть право на самозащиту. Например в Молдове после закона о оружии преступность сразу же уменишилась на 30%. Или например в более глобальном масштабе, у Северной Кореи есть ЯО и на нее боится напасть даже США. У Украины нет ЯО но есть бумажка с Будапештскими договорами и она потеряла кусок своей территории и сейчас на грани существования. Улавливаете логику?
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16.07.2021 13:30 Відповісти
Не, логіку не улавліваю улавліваю только одно що ти можеш сравнівать х і палець.. і любітель не решить проблему а вировнять за счет оружія шанси жертви і охотніка Дурач'че поймі еслі встречаються двоє в протівостоянії то жертава будет всегда...вс' завісіт только (тфу козляча мова неможу біль на ккзлячій писать) тільки від підготовки і психічного здоров'я тому я б не ризикував яб знишував би тих хто дпускає можливість порушення людських законів... Звісно закони можуть бути різні але правильні закони як вже давнісенько надані людям є і по ним можна працювать
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16.07.2021 13:43 Відповісти
СВОБОДНЫЙ человек должен иметь право выбора, покорно сдохнуть наблюдая как насилуют и убивают твою семью или право защищаться до последнего. Если мне страна не дает такого права то я выбираю другую страну, а не право умереть за безправную страну с феодальным строем на фронте не понятно за что.
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16.07.2021 13:48 Відповісти
Правильно ...Скатертю догрога...Вибач проводжати не прийду.
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16.07.2021 13:53 Відповісти
Ну звісно що урка з стволом що бабка з стволм шанси у них рівні..))) Я х..єю з вас
От ситуаці представ ти Олень На тебе полює мисливець.. Так ми берем і даєм тобі оленю зброю... Питання Як ви важаєте шанси зрівнялись чи залишились на томуж рівні?
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16.07.2021 13:57 Відповісти
Так так звісно))) А ти свою жінку в сартир з собою береш? на унітаз? Ні? От я б тебе там і тюкнувби А жінка 53 кг сруки 3 25 м 28 грм кулями тебе хоронитеме.
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16.07.2021 14:56 Відповісти
Так так звісно))) А ти свою жінку в сартир з собою береш? на унітаз? Ні? От я б тебе там і тюкнувби А жінка 53 кг сруки 3 25 м 28 грм кулями тебе хоронитеме.
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16.07.2021 14:58 Відповісти
Вы прекрасно понимаете если вы здравый человек что НИКТО в 21 веке вам не даст право ампутировать ноги или руки даже бадитам убившим ваших детей. Все что вы можете получить ето наказать бандитов на месте преступления. Но кто вам сегодня ето право даст если власть сама является ОПГ. Даже недавний случай когда менты с коллекторами без суда врывались в квартиру но получили по заслугам.
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16.07.2021 12:37 Відповісти
Слухай змій зелений зелений не треба мені твоє ставлення ... і дозвола... я чиню як чиню ..кожен як що іде на щось знає що за це буде.. Так? От і досить мені дитячі лекції читати. Роби як знаєш.. А я буду робити як вважаю за потрібне ...
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16.07.2021 12:45 Відповісти
полиция как всегда приезжает по факту преступления, а защищаться как всегда нечем и нельзя.
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16.07.2021 12:27 Відповісти
Ружье в доме, должно быть, точка. Пристрелил паскуд и свиньям отдал. Нет тела нет дела. Хочешь жить, умей думать. В противном случае, на жизнь лоха системе пофиг.
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16.07.2021 13:20 Відповісти
А може систму краще підрехтувати...???? Застрелить можна і не бажаючи Скільки вже он дітей постраждало від самовпевненості тая окруатно дитині зброю покажжу... і бах і дитина вреанімаціїї. Сама накраща зброя це справедливе покарання за злочин. Тому систему рехтівати треба систему Робити жорсткою але однаковою для всіх.
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16.07.2021 13:29 Відповісти
Ви самі розумієте, що це не можливо. Ми не США, де є ваша земля і вам надано право захищати її любими методами. До тогож відгуги соціального коллективізму ще досі у значної кількості дурнів в головах та на вустах. У ********* світі, людей так багато, що старі устої просто перестають працювати навіть у США. Тому останнє, що людина може зробити, це або вбити рятуючи своє життя, або вмерти від страху на втіху системі та нападаючому.
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16.07.2021 13:37 Відповісти
О такої..та не смишіть які старі устої .. бляха муха та тиж сам приводиш і пропонуєш самий що не найстаріший метод -вбий або помри.. Народ що ви мелете..самі собі протиречите.
ВСША проблема з розповсюдженням зброї вони зіштовхнулися з тим що називаєть мавпа згранатою іце вже починає перебивати навіть прості злочини..
Я тобі кажу про гуртовий захист а тлюдям пропонуєшь - купіть собі зброю і далі все залежить від вас... Люди та принцип же ж розділяй і властвуй ні хто не відмінив а він працює і добре навіть краще ніж при рабовластності..виж кожен сам за себе .. і цікавесме те що більшість в цьому сам за себе програє .. та ну його все ..
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16.07.2021 13:52 Відповісти
Ви самі собі відповіли на своє питання. Розділяй та властвуй. Потреба вижити, стоїть дуже високо, і якщо ви думаєте, що можете перепхати аксіому, то дуже помиляєтесь. Коли так звана демократія та софістика перестають діяти, у хід завжди йдуть звичайні когнетивні методи. Диктатора демократично хоч раз змістити вдалося?
І запа*мятайте вже собі раз і на завжди, куля летить швидше ніж ви встигните набрати адковоката чи 102.
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16.07.2021 14:02 Відповісти
Що ти морозиш.. Давай простіше когнетивний ти софіст))) Перше . палець віін на руці.. а отам ну там нижце пупа ..то не палець розумієш .раджу не плутати а то ще почнеш не тим пальце в носі колупатись... Друге Я кажу про колективний захист що ми нормальні люди повинні захишатись разом колективно від злочинців від дурнів від стихії від всього того що несе небезпеку . А ти мені що розділяй і властвуй це нормально і кожен має право так право має але на другій спробі його право онулють пострілом в потилицю якогось неодекватного може навіть це будеш ти .. хрін його знає що тобі в голуву взбреде через 2 хвилини. Тому зброя це настільки важливо краще коли більшість нормальних людей колективно знищюють меншість уродів або всіляко і постійно допомагають зловити їх і покарати. Це називаєтья невівертість покарання. Це краще ніж зброя. Тому що мавп в нас стількихж як і злочинців. І трете )) отут я ржав "І запа*мятайте вже собі раз і на завжди, куля летить швидше ніж ви встигните набрати адковоката чи 102." все як по Фрейду- хворий ум не може зрозуміти що він хворий... Софіст чуешь дивись в мене не має зброї я вирішив тобі пробити голову ..мені треба : підійти до тебе , ненасторожити тебе цим вдарить рукою ..і для цього треба мати відповідну силу таще і розраховувати що ти слабкіший мене. тапер міняємо : в мене є зброя в тебе є зброя я вирішив тобі зробить в голові дірку...: мені не треба підходити до тебе(клас) мені не потрібен контакт кінцівкаою(клас) не треба мати велику силу і багато вміння і все це можна зробити такої вілдстані що ти навіть і не замітешь хто я Не вже і це поріняння тобі не дойде... Знаш чому кажуть пулядура а меч молодець.. Поміркуй. І все я пішов .. ну його це марне діло Коли люди не розуміють що таке причинний фактор можливості і як його можна прибрати ні про що балакать.Все хош міркуй хош не міркуй все одно ти не балуй))
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16.07.2021 14:28 Відповісти
Мені не цікавий опус людини, яка писати грамотно не вміє. Ти своїм опусом про себе повідав більше ніж треба. Розвів тут якусь срань і чуєш лише себе. Перейшов на особистості. Так роблять лише останні шмати, в яких немає ні краплі поваги до співрозмовника. Все бувай.
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16.07.2021 14:41 Відповісти
Слава Богу..Бувай Клінт Іствуд бувай..
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16.07.2021 14:45 Відповісти
Ох уж эти мамкины рембы Если паскуды будут предполагать наличие у тебя оружия, тебя сперва изподтишка завалят, а потом пойдут пытать твою жену. Собственно и вся разница. Прежде всего должна быть власть закона и неотвратимость наказания, а разборки в стиле дикого запада - это конечно весело, но не факт что повезет.
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16.07.2021 13:42 Відповісти
Будут предполагать.. тут как бы все само собой понятно не кажется? Как раз это предположение и станет главным сдерживающим фактором, что бы не словить маслину самому. А естественная цель убить, это совсем другое дело. С ружьем или револьвером, у тебя будет шанс, а без него не будет вообще. Еще что то доказывать будем?
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16.07.2021 13:55 Відповісти
Это не будет сдерживающим фактором, и шанса у тебя не будет. Завалят со спины, любой вменяемый человек так и сделает. В США наличие оружия у последней бабки многих сдерживает? Вэлкам ту зе риал ворлд ))
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16.07.2021 14:13 Відповісти
Ув, не надо повторять чужие слова. Со мной уже случались внештатные случаи, и мне жизнь спасал банальный флобер. Если вы не умеете стрелять и вообще обращаться с оружием, то все что могу порекомендоваться, это меньше смотреть телевизор. Если вы криминальный авторитет, то события будут соответствующие.
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16.07.2021 14:19 Відповісти
ОК, извини рэмба, не узнал тебя в гриме. Спили мушку флобера, спи в каске.
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16.07.2021 14:25 Відповісти
Вот о чем с тобой говорить? Хочешь быть правым будь. Если, я для тебя ремба, то ты скорее всего задрот доморощенный, который скорее от простуды сляжет, чем от опасных граждан. Не ходи в зал, не качайся, все равно же убьют! Не учи право, все равно же по беспределу опустят и кинут. Вот и живи бактерией и верь в свою ахинею.
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16.07.2021 14:32 Відповісти
))
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16.07.2021 14:33 Відповісти
)))))
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16.07.2021 14:46 Відповісти
он скорее всего лишнехромосомный набутылочник кто еще как не руский раб так активно может агитировать против личного оружия?
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17.07.2021 12:52 Відповісти
Оно так и есть, просто выделиться не может ничем кроме как опусом. Дураков у нас так много, что окучивать и окучивать остается. А шо поделать?
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17.07.2021 14:50 Відповісти
))) Кул стори, бро. Повеселил.
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16.07.2021 14:30 Відповісти
В США после введения права на короткоствол криминальная статистика улучшилась в 9 раз. Но нашим ментам это не нужно- им больше работы так как есть
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16.07.2021 16:28 Відповісти
Дичь какая-то...
Домик ухоженный, кто мешал хозяину иметь гладкоствольное охотничье ружье, а то и не одно?!
Фермеры занимающиеся бизнесом сейфы ставят рядом с кроватью на которой спят, и в сейфе по 2-3 ружья, всё заряжено и люди реально понимают что если будет "наезд" - перезаряжаться будет некогда.
Хазяевам надо было подумать о собственной безопасности, а не надеяться на помощь "орлов Авакова".
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16.07.2021 14:39 Відповісти
в стране никогда не велась работа с населением на тему самозащиты, и наоборот, если ты себя самозащитишь - то попадешь под очень жесткие репрессии, властям нужны рабы а не свободные люди
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17.07.2021 11:21 Відповісти
Зеленський з кварталом грабує країну мільярдами, а інші - хто як може...
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16.07.2021 17:41 Відповісти
Вєрнітє нам армяніна Авакава, он навєдєт парядак
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16.07.2021 22:58 Відповісти
 
 