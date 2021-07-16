Троє бандитів увірвалися до будинку, побили і вимагали віддати гроші та коштовності: 60-річний чоловік помер від серцевого нападу, - поліція Київщини. ФОТО

Троє зловмисників напали на приватний будинок у селі Русанів Броварського району 15 липня. Літніх господарів будинку побили і зв'язали, після чого 60-річний чоловік помер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

"Троє невідомих вдерлися до будинку літнього подружжя, зв’язали господарів та, завдавши тілесних ушкоджень чоловіку, почали вимагати інформацію про те, де подружжя зберігає заощадження. Забравши гроші та ювелірні вироби, зловмисники втекли у невідомому напрямку.

Після нападу невідомих 60-річний чоловік помер від серцевого нападу. Дружина викликала поліцію", - сказано в повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції, кінологи, криміналістична лабораторія поліції Київщини.



Фото: сайт поліції

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

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Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та вживають усіх заходів для розшуку зловмисників.