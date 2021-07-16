Дитсадок у Чкаловому після реконструкції зможе прийняти до 80 вихованців, - Дніпропетровська ОДА. ФОТО

Реконструкція дитячого садка "Берізка" завершується в м. Чкалове Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

Зазначається, що вже завершено утеплення фасаду і зараз триває обробка стін. Завдяки реконструкції дитсадок зможе прийняти до 80 вихованців.

"Великі вікна, багато світла. А головне - простору. Для дитячого садка "Берізка" оновлений корпус - мрія, яка здійснюється. Модернізація об'єкта - заради комфорту маленьких жителів області", - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Після реконструкції в рамках президентської програми "Велике будівництво" "Берізка" буде приймати дітей з усієї громади, яка налічує 12,5 тис. жителів. У садок зможуть набрати відразу чотири групи - від молодшої до старшої. Кожна матиме своє приміщення з окремим входом. Кожна група отримає у дворі свою ігрову зону з альтанкою і гойдалками. Для безпеки вихованців двір буде зі штучним газонним покриттям.

Крім того, буде створено музичний зал, а також облаштують харчоблок з їдальнею і приміщення для зберігання продуктів і пральню.

Опалювати садок буде власна твердопаливна котельня. Незабаром підрядники приступлять до її встановлення.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів, що в планах програми на 2021 рік стоїть продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи - 95, садки - 70, стадіони - 80, басейни - 29, приймальні відділення - 177 об'єктів.

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