Видурили у громадян 250 млн грн: кіберполіція викрила ОЗУ, яке створило фіктивну онлайн-біржу. ВІДЕО+ФОТО

Група зловмисників створила фіктивну онлайн-біржу і пропонувала вкладникам отримувати 7% прибутку від інвестування в криптовалюту. Мінімальна сума внеску становила 150 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції НПУ, схему шахрайства викрили співробітники кіберполіції Київської області спільно зі слідчими Подільського управління поліції Києва.

"Зловмисники створили додаток електронної біржі, що мав схожість до всесвітньовідомих бірж, які займаються продажем криптовалюти. Інвесторам обіцяли прибуток у розмірі 7% на день. Мінімальна сума вкладень становила 150 000 гривень. Фігуранти також мали так званих амбасадорів, які залучали нових інвесторів у проєкт.

Утім, коли вкладники намагалися повернути свої гроші, організатори повідомляли їх, що така можливість відсутня і у подальшому – блокували. Встановлено, що у такий спосіб зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на території міста Черкаси та Хмельницької області працівники поліції провели сім санкціонованих обшуків в оселях фігурантів та в їхніх автівках. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, "чорнові" записи, гроші, а також зброю. До проведення обшуків також було залучено працівників полку поліції особливого призначення Черкащини.



Фото: сайт полиции

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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Процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура Києва.