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Видурили у громадян 250 млн грн: кіберполіція викрила ОЗУ, яке створило фіктивну онлайн-біржу. ВІДЕО+ФОТО

Група зловмисників створила фіктивну онлайн-біржу і пропонувала вкладникам отримувати 7% прибутку від інвестування в криптовалюту. Мінімальна сума внеску становила 150 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції НПУ, схему шахрайства викрили співробітники кіберполіції Київської області спільно зі слідчими Подільського управління поліції Києва.

"Зловмисники створили додаток електронної біржі, що мав схожість до всесвітньовідомих бірж, які займаються продажем криптовалюти. Інвесторам обіцяли прибуток у розмірі 7% на день. Мінімальна сума вкладень становила 150 000 гривень. Фігуранти також мали так званих амбасадорів, які залучали нових інвесторів у проєкт.

Утім, коли вкладники намагалися повернути свої гроші, організатори повідомляли їх, що така можливість відсутня і у подальшому – блокували. Встановлено, що у такий спосіб зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на території міста Черкаси та Хмельницької області працівники поліції провели сім санкціонованих обшуків в оселях фігурантів та в їхніх автівках. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, "чорнові" записи, гроші, а також зброю. До проведення обшуків також було залучено працівників полку поліції особливого призначення Черкащини.

Видурили у громадян 250 млн грн: кіберполіція викрила ОЗУ, яке створило фіктивну онлайн-біржу 01
Фото: сайт полиции

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито хакерське угруповання, яке розповсюджувало вірус-шифрувальник і завдало в США і Південній Кореї пів мільярда доларів збитків, - кіберполіція. ВIДЕО

Процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура Києва.

Автор: 

Нацполіція (15258) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) кіберполіція (413) криптовалюта (732)


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В 90-х была поговорка "в определенных кругах": снова слышен баксов шелест, это лох пошел на нерест.
Ничуть не жаль граждан, соблазнившихся прибылью в 7% в день!
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16.07.2021 14:55 Відповісти
а хто сказав, що на день?
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16.07.2021 18:14 Відповісти
На дурак не нужен нож, ему тихонечко наврешь и делай с ним что хож ! Так у нас и выборы каждые 5 лет проходят ! Пока столько идиотов , так и живем !
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16.07.2021 15:00 Відповісти
Ляшко щас скажет шо был их клиентом, но ему отдали вложения с прибылью, после того как он пригрозил с ними сделать то шо делает с коровами
хлоп - и Ляшко опять богат, а деньги - чистые. это не в лотерею три раза выиграть)
хотя еще может вырастить трехглавую корову - продаст за хорошие динары - шейхам - и опять скажет что честно заработал и шоп не завидовали, а то урожая не будет....
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16.07.2021 15:02 Відповісти
2500% в год?
Если у меня есть такой бизнес, зачем мне отдавать деньги лохам?
Берем в банке, под 40% годовых ...
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16.07.2021 15:19 Відповісти
Минимальная сумма вклада составляла 150 тыс. гривен.
И фото этих идиотов которые вложили такие сумы на лоха в нете.Пусть страна знает героев лохов.
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16.07.2021 17:02 Відповісти
Видурили у громадян 250 млн грн: кіберполіція викрила ОЗУ, яке створило фіктивну онлайн-біржу - Цензор.НЕТ 666
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16.07.2021 18:32 Відповісти
 
 