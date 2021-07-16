Блискавка влучила в будівлю бази відпочинку на Закарпатті: вогонь гасили майже 6 годин. ФОТОрепортаж
Закарпатські пожежники ліквідували пожежу на території бази відпочинку, сталася через блискавку
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.
Згідно з повідомленням, пожежа сталася 15 липня близько 10-ї вечора в будівлі бази відпочинку, розташованої в с. Біла Церква Тячівського району. Як повідомив охоронець об’єкту, на його очах блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею. Далі полум’я перекинулося й на прибудовану до бази відпочинку дерев’яну надвірну споруду.
О 00:30 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 03:45 – ліквідувати. Правоохоронні органи встановлюють остаточну причину пожежі та суму завданих збитків, оскільки вогонь знищив перекриття, покрівлю та другий поверх готелю на площі 150 кв.м, а також покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 кв.м.
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Ну смотрите молнии над Ужгородом. Более того они даже ими восхищаются и говорят как красиво! ...не ну надо же.