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Блискавка влучила в будівлю бази відпочинку на Закарпатті: вогонь гасили майже 6 годин. ФОТОрепортаж

Закарпатські пожежники ліквідували пожежу на території бази відпочинку, сталася через блискавку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

Згідно з повідомленням, пожежа сталася 15 липня близько 10-ї вечора в будівлі бази відпочинку, розташованої в с. Біла Церква Тячівського району. Як повідомив охоронець об’єкту, на його очах блискавка вдарила в антену на даху й вогонь став швидко поширюватися дерев’яною будівлею. Далі полум’я перекинулося й на прибудовану до бази відпочинку дерев’яну надвірну споруду.

О 00:30 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 03:45 – ліквідувати. Правоохоронні органи встановлюють остаточну причину пожежі та суму завданих збитків, оскільки вогонь знищив перекриття, покрівлю та другий поверх готелю на площі 150 кв.м, а також покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 кв.м.

Блискавка влучила в будівлю бази відпочинку на Закарпатті: вогонь гасили майже 6 годин 01

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Блискавка влучила в будівлю бази відпочинку на Закарпатті: вогонь гасили майже 6 годин 02
Блискавка влучила в будівлю бази відпочинку на Закарпатті: вогонь гасили майже 6 годин 03
Блискавка влучила в будівлю бази відпочинку на Закарпатті: вогонь гасили майже 6 годин 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

блискавка (27) пожежа (4350) ДСНС (5137)


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Проклятая враждебная молния
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16.07.2021 15:07 Відповісти
О молниезащите там конечно никогда не знали. И пожарники, принимавшие объект в эксплуатацию -уж померли. Да и текущие инспекции соглашались на денежку..
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16.07.2021 15:07 Відповісти
Ну вы хоть понимаете, что это..НЕ МОЛНИИ!!! еще раз НЕ....НЕ..молнии!! Это не молнии! попадают в дома, людей, поля и т.д. Это рязряды через гравитационные линзы, более того они ПРИЦЕЛЬНЫЕ! Прицельные с достаточной точностью прицела. Хоть кто то это понимает?????
Ну смотрите молнии над Ужгородом. Более того они даже ими восхищаются и говорят как красиво! ...не ну надо же.Блискавка влучила в будівлю бази відпочинку на Закарпатті: вогонь гасили майже 6 годин - Цензор.НЕТ 4280
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16.07.2021 16:08 Відповісти
 
 