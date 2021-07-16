Із загиблим на Донбасі воїном 57-ї ОМПБр Андрієм Бєляєвим попрощаються 19 липня в Нікополі. ФОТО

У понеділок, 19 липня, у місті Нікополь Дніпропетровської області о 8:00 на площі біля міської ради розпочнеться церемонія прощання з Андрієм Левонтійовичем Бєляєвим (позивний Бєлий), 1982 року народження, військовослужбовцем, командиром відділення 57-ї окремої механізованої бригади, який загинув 13 липня в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області внаслідок поранень, несумісних з життям, що зазнав під час масованого артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться на сайті Нікопольської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Нікополі попрощаються з загиблим Героєм

◾️ 19 липня 2021 року відбудеться прощання з Андрієм Бєляєвим, загиблим під час виконання військового обов'язку в зоні проведення ООС на сході України.

◾️ Церемонія відбудеться на площі біля міської ради. Початок о 8:00.

◾️ 19 липня у Нікополі оголошено траур. Нагадуємо про необхідність приспустити Державні прапори.

Дивіться також: Воїн 57-ї ОМПБр Андрій Бєляєв загинув на Донбасі внаслідок артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами. ФОТО

Бєляєв Андрій Левонтійович народився 17 липня 1982 року в м. Нікополь. Після закінчення школи проходив строкову військову службу. Після закінчення працював на різних підприємствах міста та займався підприємницькою діяльністю. З самого початку військового конфлікту на сході України, в березні 2014 року був мобілізований та проходив військову службу у військовій частині 3036 Національної гвардії України.

Брав участь у боях за визволення м. Маріуполь. У 2020 році був переведений до 57-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка командиром механізованого відділення механізованої роти. У 2021 році заочно закінчив Нікопольський факультет національної металургійної академії України.

Одружений. Від першого шлюбу має трьох синів: 12, 15 та 18 років.

Нагороджений відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції", нагрудним знаком Міністра оборони України "Знак пошани".

Загинув 13 липня 2021 року під час ворожого артилерійського обстрілу біля с. Причепилівка Новоайдарського району Луганської області", - зазначається в повідомленні.