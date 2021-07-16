Малюкові Дмитрику Свічинському з Одеси зробили найдорожчий у світі укол, гроші на який збирали всією країною. ФОТО
Дмитрик отримав в США укол препарату від спінальної м'язової атрофії і тепер буде жити.
Про це повідомили в організації "Діти, ми встигнемо", інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз Дмитрик з батьками в дитячій лікарні в м. Сан-Антоніо (США), де сьогодні отримав укол і пройде двомісячний курс реабілітації. Також ще раз хочемо зауважити, що весь цей курс коштує на $ 250 тис. дешевше, ніж варіант, якщо б препарат вводили в Україні", - сказано в повідомленні.
Препарат, який ввели Дмитрику, називається Zolgensma. Це найдорожчі ліки в світі, вони повертають рухливість м'язам хворих на спінально-м'язову атрофію.
Суму в $2 млн сім'ї Свічинських вдалося зібрати за 85 днів - в кінці травня хтось анонімно перевів кошти, яких бракує.
Топ коментарі
+46 Власов Сергей #321358
показати весь коментар16.07.2021 16:41 Посилання
+46 Zelya Vsyo
показати весь коментар16.07.2021 16:43 Посилання
+34 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар16.07.2021 16:52 Посилання
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А стоимость вычисляли очень просто. Есть другие менее эффективные препараты
Они взяли сумму лечения такими препаратми в течении 10 лет и сложили вместе.
Рекомендованная цена была 4млн долларов
Сошлись на 2.1млн) дай бог здоровья
Мф. 6:1-6 «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми… с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают ЛИЦЕМЕРЫ в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (см. Мф. 5:7).
Люди интересуются почему так много зарабатывают - Люди ходят в кино, и покупают кроссовки Найк. Но, ладно атлеты. А тик-ток здвезды 16 летние, которые миллионы крутят, вот это треш) хотя это тоже результат бешеного спроса на такой конент
И может для вас секрет, но полистайте инфу сколько такие разработки стоят. На это выделяют космические суммы, ну кто ж будешь вообще бесплатно работать?
Учитывая, что другого такого дорогого лекарства и близко нету. Оно уникальное, прорыв, который заменяет настоящие поврёжденные гены, это не спутник-5 ведро намешать за 5 минут
вони по радянським законам не живуть
Не то что наши политиканытипамеценаты, я для вас и фронта всё и фанфары на всю страну врубает, в церькви себя малюет, А вот это не для него...
Мф. 6:1-6 «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми… с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают ЛИЦЕМЕРЫ в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (см. Мф. 5:7).
2. Не треба спрощувати - піар потрібен для будь-якого політика. Інакше люде просто знати не будуть.
2. За По, території збирали. За Зе вже віддали.
3. Бізнес-інтереси були різні і по масштабах і по напрямах. Тому порівнювати складно. Зе йшов у Президенти вже з офшорами, при цьому брехав, брехав, брехав і брехав ...
4. За два роки Зе не спромоглися щось доказати у судах проти По. Це факт.
Хто знає - один укол це на все життя?
Марія Сахно з Херсонщини отримала укол Zolgensma, який коштує 2,5 млн доларів
https://suspilne.media/104463-maria-sahno-z-hersonsini-otrimala-ukol-zolgensma-akij-kostue-25-mln-dolariv/
А другой никак
Мотенко Аделіна СМА 1 тип ТЕРМІНОВО збір
https://www.facebook.com/groups/saveadel//
...
Дітки з таким діагнозом дуже стрімко перестають самостійно ковтати, дихати....
Ліків в Україні, на сьогодні немає! Zolgensma препарат, який може допомогти.
В минулому році фармацевтична корпорація Novartis винайшла вакцину Zolgensma, яка як пазл, заповнює відсутній ген і тим самим зупиняє прогресування захворювання. Одна єдина інфузія, один укол!!! Але треба вводити його тільки до 2-х років...
У девочки остались считанные дни
Недавно в какой-то передаче мужчина предлагал деньги , запланированные на празднование Дня независимости , передать на лечение деток с СМА, и еще 4 миллиарда гривен останется на празднование. Но у нас же шоу маст гоу он. Нада, шоб па-багатому...
"В минулому році фармацевтична корпорація Novartis винайшла вакцину Zolgensma, яка як пазл, заповнює відсутній ген..."
Если отмазываете зеленую мразь, уж про отпуски помолчали бы. Сколько отпусков было за два года, не подскажете? Сколько детей можно было бы спасти, если б не съездил зеля в Оман? и остальные пляжи?...
Вы не порадовались за ребенка, которому укол сделали, не пожелали ему зровья и долгой, радостной жизни, Вы не посочувствовали деткам, родители которых собирают на укол. Вы приплели сюда Петю, который к этому никакого отношения не имеет. Еще раз для тех, кто с трудом вникает в смысл написанного: вакцину изобрели в прошлом году.
Вам Петя каждый день в штаны наваливает? Как живете Вы с этим?
Подяка людям.