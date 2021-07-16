Малюкові Дмитрику Свічинському з Одеси зробили найдорожчий у світі укол, гроші на який збирали всією країною. ФОТО

Дмитрик отримав в США укол препарату від спінальної м'язової атрофії і тепер буде жити.

Про це повідомили в організації "Діти, ми встигнемо", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Дмитрик з батьками в дитячій лікарні в м. Сан-Антоніо (США), де сьогодні отримав укол і пройде двомісячний курс реабілітації. Також ще раз хочемо зауважити, що весь цей курс коштує на $ 250 тис. дешевше, ніж варіант, якщо б препарат вводили в Україні", - сказано в повідомленні.

Препарат, який ввели Дмитрику, називається Zolgensma. Це найдорожчі ліки в світі, вони повертають рухливість м'язам хворих на спінально-м'язову атрофію.

Суму в $2 млн сім'ї Свічинських вдалося зібрати за 85 днів - в кінці травня хтось анонімно перевів кошти, яких бракує.

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