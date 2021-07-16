Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня. ФОТОрепортаж

16 липня відбулося останнє пленарне засідання п'ятої сесії Верховної Ради поточного скликання. Депутати призначили нового міністра МВС і заслухали прем'р-міністра Дениса Шмигаля під час "години уряду".

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Депутати вітають нового голову МВС Дениса Монастирського.

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"Слуга" Микола Тищенко погрожує пральцем голові фракції СН Давиду Арахамії.





Міністр економіки Олексій Любченко (праворуч).

Нардеп Орест Саламаха зі СН.

Депутатський паровозик на чолі з Кірою Рудик (Голос).

"Слуга народу" Сергій Литвиненко емоційно переконує колегу по фракції Павла Павлиша.

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Василь Вірастюк (СН) розмовляє з головою Мінветеранів Юлією Лапутіною.





"Слуги народу" Ігор Васильєв і Михайло Ананченко обговорюють, як ділити 6,7 млн. з Ігорем Федоровичем.





Доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля народних депутатів не зацікавила. Зал практично порожній.





Ірина Верещук (СН), яка висловила готовність очолити Міноборони

Заступник міністра МВС Антон Геращенко обмінявся рукостисканням з Юлією Гришиною (СН).

"Слуга народу" Юрій Корявченков (в центрі).

Микола Тищенко (СН) вітає віцеспікера Руслана Стефанчука.

Скандально відомий нардеп Олександр Юрченко.

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"Слуги народу" Андрій Мотовиловець і Василь Вірастюк обмінюються поглядами.

"Слуги" Юрій Корявченков і Петро Павловський.

У представників фракції "Голос" Андрія Осадчука та Романа Костенка прекрасний настрій.

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