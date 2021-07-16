Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня. ФОТОрепортаж
16 липня відбулося останнє пленарне засідання п'ятої сесії Верховної Ради поточного скликання. Депутати призначили нового міністра МВС і заслухали прем'р-міністра Дениса Шмигаля під час "години уряду".
Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.
Депутати вітають нового голову МВС Дениса Монастирського.
"Слуга" Микола Тищенко погрожує пральцем голові фракції СН Давиду Арахамії.
Міністр економіки Олексій Любченко (праворуч).
Нардеп Орест Саламаха зі СН.
Депутатський паровозик на чолі з Кірою Рудик (Голос).
"Слуга народу" Сергій Литвиненко емоційно переконує колегу по фракції Павла Павлиша.
Василь Вірастюк (СН) розмовляє з головою Мінветеранів Юлією Лапутіною.
"Слуги народу" Ігор Васильєв і Михайло Ананченко обговорюють, як ділити 6,7 млн. з Ігорем Федоровичем.
Доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля народних депутатів не зацікавила. Зал практично порожній.
Ірина Верещук (СН), яка висловила готовність очолити Міноборони
Заступник міністра МВС Антон Геращенко обмінявся рукостисканням з Юлією Гришиною (СН).
"Слуга народу" Юрій Корявченков (в центрі).
Микола Тищенко (СН) вітає віцеспікера Руслана Стефанчука.
Скандально відомий нардеп Олександр Юрченко.
"Слуги народу" Андрій Мотовиловець і Василь Вірастюк обмінюються поглядами.
"Слуги" Юрій Корявченков і Петро Павловський.
У представників фракції "Голос" Андрія Осадчука та Романа Костенка прекрасний настрій.
Фото - Цензор.НЕТ
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Дивлячись на це фото , здається - його цікавить зовсім не Лапутіна .!! .
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