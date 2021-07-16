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Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня. ФОТОрепортаж

16 липня відбулося останнє пленарне засідання п'ятої сесії Верховної Ради поточного скликання. Депутати призначили нового міністра МВС і заслухали прем'р-міністра Дениса Шмигаля під час "години уряду".

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 01

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 02

Депутати вітають нового голову МВС Дениса Монастирського.

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 03

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада призначила Монастирського главою МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 05
Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 06

"Слуга" Микола Тищенко погрожує пральцем голові фракції СН Давиду Арахамії.

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 07
Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 08

Міністр економіки Олексій Любченко (праворуч).

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 09

Нардеп Орест Саламаха зі СН.

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 10

Депутатський паровозик на чолі з Кірою Рудик (Голос).

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 11

"Слуга народу" Сергій Литвиненко емоційно переконує колегу по фракції Павла Павлиша.

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 12

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Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 13

Василь Вірастюк (СН) розмовляє з головою Мінветеранів Юлією Лапутіною.

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 14
Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 15

"Слуги народу" Ігор Васильєв і Михайло Ананченко обговорюють, як ділити 6,7 млн. з Ігорем Федоровичем.

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 16

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 17
Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 18

Доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля народних депутатів не зацікавила. Зал практично порожній.

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 19
Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 20

Ірина Верещук (СН), яка висловила готовність очолити Міноборони 

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 21

Заступник міністра МВС Антон Геращенко обмінявся рукостисканням з Юлією Гришиною (СН).

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 22

"Слуга народу" Юрій Корявченков (в центрі).

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 23

Микола Тищенко (СН) вітає віцеспікера Руслана Стефанчука.

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 24

Скандально відомий нардеп Олександр Юрченко.

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Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 25

"Слуги народу" Андрій Мотовиловець і Василь Вірастюк обмінюються поглядами.

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 26

"Слуги" Юрій Корявченков і Петро Павловський.

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня 27

У представників фракції "Голос" Андрія Осадчука та Романа Костенка прекрасний настрій.

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Фото - Цензор.НЕТ

Автор: 

Васильєв Ігор (5) ВР (15022) депутат (1781) Арахамія Давид (1106) Тищенко Микола (352) Ананченко Михайло (5) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+13
Паноптикум моральных уродов.
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16.07.2021 18:46
+8
а в это время сахар - 26,50 в Польше - 17,50 в гривнах, подсолнечное масло от 60 гривен за литр в Польше 35 гривен....а в остальном прекрасная маркиза все хорошо, все хорошо....
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16.07.2021 18:51
+7
Делят 6,7 млн, а в это время их электорат роется в мусорном баке в поисках писчи))) Молодец Зеля)))))
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16.07.2021 18:57
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Паноптикум моральных уродов.
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16.07.2021 18:46 Відповісти
а в это время сахар - 26,50 в Польше - 17,50 в гривнах, подсолнечное масло от 60 гривен за литр в Польше 35 гривен....а в остальном прекрасная маркиза все хорошо, все хорошо....
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16.07.2021 18:51 Відповісти
Ну так зате ж тепер піввареника не доїдаємо.
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16.07.2021 19:21 Відповісти
Приїхав до батьків. Пенсам пздц(((
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16.07.2021 19:21 Відповісти
А эта мерзота молчит, как будто в рот КАЛомойского набрала.
Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 7422
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16.07.2021 19:48 Відповісти
Середина июля, уже наработались, войска у границы, Карлик свои хотелки озвучивает, грозя войной, а у наших депутатиков все мысли на морях-островах-лагунах. Летних 1.5 месяца безделья, после майских 2 недель, видимо с расисянами победобесие гуляли, а там и новогодних недалеко. Не жизнь, а лафа
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16.07.2021 18:51 Відповісти
Последняя фотка шедевральная - тянет на новый мем
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16.07.2021 18:56 Відповісти
Зарплату в конвертах не выплатили.
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16.07.2021 19:37 Відповісти
Делят 6,7 млн, а в это время их электорат роется в мусорном баке в поисках писчи))) Молодец Зеля)))))
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16.07.2021 18:57 Відповісти
Щось я сумлеваюсь, что эти недоноски думают о моем светлом будущем. А вот платежки осенью будут предисловием к ВОЙНЕ и МИРУ)))
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16.07.2021 19:09 Відповісти
Єто фотожоп.
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16.07.2021 19:59 Відповісти
які вони мерзенні
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16.07.2021 20:15 Відповісти
у вирастюка жопа скоро будет шире плеч
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16.07.2021 20:17 Відповісти
педофилы гомосеки зоофилы все собрались под одним куполом. фу *** гидота
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16.07.2021 21:11 Відповісти
Вирастюк заглядывает в очко коллеге
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16.07.2021 21:25 Відповісти
Василий Вирастюк (СН) безедует с главой Минветеранов Юлией Лапутиной Источник: https://censor.net/ru/p3277618
Дивлячись на це фото , здається - його цікавить зовсім не Лапутіна .!! .

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 1747 .
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16.07.2021 21:35 Відповісти
Вася , куди ж ти дивишся , ніззя ,, то ж - ТАБУ !!

Шмигаль доповідає в напівпорожньому залі, Тищенко погрожує пальцем Арахамії, Васильєв і Ананченко ділять 6,7 млн, - день роботи Ради 16 липня - Цензор.НЕТ 8353 .
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16.07.2021 21:43 Відповісти
Иліта.
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17.07.2021 09:46 Відповісти
 
 