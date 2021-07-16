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Прокурора Бердянської окружної прокуратури затримано на хабарі 25 тис. доларів, - ДБР. ФОТОрепортаж

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі прокурора Бердянської окружної прокуратури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Прокурора Бердянської окружної прокуратури затримано на хабарі 25 тис. доларів, - ДБР 01

"За попередньою інформацією, прокурор одного з відділів Бердянської окружної прокуратури вимагав $25 тис. у власника підприємства, яке законно проводило будівельні роботи в одному з курортних міст. За ці гроші прокурор обіцяв закрити розпочате ним кримінальне провадження про нібито незаконне будівництво, а також гарантувати не перешкоджати подальшій діяльності підприємства", - сказано в повідомленні.

Прокурора Бердянської окружної прокуратури затримано на хабарі 25 тис. доларів, - ДБР 02

Прокурор був затриманий безпосередньо під час одержання всієї суми хабаря.

Прокурора Бердянської окружної прокуратури затримано на хабарі 25 тис. доларів, - ДБР 03

Прокурора Бердянської окружної прокуратури затримано на хабарі 25 тис. доларів, - ДБР 04
Прокурора Бердянської окружної прокуратури затримано на хабарі 25 тис. доларів, - ДБР 05

Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади. У разі доведення провини хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічника народного депутата затримано на хабарі 5,7 тис. дол. за відведення землі учасникам ООС, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

хабар (4727) Запорізька область (3700) прокурор (625) ДБР (3538)


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Топ коментарі
+6
Тю,чи не взятка, з більшою ловили хоч одного посадили...
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16.07.2021 19:12
+2
подкинули...сс@ки... как и октаху)))
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16.07.2021 19:23
+2
Мене вбиває слово "грозит". Не загрожує, а: не менще 10 років з конфіскацією встого аж до третього покоління родичів
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16.07.2021 19:24
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теперь вместе за субботу-воскресенье пропьют
С новой недели все по новой
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16.07.2021 19:03 Відповісти
Тю,чи не взятка, з більшою ловили хоч одного посадили...
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16.07.2021 19:12 Відповісти
И будет потом оправдан дав взятку 125 000
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16.07.2021 19:14 Відповісти
подкинули...сс@ки... как и октаху)))
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16.07.2021 19:23 Відповісти
Мене вбиває слово "грозит". Не загрожує, а: не менще 10 років з конфіскацією встого аж до третього покоління родичів
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16.07.2021 19:24 Відповісти
прокуроры, судьи одно кодло...
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16.07.2021 19:38 Відповісти
Капєйкі! ))) Я так бачу, шо якщо прокурворів разом з судєйскімі і митницею взяти за комір і потрясти, то Україна зможе сама кредити роздавати як МВФ. Ну, ніяк. Міняються президенти, парламенти, а ці як скала )) Гребуть лопатою.
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16.07.2021 19:50 Відповісти
Нобелевську премію треба дати тому хто знайде ,бодай одного ,доброчесного прокурора чи суддю в Україні !!!)))
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16.07.2021 20:12 Відповісти
непогано зарядив, мабуть нову тачелу хотів
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16.07.2021 19:57 Відповісти
Якщо всіх прокурорів пересадити то не помилишься !!!)))
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16.07.2021 20:10 Відповісти
это при том, что этим пиз***кам подняли зарплату, и на минуточку 30 тысяч минималка у самого дрыща на первом году работы, а в среднем 40 (со стажем 10 лет и больше).
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16.07.2021 21:39 Відповісти
В них не може бути перший рік роботи. Робота і прокуратура дві несумісні речі. Ось перший рік калиму саме те. Так ще їм за це і зряплатню дають! Нонсенс
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16.07.2021 22:09 Відповісти
Ловят, и отпускают.
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16.07.2021 21:42 Відповісти
чому 25 бо ділиться на 5 без здачі. по 5 двом перцям в окружній, далі обласна і куратор в ГПУ.
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16.07.2021 22:33 Відповісти
 
 