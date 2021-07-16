Прокурора Бердянської окружної прокуратури затримано на хабарі 25 тис. доларів, - ДБР. ФОТОрепортаж

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі прокурора Бердянської окружної прокуратури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, прокурор одного з відділів Бердянської окружної прокуратури вимагав $25 тис. у власника підприємства, яке законно проводило будівельні роботи в одному з курортних міст. За ці гроші прокурор обіцяв закрити розпочате ним кримінальне провадження про нібито незаконне будівництво, а також гарантувати не перешкоджати подальшій діяльності підприємства", - сказано в повідомленні.

Прокурор був затриманий безпосередньо під час одержання всієї суми хабаря.





Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади. У разі доведення провини хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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