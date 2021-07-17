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Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
А комусь він навіть президент ...
Оракул ОПЗЖ
Все і так зрозуміло...
Попит формує ціну ...
Найважливіше питання
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Картина про єдиний народ росіян та українців
"Записки божевільного"
Братні зв'язки по-путінськи
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Топ коментарі
+68 саша паламарчук
показати весь коментар17.07.2021 08:06 Посилання
+51 саша паламарчук
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+50 саша паламарчук
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Тарас Березовець: "В этом весь Зеленский и всё, что он делает. Все расползается по швам, шитым гнилыми нитками. «Велике будівництво» на наши с вами налоги, успешно https://www.ponomaroleg.com/nazyvaetsja-problema-kirill-timoshenko.html разворованные Зеленским, Ермаком и Тимошенко , превращается в труху.
На автомобильной трассе М-05 Киев - Одесса, 337 км у села Троицкое, в результате интенсивных дождей возник оползень и деформации дорожного покрытия. Однако главная деформация совсем в другом месте, на Банковой. Остальное, тут только последствия".
то почему дончане и луганчане - РАЗНЫЕ???