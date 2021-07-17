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Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, Записки божевільного. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

А комусь він навіть президент ...

Читайте також: Путін опублікував статтю з набором фейкових наративів про Україну, - представник в ОБСЄ Цимбалюк

Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, Записки божевільного. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Оракул ОПЗЖ

Читайте також: Нардеп "ОПЗЖ" Кива: 15 листопада Зеленський складе з себе повноваження

Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, Записки божевільного. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Все і так зрозуміло...

Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, Записки божевільного. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Попит формує ціну ...

Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, Записки божевільного. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Найважливіше питання

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Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, Записки божевільного. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Новий значок

Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, Записки божевільного. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Картина про єдиний народ росіян та українців

Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, Записки божевільного. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

"Записки божевільного"

Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, Записки божевільного. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, Записки божевільного. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Братні зв'язки по-путінськи

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Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Медведєв Дмитро (1913) політика (4504) путін володимир (24077) фотожаба (13963) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+68
Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, "Записки сумасшедшего". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 389
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17.07.2021 08:06
+51
Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, "Записки сумасшедшего". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8194
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17.07.2021 08:14
+50
Оракул из ОПЗЖ, картина о едином народе русских и украинцев, "Записки сумасшедшего". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8121
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17.07.2021 08:11
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А хто вам заважає стати сильною нацією і без хутіна?
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17.07.2021 12:13 Відповісти
такие как вы.
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18.07.2021 04:28 Відповісти
Чи у вас есть инфа шо муйлуша наконец-то гигнув?
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18.07.2021 04:30 Відповісти
тонко подмечено
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1682
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17.07.2021 08:54 Відповісти
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9018
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17.07.2021 09:39 Відповісти
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4905
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17.07.2021 21:53 Відповісти
Це так виглядає наша реформована народна поліція?
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18.07.2021 03:38 Відповісти
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 221
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17.07.2021 11:21 Відповісти
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4907
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17.07.2021 15:40 Відповісти
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2416
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17.07.2021 21:43 Відповісти
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8030
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17.07.2021 22:24 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3638742.html Наслідки "Великого крадівництва" ЗЕленої банди

Тарас Березовець: "В этом весь Зеленский и всё, что он делает. Все расползается по швам, шитым гнилыми нитками. «Велике будівництво» на наши с вами налоги, успешно https://www.ponomaroleg.com/nazyvaetsja-problema-kirill-timoshenko.html разворованные Зеленским, Ермаком и Тимошенко , превращается в труху.
На автомобильной трассе М-05 Киев - Одесса, 337 км у села Троицкое, в результате интенсивных дождей возник оползень и деформации дорожного покрытия. Однако главная деформация совсем в другом месте, на Банковой. Остальное, тут только последствия".
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17.07.2021 22:35 Відповісти
Це правда. Зєлєнскій, Єрмак і Тімошенко повинні особисто стояти над кожним місцевим злодюжкою і бракоробом... І в тому, що якесь п"яне бидло насцяло в під"їзді, теж вони винні...
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18.07.2021 03:37 Відповісти
Да очнитесь, где вы видели в Украине , до такой степени занедбанi пiд`iзди, шо вы носитесь с теми подъездами , как дурень со ступой... Окститесь. нафиг нам здесь пропагандировать кацапо подъезды...
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18.07.2021 04:23 Відповісти
На жаль, таких під"їздів в нас ще дуже багато. Навіть в столиці. І сцють, сцють, падлюки, і в під"їздах, і в ліфтах, і, навіть, в тамбурах електричок...
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18.07.2021 11:42 Відповісти
На гілці засмерділо лаптями. Не від тебе?
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23.07.2021 18:11 Відповісти
Скажи кто твой светочь и я скажу кто ты... Особенно улыбнуло насчет ЕЭСУ-ковской баб Юли. Я о прыдебилковатых вообще молчу.
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18.07.2021 04:31 Відповісти
Если украинцы и русские - один народ
то почему дончане и луганчане - РАЗНЫЕ???
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18.07.2021 09:29 Відповісти
Тому що вони і не українці, і не росіяни. Це окремі "народи Донбасу"...
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18.07.2021 11:43 Відповісти
Тебе призначили черговим по гілці, патц?
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23.07.2021 18:16 Відповісти
Зеленский оставляет след в истории
Оракул з ОПЗЖ, картина про єдиний народ росіян та українців, "Записки божевільного". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9132
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18.07.2021 22:37 Відповісти
В авторов статьи в головах все перепуталось. Насчет Пуйла все правильнотого, но что 15 ноября Зе сложит полномочия, то это вполне возможно. Или авторы статьи не хотят? Пусть клоун правит и дальше и пусть украинскую землю дерибанит?
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23.07.2021 19:00 Відповісти
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