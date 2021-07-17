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Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині. ФОТОрепортаж (оновлено)

Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вранці 17 липня поблизу населеного пункту Зайве на Миколаївщині впав вертоліт Мі-2. Унаслідок події загинули дві людини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"17 липня о 6:08 поблизу села Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольота Мі-2 ("Меридіан-Авіа-Агро") з подальшим загоранням, унаслідок чого загинули дві людини (пілот і помічник пілота)", - сказано в повідомленні .

Дивіться також: Падіння вертольота з українцями в озеро в Польщі. ВІДЕО+ФОТО

О 6:35. пожежу ліквідовано на площі 6 кв м. До гасіння і деблокації загиблих залучалося 8 людей та 2 одиниці техніки ДСНС.

Згодом на сайті ДСНС з'явилися фотографії з місця трагедії.

Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині 01
Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині 02
Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині 03
Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині 04

Автор: 

Миколаївська область (2291) падіння (57) ДСНС (5139) вертоліт (880)


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Топ коментарі
+16
61-го года пепелац из страны, которая даже конструкции автомобилей ворует - сама додуматься не может... (Шоб вы понимали, ота скрє-паносная "Пабєда" - это Опель Капитан 1938 года.)
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17.07.2021 08:46
+12
Тут иногда такие фотки попадаются, что в этой статье на фото вертолёт - это уже удача.
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17.07.2021 08:59
+9
Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 6252

...
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17.07.2021 09:00
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61-го года пепелац из страны, которая даже конструкции автомобилей ворует - сама додуматься не может... (Шоб вы понимали, ота скрє-паносная "Пабєда" - это Опель Капитан 1938 года.)
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17.07.2021 08:46 Відповісти
А так же Москвич-401, опель только с 4 дверями, на опеле 2..(по моему опель кадет), горбатый запор Фиат, Волга 21 Крайслер, жигуль просто фиат, камаз рено, ЯАЗ-МАЗ спизжен по репарации...и много интересного
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17.07.2021 20:14 Відповісти
Миг-15 делал Гюнтер Зигфрид (автор многих ФокеВульфов), Ракетам дал старт Фау-2 (до сих пор его развитие эксплуатируют и заменить нечем), Ту-95 на движках немецкой работы летает... АК - сами знаете, ПМ - сами знаете, даже "Мосинка" в девичестве винтовка Нагана-Мосина...
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17.07.2021 20:19 Відповісти
Мосинка это Бердана с магазином...
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17.07.2021 20:20 Відповісти
Неее Погугли.
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17.07.2021 20:23 Відповісти
на фоті МІ-8
у МІ-2 гвинт трилопатевий
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17.07.2021 08:56 Відповісти
Тут иногда такие фотки попадаются, что в этой статье на фото вертолёт - это уже удача.
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17.07.2021 08:59 Відповісти
Хвостовые винты трехлопастные, несущий на куски разлетелся. Да и размеры фюзеляжа мягко говоря не похожи.
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17.07.2021 09:59 Відповісти
Обновили фотки.
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17.07.2021 10:04 Відповісти
ліниві, все з копняку
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17.07.2021 10:22 Відповісти
Так Шаббат!
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17.07.2021 10:24 Відповісти
звісно
гої мають страждати
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17.07.2021 10:30 Відповісти
Если б не Шаббат, вы б не узнали, что такое халява.
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17.07.2021 11:15 Відповісти
так, нові фоти до МІ-8 не мають ніякого відношення
реклама працює
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17.07.2021 10:29 Відповісти
Уже понял. https://censor.net/ru/user/129908 мне пояснил.
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17.07.2021 10:36 Відповісти
Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 6252

...
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17.07.2021 09:00 Відповісти
Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 2720
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17.07.2021 09:27 Відповісти
Техника из далекого совка. Столько не летают. Когда-то сами создавали, а сегодня на китайском хламе рулим или донашиваем б/У РУХЛЯДЬ.
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17.07.2021 09:28 Відповісти
При том, что в Броварах есть предприятие, выпускающее отличные вертолёты и самолёты... Собственной разработки.
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17.07.2021 09:43 Відповісти
И цена тоже - отличная?
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17.07.2021 10:24 Відповісти
Посмотри сколько стоит, Ми-2, и, самое важное, какие у него эксплуатационные расходы, и ты сам найдешь ответ на свой вопрос.
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17.07.2021 16:51 Відповісти
Посмотрел. Итого - уже имеем МИ2 = необходимые затраты на модернизацию. Ваш вариант
- цена нового вертолёта + цена переучивания пилотов+ цена переучивания техников+ цена нового оборудования - сами посчитаете?
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17.07.2021 17:54 Відповісти
Вообще-то имеем кучу металлолома и два трупа...
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17.07.2021 17:55 Відповісти
Вообще-то, чуйка у меня что хрен тот вертол обслуживался нормально, я тебе так и чинук угандошу
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17.07.2021 18:16 Відповісти
Не вижу повода для веселья...
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17.07.2021 20:04 Відповісти
А я не веселюсь. Я сервис инженер спецтехники, такой херни насмотрелся.....
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17.07.2021 21:30 Відповісти
Ну вот еще на трупы посмотри...
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17.07.2021 21:33 Відповісти
Посмотрел. И что? Какие выводы? Что контрафактные детали убивают? Что обслуживать технику надо по регламенту? Что спецы должны быть сертифицированы? Что сказать то хотел?
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17.07.2021 21:59 Відповісти
Что старый вертолёт не лучше новых двух, в отличие от друзей...
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17.07.2021 22:05 Відповісти
Согласен, старое дерьмо. Надо Амерам сказать
Семейство боевых вертолетов 1965 года производства Bell

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ah-1cobra_1.jpg Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 208
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:United_States Соединенные Штаты Америки На основе https://commons.wikimedia.org/wiki/Category********** Хьюи
Производитель https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bell_Helicopter_Textron Bell Flight
Первый полет
7 сентября 1965 г.Диаметр
13,41 м ( https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Helicopter_rotors винт вертолета )
Длина 13,6 м13,59 м
Всего произведено 1,116
На вооружении
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Бахрейн -16 AH-1E, 6 TAH-1P и 12 AH-1F по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Иордания - 12 AH-1F и 17 AH-1S по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-autogenerated1-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иран - 50 AH-1J по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан - 38 AH-1F/S по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-autogenerated1-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таиланд - 7 AH-1F по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика (Тайвань) - 67 AH-1W по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция - 18 AH-1P, 12 AH-1S и 4 TAH-1P по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Республика Корея - 60 AH-1F/J по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 208
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония - По данным отчета Японии в ООН, в 2020 году на вооружении имелось 50 вертолетов AH-1Shttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-12 [12]
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17.07.2021 22:09 Відповісти
И где в списке Ми-2?
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17.07.2021 22:18 Відповісти
Вас не смущает что такое "старьё" летает у амеров? И почему в списке старья Хьюи, должен быть МИ2? Вы с логикой - не очень, да?
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17.07.2021 23:06 Відповісти
А в Хьюи, тоже на конвейере болты молотком забивают
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18.07.2021 01:33 Відповісти
Хьюи, как и МИ-2, давно снят с производства. Вопрос ваш связан с жарой?
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18.07.2021 08:46 Відповісти
Не смущает. Потому, что количество авиапроисшествий с ними не так мозолит глаза, как с Ми.
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18.07.2021 10:30 Відповісти
Ещё бы. У нас и Хьюи то нет .
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18.07.2021 10:47 Відповісти
созданная гражданином Ирана, движки чешские, композиты... электроника ...?
Ничего серьезного не делается (полтора вертолета запорожцев, демонстрационный танк, пять фюзеляжей от самолетов в цехе не в счет).
Единсвенный финансовый эффект в Украине - выпросить денег у МВФ, вывести и отсиживаться в каких-то воровских странах как Украина, Израиль, Австрия (да, я тоже когда то так не думал).
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17.07.2021 15:11 Відповісти
Сравни их с Ми-2 и окажется, что они вполне себе даже лучше.
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17.07.2021 15:50 Відповісти
Зато у властьимущих всё новое, из стран загнивающего Запада.
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17.07.2021 11:04 Відповісти
На тих вертольотах мабуть ще микита хрущов вітав...
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17.07.2021 09:42 Відповісти
Зелена сволота хоче постачати цей непотріб Збройним Силам України.

Черговий етап випробувань Мі-2МСБ завершено: ЗСУ фактично отримали https://defence-ua.com/army_and_war/chergovij_etap_viprobuvan_mi_2msb_zaversheno_zsu_faktichno_otrimali_novij_navchalno_bojovij_vertolit-3525.html новий навчально-бойовий вертоліт .


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17.07.2021 09:55 Відповісти
И в чём проблема?
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17.07.2021 10:36 Відповісти
в безпеці
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17.07.2021 10:43 Відповісти
Семейство боевых вертолетов 1965 года производства Bell

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ah-1cobra_1.jpg Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8016
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:United_States Соединенные Штаты Америки На основе
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category********** Хьюи Производитель
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bell_Helicopter_Textron Bell Flight Первый полет
7 сентября 1965 г.Диаметр
13,41 м ( https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Helicopter_rotors винт вертолета )Длина
13,6 м13,59 мВсего произведено
1,116
На вооружении[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bell_AH-1_Cobra&veaction=edit&section=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bell_AH-1_Cobra&action=edit&section=4 править код ]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8016 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Бахрейн -16 AH-1E, 6 TAH-1P и 12 AH-1F по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8016 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Иордания - 12 AH-1F и 17 AH-1S по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-autogenerated1-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8016 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иран - 50 AH-1J по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8016 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан - 38 AH-1F/S по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-autogenerated1-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8016 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таиланд - 7 AH-1F по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8016 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика (Тайвань) - 67 AH-1W по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8016 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция - 18 AH-1P, 12 AH-1S и 4 TAH-1P по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8016 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Республика Корея - 60 AH-1F/J по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8016 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония - По данным отчета Японии в ООН, в 2020 году на вооружении имелось 50 вертолетов AH-1Shttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-12 [12]
показати весь коментар
17.07.2021 10:57 Відповісти
я маю за плечима ВЧ2022 86-87 за річкою
ніяких МІ-2 не бачив
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17.07.2021 11:25 Відповісти
Так речь уже о годах выпуска и разработки не идёт?
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17.07.2021 11:46 Відповісти
Мі-2МСБ - это новый, а получит их кто-то - это еще вопрос. в остальном - похоже что так и есть, сволота - зеленая, перед этим была сволота скрытная, перед ними была сволота продажная.
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17.07.2021 15:20 Відповісти
На главной странице их сайта:

"НАДІЙНІСТЬ. ЯКІСТЬ. БЕЗПЕКА.
Авіаційно-хімічні роботи на вертольотах Мі-2"
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17.07.2021 10:30 Відповісти
Химработы, - это наиболее тяжелый вид авиации.
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17.07.2021 10:45 Відповісти
В такую жару надышались химии и вот вам результат.
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17.07.2021 11:04 Відповісти
Если так рискованно летать то на любом вертолете можно упасть...https://youtu.be/3kxWk-wLO2E
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17.07.2021 11:42 Відповісти
В яком у сенсі Зайвое? це переклад з російської? село Зайве, перекладайте вже Лишнее
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17.07.2021 15:09 Відповісти
интересно бы узнать результаты расследования причин. Харьковские "интеллектуалы" продолжают продлевать сроки годности агрегатов без ремонта и даже без ввоза агрегатов на предприятие? Давно не слышал на эту тему, в стране остался орган, контроллирующий безопасность в авиации? Что мотивирует пилотов рисковать безопасностью своей семьи, неужели эти идиоты думают, что если они накроются, то кто то о их семьях позаботится?
Село неначе почорнiло, ненече люди подурiли...
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17.07.2021 15:35 Відповісти
 
 