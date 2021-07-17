Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вранці 17 липня поблизу населеного пункту Зайве на Миколаївщині впав вертоліт Мі-2. Унаслідок події загинули дві людини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"17 липня о 6:08 поблизу села Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольота Мі-2 ("Меридіан-Авіа-Агро") з подальшим загоранням, унаслідок чого загинули дві людини (пілот і помічник пілота)", - сказано в повідомленні .

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О 6:35. пожежу ліквідовано на площі 6 кв м. До гасіння і деблокації загиблих залучалося 8 людей та 2 одиниці техніки ДСНС.

Згодом на сайті ДСНС з'явилися фотографії з місця трагедії.







