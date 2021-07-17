Дві людини загинули унаслідок падіння вертольота Мі-2 на Миколаївщині. ФОТОрепортаж (оновлено)
Вранці 17 липня поблизу населеного пункту Зайве на Миколаївщині впав вертоліт Мі-2. Унаслідок події загинули дві людини.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
"17 липня о 6:08 поблизу села Зайве Миколаївського району сталося падіння вертольота Мі-2 ("Меридіан-Авіа-Агро") з подальшим загоранням, унаслідок чого загинули дві людини (пілот і помічник пілота)", - сказано в повідомленні .
О 6:35. пожежу ліквідовано на площі 6 кв м. До гасіння і деблокації загиблих залучалося 8 людей та 2 одиниці техніки ДСНС.
Згодом на сайті ДСНС з'явилися фотографії з місця трагедії.
Топ коментарі
+16 Valery Greff
показати весь коментар17.07.2021 08:46 Посилання
+12 Valery Greff
показати весь коментар17.07.2021 08:59 Посилання
+9 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.07.2021 09:00 Посилання
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у МІ-2 гвинт трилопатевий
гої мають страждати
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...
- цена нового вертолёта + цена переучивания пилотов+ цена переучивания техников+ цена нового оборудования - сами посчитаете?
Семейство боевых вертолетов 1965 года производства Bell
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ah-1cobra_1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:United_States Соединенные Штаты Америки На основе https://commons.wikimedia.org/wiki/Category********** Хьюи
Производитель https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bell_Helicopter_Textron Bell Flight
Первый полет
7 сентября 1965 г.Диаметр
13,41 м ( https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Helicopter_rotors винт вертолета )
Длина 13,6 м13,59 м
Всего произведено 1,116
На вооружении
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Бахрейн -16 AH-1E, 6 TAH-1P и 12 AH-1F по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Иордания - 12 AH-1F и 17 AH-1S по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-autogenerated1-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иран - 50 AH-1J по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан - 38 AH-1F/S по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-autogenerated1-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таиланд - 7 AH-1F по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика (Тайвань) - 67 AH-1W по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция - 18 AH-1P, 12 AH-1S и 4 TAH-1P по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Республика Корея - 60 AH-1F/J по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония - По данным отчета Японии в ООН, в 2020 году на вооружении имелось 50 вертолетов AH-1Shttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-12 [12]
Ничего серьезного не делается (полтора вертолета запорожцев, демонстрационный танк, пять фюзеляжей от самолетов в цехе не в счет).
Единсвенный финансовый эффект в Украине - выпросить денег у МВФ, вывести и отсиживаться в каких-то воровских странах как Украина, Израиль, Австрия (да, я тоже когда то так не думал).
Черговий етап випробувань Мі-2МСБ завершено: ЗСУ фактично отримали https://defence-ua.com/army_and_war/chergovij_etap_viprobuvan_mi_2msb_zaversheno_zsu_faktichno_otrimali_novij_navchalno_bojovij_vertolit-3525.html новий навчально-бойовий вертоліт .
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ah-1cobra_1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:United_States Соединенные Штаты Америки На основе
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category********** Хьюи Производитель
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bell_Helicopter_Textron Bell Flight Первый полет
7 сентября 1965 г.Диаметр
13,41 м ( https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Helicopter_rotors винт вертолета )Длина
13,6 м13,59 мВсего произведено
1,116
На вооружении[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bell_AH-1_Cobra&veaction=edit§ion=4 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bell_AH-1_Cobra&action=edit§ion=4 править код ]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Бахрейн -16 AH-1E, 6 TAH-1P и 12 AH-1F по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Иордания - 12 AH-1F и 17 AH-1S по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-autogenerated1-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иран - 50 AH-1J по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан - 38 AH-1F/S по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-autogenerated1-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таиланд - 7 AH-1F по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C) Китайская Республика (Тайвань) - 67 AH-1W по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция - 18 AH-1P, 12 AH-1S и 4 TAH-1P по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Республика Корея - 60 AH-1F/J по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония - По данным отчета Японии в ООН, в 2020 году на вооружении имелось 50 вертолетов AH-1Shttps://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_AH-1_Cobra#cite_note-12 [12]
ніяких МІ-2 не бачив
"НАДІЙНІСТЬ. ЯКІСТЬ. БЕЗПЕКА.
Авіаційно-хімічні роботи на вертольотах Мі-2"
Село неначе почорнiло, ненече люди подурiли...