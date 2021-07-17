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Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти. ФОТОрепортаж

Кількість загиблих унаслідок руйнівної повені на заході Німеччини зросла до 133 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Вранці в суботу, 17 липня, представник поліції в Кобленці повідомив, що тільки в окрузі Арвайлер у федеральній землі Рейнланд-Пфальц жертвами стихії стали понад 90 людей, різних травм зазнали не менше 618 осіб. А за даними Міністерства внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії, в цьому регіоні загинули 43 людини. Є побоювання, що дані про загиблих не остаточні, оскільки більше двох діб після катастрофи десятки людей все ще вважаються зниклими безвісти.

У районі катастрофи, де в четвер потоки води і зсуви спустошили цілі села, тривають пошуково-рятувальні операції і роботи з відновлення зруйнованої інфраструктури, в яких, крім спеціальних служб, поліції і військовослужбовців бундесверу, беруть участь тисячі добровольців.

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Оцінити збитки, завдані стихією, поки ніхто не береться. Повінню зруйновано будівлі, дороги, мости, залізничні колії, постраждали фермерські господарства, в районі катастрофи в багатьох населених пунктах відсутня електрика і телефонний зв'язок, немає питної води.

Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 01

Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 02
Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 03
Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 04
Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 05
Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 06
Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 07
Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 08
Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 09
Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 10
Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 11
Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти 12

За інформацією земельного відомства охорони навколишнього середовища Рейнланд-Пфальцу, небезпека повеней наразі зменшилася. Для тих, у кого зникли безвісти рідні, друзі або знайомі, організована гаряча лінія, з її допомогою поліція надає всю наявну наразі інформацію. Практично у всіх регіонах Німеччини виникли громадські ініціативи з надання термінової допомоги людям у районі катастрофи: активісти збирають речі і предмети першої необхідності для відправки нужденним.

У суботу в район Рейн-Ерфт у землі Північний Рейн-Вестфалія, який особливо сильно постраждав від повені, прибуде президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Канцлерка ФРН Ангела Меркель планує відвідати найближчим часом зруйновані унаслідок катастрофи регіони Рейнланд-Пфальцу. Під час  відеоконференції з прем'єр-міністром Північного Рейну-Вестфалії Арміном Лашетом, що відбулася в п'ятницю,  вона пообіцяла короткострокову і довгострокову допомогу постраждалим.

Автор: 

Німеччина (7467) повінь (172)


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Топ коментарі
+33
Бідося відмітився і в Ірманії. Скоро його нікуди не пускатимуть від гріха подалі.
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17.07.2021 12:07
+26
того сша морозиться і все ніяк не запросить зе. ))
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17.07.2021 12:18
+12
Похоже природа наказывает западных дебилов за вечные озабоченность и обеспокоенность.
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17.07.2021 12:10
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Бідося відмітився і в Ірманії. Скоро його нікуди не пускатимуть від гріха подалі.
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17.07.2021 12:07 Відповісти
того сша морозиться і все ніяк не запросить зе. ))
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17.07.2021 12:18 Відповісти
пипэц привалило
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17.07.2021 12:09 Відповісти
Угу. Але прикинь, скільки автівок новопривезених через місяць в Україні з'явиться.
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17.07.2021 14:20 Відповісти
Похоже природа наказывает западных дебилов за вечные озабоченность и обеспокоенность.
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17.07.2021 12:10 Відповісти
Немцы справятся. Социальная сплочённость у них сильна. А вот, вы, *****, как с голой жопой ходили, так и ходить будете, и топить в дерьме друг друга. Для вас это родная стихия.
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17.07.2021 15:36 Відповісти
А ты ***** кацапский из какого дерьма сделан, сидишь в германии и за ***** глотку вонючую рвешь и не тебе засранец что-либо комментировать!!!
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17.07.2021 16:07 Відповісти
Как раз ******* я кацапов зову, ведь они ***** служат. Их на дух не переношу и в ********* не езжу и *********** ничего не покупаю.
В общем произошло недопонимание. Слава Украине!
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17.07.2021 16:24 Відповісти
Тогда зверски извиняюсь!
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17.07.2021 16:26 Відповісти
А вы заметили что чем беднее страна тем при таких катаклизмах меньше народа погибает?А возможно потому что бедный народ более осмотрителен и не надеется ни на кого а тем более на государство,а немцы беспечный народ и даже природные катаклизмы надеются что все уладит правительство.У них даже снег на дороге выше 10-ти см уже парализует страну а у нас это только не предвидиые неудобства.
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17.07.2021 12:13 Відповісти
Доля істини в цьому є.
Но факт ще в тому що у бідних країнах населення менше, вижити там і так на порядок складніше, а тому всі вразливі банально помирають ще до таких катаклізмів.
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17.07.2021 12:17 Відповісти
Вы заметили, чем беднее страна, тем с большей наглостью врут чиновники? Скажу по другому, там цифры подгоняют. В подобных статистиках мастер класс всегда показывают русские.
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17.07.2021 12:23 Відповісти
Нет, мы заметили что в богатых странах подсчет населения более правдив и точен, а в бедных это либо замалчивается и скрывается либо вовсе не афишируется. Как говорится сдох Максим и *** с ним. А немцы нормальные люди, отличная нация с богатой историей и великим будущим.
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17.07.2021 12:24 Відповісти
В Закарпатье что ни день то в последнее время такие катаклизмы но за этот сезон всего погибло один или два человека да и то по своей неосмотрительности.Один по пяне а другой пошел на днях спасать лошадь.Скрыть конечно можна но не от тех кто живет в этой местности,у нас скорее припишут как гибель так и масштаб разрушений чтоб больше выделили денег на восстановления последствий.
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17.07.2021 12:37 Відповісти
так у них всегда так, вырубают сами лес, а потом визжат что затапливает. не странно ли тебе например что тот кто привык - реже обосрется от того к чему привык, чем тот кто не привык?
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17.07.2021 13:07 Відповісти
В цьому із Вами не посперечаєшся,безхозна вирубка показала на днях себе у всій красі на Рахівщині де гілляки створили дамби і потічок прорвавший затори хвилею ,,цунамі,,змив ціле село.Але це незначить що ліс не потрібно рубати просто його треба вирубувати хазяйновато на вірубані площі засаджувати молодими деревами.
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17.07.2021 13:16 Відповісти
В бідних країнах ніхто загиблих не рахує. Ну хто зможе порахувати бомжів, що загинули чи зникли безвісті?
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17.07.2021 12:46 Відповісти
Згоден,у нас рахунок людей проходить по уплаченим за минулий місяць податкам а хто заплатити по якіїсь причині не зміг тот вже не українець і в загальну кількись народу не входить.
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17.07.2021 12:51 Відповісти
А можливо там просто немає точної статистики.
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17.07.2021 13:05 Відповісти
1. они - нутупыыыыееее(та Тавриях не хотят ездить, а все на своих жалких Мерседесах гыгыгы)
2. мы - ну уууумныыыеее(может спокойно выпить бутылку самогона, сидя на крыше горящего дома и ругая правительство за то шо воду отключили и нету чем запить )
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17.07.2021 13:12 Відповісти
помнишь про Семочко? чет 200 людей подохли бо он хотел чуть более лучше поживиться - и шо? - а всем поПутину.
или в "братьев" в Крымске шо было? - тоже всем поПутину - о б*же, 100-200-300 или 500 рабов подохло - да всем наср.
а теперь представь такое ТАМ!!!
или в Чехии даже или в Польше - и затолкай свой ура-поцреотический комент взад!
там ценят жизни - а ты - ой блин, подумаешь 30см. снега - едь и работай, ну а когда разбился, тогда - зеленкой помазать перелом - мы же такие все крепкие не то шо буржуи изнеженные, ну тупыые, да??
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17.07.2021 18:34 Відповісти
Да, конечно! вспомни Индонезию, беднейшая страна! Цунами-2004. В этот трагический день Индонезия в общей сложности потеряла больше 160 тысяч человек.
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17.07.2021 19:27 Відповісти
Индонезию в пример не ствате,там выплеснул океан а не как на Раховшине ручейок который за всю историю выше своих берегов не разливался да и на Германию не обрушилось океанское цунами.
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17.07.2021 19:42 Відповісти
Хотів було написати що така кількість загиблих це ппц деградація (в особливості порівнюючи з кількість в Японії коли її майже змило), але подивився фото, побачив вимиті кольца колектора і щось це все дуже дивно виглядає, або дощі такі це неймовірно рідкісна річ і їх практично не буває чи все гірше і у нас усіх великі проблеми, ну або все простіше і дехто будувати розучився що теж мало імовірно.
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17.07.2021 12:13 Відповісти
скоро до нас поїдуть оті втоплені машини ))
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17.07.2021 12:17 Відповісти
А кому вони потрібні топлені та ще і нові,адже за них при розтаможці прийдеться платити більше чим вогни коштують у німців у салоні.
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17.07.2021 12:46 Відповісти
а кому треба ті гнилі євробляхи які понаганяли? Так буде і з цими. Ви так кажете наче на них написано шо вони топлені. Наші там в СТО підкрасять підрехтують і приженуть в Україну. )) Чи ви думаєте німці такою фігнею будуть займатись. Таким займаються наші, росіянці, білоруси які туди попереїжджали і тепер розводять лохів впарюючи відра з болтами, бо німці таке не куплять.
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17.07.2021 13:16 Відповісти
Можливо,але краще мати підтоплене германське відро чим автомобіль в салафані нашого автопрому.Та і самі без спеца автомобілі йдуть купувати тільки лохи або самонадіяні болвани.
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17.07.2021 13:20 Відповісти
Северный Потоп1 пришел.Ждите Северный потоп2!
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17.07.2021 12:20 Відповісти
когда в Закарпатье было наводнение в немецких сми в топе эта тема не была вообще не упоминали о ней а у нас идет каждый день
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17.07.2021 12:22 Відповісти
Вон, в Судане убили 100 детей нигеры - и че? у нас ты хотя бы ГДЕ ТО видел тему эту? а почему нет?

к чему твой комент - х.з.
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17.07.2021 13:14 Відповісти
нигеры твои нам палки в колеса не ставили а про немцах честь писать на каждом сайте им на нас насрать нам также но они публикуют а немцы пускай пользуются трубой потоком 2 сэкономили ну вот природа расставила на свои места
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17.07.2021 13:19 Відповісти
Давай так - ты будешь торговать и любить Нигер(50 млн. торг. оборот), или Бразилию(1млрд.)?
А если Бразилия напала(витиевато!) на Нигер и тот виляет хвостом(как вот мы) - то ты будешь с Бразилией рвать отношения и терять свое место(голоса возмущенных избирателей)? Дааа???
А почему? Я бы выбрал Бразилию. Хотя я не мазохист, поэтому - естественно.
Запомни - никто те ниче не должен! Морально в принципе типо права членовека и т.д. - ну гаркнули на Рашку - ей пофиг. Иди на Францию наедь за Будапешту - и на Джонсона и на Псаки.
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17.07.2021 13:35 Відповісти
То на кучці складені каркасні і інші різні енергозберігаючі?
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17.07.2021 12:23 Відповісти
А украинцам,которых убивают коцапы,выразишь соболезнования?
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17.07.2021 12:42 Відповісти
У тебя есть возможность это сделать в новости про киборга.
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17.07.2021 12:56 Відповісти
В этой новости тебе хватает времени,хватит и в той.
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17.07.2021 13:05 Відповісти
И как поможет горю немцев,то что ты приполз на этот сайт?
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17.07.2021 13:07 Відповісти
Прощай.Тут водки нет,не забывай об этом😂🌷×××
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17.07.2021 13:09 Відповісти
Тоже из Англии?😂🌷×××
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17.07.2021 13:42 Відповісти
Тебя в дверь-ты в окно,истинный коцап.Пшла на срусайты падаль😂🌷×××
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17.07.2021 13:55 Відповісти
Єх,не там все це повинно було б статись,а в масковії...
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17.07.2021 12:43 Відповісти
Зеля съездил в Париж - в главном соборе Франции пожар.
Зеля съездил в Берлин - в главном соборе Германии потоп.
А еще Зеля хочет поехать в Ватикан на переговоры с ******.
Не пускайте туда бедоносца.
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17.07.2021 12:49 Відповісти
найти бы подборку о Зеле - еще в Японии храм сгорел, в Канаде вроде трусозем был и несколько еще случаев. а, и с Меркель в первый раз - чуть не обосралась от припадка, и вот теперь опять проклинает Зелю.
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17.07.2021 13:15 Відповісти
Там с самого начала идти надо...
https://www.youtube.com/watch?v=OdZflwlceLY&ab_channel=EliasGo Кривой Рог: город-катастрофа. Соцгород, метротрам, карьеры, провалы шахты Гвардейская
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17.07.2021 13:39 Відповісти
З усією Україною катастрофа , повний армаггедон , поки Воно при владі ((
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17.07.2021 14:44 Відповісти
А где там зеленые коментаторы с давно заезженной пластинкой, что это наводнение из-за того, что порошенко вырубил весь лес, а кличко не почистил водосливы?!
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17.07.2021 13:01 Відповісти
Північний потік 2 запрацював...Нарешті...
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17.07.2021 14:07 Відповісти
Уявляю, що ЗЄ натворить в США, маючи в арсеналі надпотужні урагани і торнадо
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17.07.2021 14:30 Відповісти
Климатическое оружие дополняет вирусное в деле перехода к постиндустриальному формату социума.
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17.07.2021 14:57 Відповісти
Для того щоб перейти до постіндустріального, треба аби весь світ зайшов в індустріальне.
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17.07.2021 15:19 Відповісти
Гарячих саамських оленеводів не дочекались.
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17.07.2021 15:38 Відповісти
Так розумію, що та російська дерьовня залишиться і далі без дороги.
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17.07.2021 15:21 Відповісти
 
 