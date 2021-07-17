Повінь у Німеччині: кількість загиблих перевищила 130 осіб, багатьох все ще вважають зниклими безвісти. ФОТОрепортаж
Кількість загиблих унаслідок руйнівної повені на заході Німеччини зросла до 133 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Вранці в суботу, 17 липня, представник поліції в Кобленці повідомив, що тільки в окрузі Арвайлер у федеральній землі Рейнланд-Пфальц жертвами стихії стали понад 90 людей, різних травм зазнали не менше 618 осіб. А за даними Міністерства внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії, в цьому регіоні загинули 43 людини. Є побоювання, що дані про загиблих не остаточні, оскільки більше двох діб після катастрофи десятки людей все ще вважаються зниклими безвісти.
У районі катастрофи, де в четвер потоки води і зсуви спустошили цілі села, тривають пошуково-рятувальні операції і роботи з відновлення зруйнованої інфраструктури, в яких, крім спеціальних служб, поліції і військовослужбовців бундесверу, беруть участь тисячі добровольців.
Оцінити збитки, завдані стихією, поки ніхто не береться. Повінню зруйновано будівлі, дороги, мости, залізничні колії, постраждали фермерські господарства, в районі катастрофи в багатьох населених пунктах відсутня електрика і телефонний зв'язок, немає питної води.
За інформацією земельного відомства охорони навколишнього середовища Рейнланд-Пфальцу, небезпека повеней наразі зменшилася. Для тих, у кого зникли безвісти рідні, друзі або знайомі, організована гаряча лінія, з її допомогою поліція надає всю наявну наразі інформацію. Практично у всіх регіонах Німеччини виникли громадські ініціативи з надання термінової допомоги людям у районі катастрофи: активісти збирають речі і предмети першої необхідності для відправки нужденним.
У суботу в район Рейн-Ерфт у землі Північний Рейн-Вестфалія, який особливо сильно постраждав від повені, прибуде президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Канцлерка ФРН Ангела Меркель планує відвідати найближчим часом зруйновані унаслідок катастрофи регіони Рейнланд-Пфальцу. Під час відеоконференції з прем'єр-міністром Північного Рейну-Вестфалії Арміном Лашетом, що відбулася в п'ятницю, вона пообіцяла короткострокову і довгострокову допомогу постраждалим.
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В общем произошло недопонимание. Слава Украине!
Но факт ще в тому що у бідних країнах населення менше, вижити там і так на порядок складніше, а тому всі вразливі банально помирають ще до таких катаклізмів.
2. мы - ну уууумныыыеее(может спокойно выпить бутылку самогона, сидя на крыше горящего дома и ругая правительство за то шо воду отключили и нету чем запить )
или в "братьев" в Крымске шо было? - тоже всем поПутину - о б*же, 100-200-300 или 500 рабов подохло - да всем наср.
а теперь представь такое ТАМ!!!
или в Чехии даже или в Польше - и затолкай свой ура-поцреотический комент взад!
там ценят жизни - а ты - ой блин, подумаешь 30см. снега - едь и работай, ну а когда разбился, тогда - зеленкой помазать перелом - мы же такие все крепкие не то шо буржуи изнеженные, ну тупыые, да??
к чему твой комент - х.з.
А если Бразилия напала(витиевато!) на Нигер и тот виляет хвостом(как вот мы) - то ты будешь с Бразилией рвать отношения и терять свое место(голоса возмущенных избирателей)? Дааа???
А почему? Я бы выбрал Бразилию. Хотя я не мазохист, поэтому - естественно.
Запомни - никто те ниче не должен! Морально в принципе типо права членовека и т.д. - ну гаркнули на Рашку - ей пофиг. Иди на Францию наедь за Будапешту - и на Джонсона и на Псаки.
Зеля съездил в Берлин - в главном соборе Германии потоп.
А еще Зеля хочет поехать в Ватикан на переговоры с ******.
Не пускайте туда бедоносца.
https://www.youtube.com/watch?v=OdZflwlceLY&ab_channel=EliasGo Кривой Рог: город-катастрофа. Соцгород, метротрам, карьеры, провалы шахты Гвардейская