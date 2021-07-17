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Новини Фото Олімпіада-2020
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Українські спортсмени прибули в Токіо для участі в Олімпіаді. ФОТОрепортаж

16 липня в Токіо прибув перший десант олімпійців з України, які з 23 липня представлятимуть нашу країну на Іграх ХХХІІ Олімпіади.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України, інформує Цензор.НЕТ.

Після проходження в міжнародному аеропорту Токіо всіх необхідних міграційних процедур, перевірки документів, проведення тесту на COVID-19 українці вирушили в Олімпійське селище.

Українські спортсмени прибули в Токіо для участі в Олімпіаді 01

Тож  першими мешканцями  Олімпійської домівки стали наші представники з боксу, дзюдо та стрільби з лука.

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Наші спортсмени розмістилися в комфортних одномісних і двомісних кімнатах.

Українські спортсмени прибули в Токіо для участі в Олімпіаді 02

У перший вечір прибуття спортсмени відвідали їдальню, яка працює цілодобово і пропонує широкий асортимент страв різних кухонь світу.

Українські спортсмени прибули в Токіо для участі в Олімпіаді 03

Уже завтра у наших атлетів буде можливість детальніше ознайомитися з Олімпійським селищем і провести свої перші тренування на його території.

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Українські спортсмени прибули в Токіо для участі в Олімпіаді 04

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Україну представлено 157-ма спортсменами, які виступають у 25 видах спорту (30 дисциплін).

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1629) Токіо (61)


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Топ коментарі
+3
Це точно наші спортсмени ??
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17.07.2021 13:15
+3
Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть http://noc-ukr.org/olympic/games/tokyo-2020/sklad-olimpiyskoi-zbirnoi/ 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/7/7299734/ Затверджено склад Олімпійської збірної України для ігор у Токіо | Українська правда (pravda.com.ua)

Уважаемый Цензор, кто, БЛД, эти люди на фото?!!
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17.07.2021 14:48
+2
а кто из них спортсмены? три пупсика с право?
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17.07.2021 12:13
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а кто из них спортсмены? три пупсика с право?
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17.07.2021 12:13 Відповісти
Что-то я в этой олимпиаде надеюсь на награды только на наших пара-олимпийцев.Как по фото видно это упитаные не спортивного вида сынки чиновников а не спортсмены.
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17.07.2021 12:17 Відповісти
P.S.Спортсмены приедут не за месяц до серовнований а в их день выступления так как деньги предучмотрены только на этих ,,олимпийцев,,
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17.07.2021 12:18 Відповісти
!
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17.07.2021 12:18 Відповісти
Як вони збираються їсти в масках?Украинские спортсмены прибыли в Токио для участия в Олимпиаде - Цензор.НЕТ 5818
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17.07.2021 12:18 Відповісти
Українські спортсмени прибули в Токіо для участі в Олімпіаді - Цензор.НЕТ 6479
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17.07.2021 13:27 Відповісти
Пузатые какие-то..
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17.07.2021 12:22 Відповісти
Це точно наші спортсмени ??
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17.07.2021 13:15 Відповісти
Україну на найголовнішому спортивному форумі чотириріччя представлятимуть http://noc-ukr.org/olympic/games/tokyo-2020/sklad-olimpiyskoi-zbirnoi/ 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах).
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/7/7299734/ Затверджено склад Олімпійської збірної України для ігор у Токіо | Українська правда (pravda.com.ua)

Уважаемый Цензор, кто, БЛД, эти люди на фото?!!
показати весь коментар
17.07.2021 14:48 Відповісти
 
 