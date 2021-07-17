Українські спортсмени прибули в Токіо для участі в Олімпіаді. ФОТОрепортаж

16 липня в Токіо прибув перший десант олімпійців з України, які з 23 липня представлятимуть нашу країну на Іграх ХХХІІ Олімпіади.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України, інформує Цензор.НЕТ.

Після проходження в міжнародному аеропорту Токіо всіх необхідних міграційних процедур, перевірки документів, проведення тесту на COVID-19 українці вирушили в Олімпійське селище.

Тож першими мешканцями Олімпійської домівки стали наші представники з боксу, дзюдо та стрільби з лука.

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Наші спортсмени розмістилися в комфортних одномісних і двомісних кімнатах.

У перший вечір прибуття спортсмени відвідали їдальню, яка працює цілодобово і пропонує широкий асортимент страв різних кухонь світу.

Уже завтра у наших атлетів буде можливість детальніше ознайомитися з Олімпійським селищем і провести свої перші тренування на його території.

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Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Україну представлено 157-ма спортсменами, які виступають у 25 видах спорту (30 дисциплін).