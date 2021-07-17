Українські спортсмени прибули в Токіо для участі в Олімпіаді. ФОТОрепортаж
16 липня в Токіо прибув перший десант олімпійців з України, які з 23 липня представлятимуть нашу країну на Іграх ХХХІІ Олімпіади.
Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України, інформує Цензор.НЕТ.
Після проходження в міжнародному аеропорту Токіо всіх необхідних міграційних процедур, перевірки документів, проведення тесту на COVID-19 українці вирушили в Олімпійське селище.
Тож першими мешканцями Олімпійської домівки стали наші представники з боксу, дзюдо та стрільби з лука.
Наші спортсмени розмістилися в комфортних одномісних і двомісних кімнатах.
У перший вечір прибуття спортсмени відвідали їдальню, яка працює цілодобово і пропонує широкий асортимент страв різних кухонь світу.
Уже завтра у наших атлетів буде можливість детальніше ознайомитися з Олімпійським селищем і провести свої перші тренування на його території.
Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Україну представлено 157-ма спортсменами, які виступають у 25 видах спорту (30 дисциплін).
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https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/7/7299734/ Затверджено склад Олімпійської збірної України для ігор у Токіо | Українська правда (pravda.com.ua)
Уважаемый Цензор, кто, БЛД, эти люди на фото?!!