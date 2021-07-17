Дві молоді людини загинули у жахливій ДТП на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок аварії на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких неповнолітня дитина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА.
ДТП сталася 17 липня близько 2:55 на автодорозі Н-02 "Львів-Тернопіль", біля с. Підберізці (Підберізцівська ТГ) Львівського району.
"Житель с. Куровичі (Глинянська ТГ) Львівського району, 2003 року народження (неповнолітня дитина), керуючи автомобілем ВАЗ-2105 виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем МАН під керуванням жителя с. Банюнин (Новояричівська ТГ) Львівського району, 1965 року народження", - сказано в повідомленні.
17-річний водій без посвідчення водія вижив, загинули два пасажири - 16-річна сестра водія і 22-річний власник автомобіля.
За словами їхніх родичів, компанія їхала до Перемишлян у лікарню, бо дівчині щось залізло у вухо, звідти їх відправили у Винники.
Водія ВАЗ-2105 госпіталізовано в МДКЛ міста Львів.
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Другое дело что для Оки и 25км\ч может быть смертельно )))
На самом деле это хуже, чем в стенку.
Основні причини даного ДТП - водій без необхідних навичок водіння і як наслідок, напевно, порушення правил обгону та швидкісного режиму.
Вот посмотри, что может автомобиль, намного меньший по габаритам (размерами практически Ока), но сделанный с умом. Обрати внимание, что этот тест не на 60, а на 100 км/ч: https://youtu.be/mnI-LiKCtuE
а тут ночью, без опыта , скорость... епт, где мозги ? ...........- на лобовом остались....
Даже на мопеде.
Через год автомат уже выдают.
А шо без опыта - так в селе ещё с 10ти ездить учат. Как до педалей доставать начал, так и поехал, а до того рулят.
Вангую отвалилось чтото у древнего ведра
в 5 лет батей стал шоле?
хотя может это невладелец батя дал братьям порулить, старший из коих - владелец
в любом случае жаль машину - фуру починить дорого - а еще бегай за колхозниками и скули - дайте денег на ремонт.
17-летний водитель без водительского удостоверения выжил, погибли два пассажира - 16-летняя сестра водителя и 22-летний владелец авто.
Хм. Нужно везти человека в больницу, что же делать? Идея! Посажу ка я за руль ее несовершеннолетнего брата без прав а сам рядом сяду, что в конце-концов может пойти не так!
Хорошо хоть сами убились, а не кого-то с собой прихватили случайного.
Другой вопрос в том, почему в первой больничке насекомое не достали из уха, а послали во вторую!? И вот результат.