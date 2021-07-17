Дві молоді людини загинули у жахливій ДТП на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок аварії на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких неповнолітня дитина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася 17 липня близько 2:55 на автодорозі Н-02 "Львів-Тернопіль", біля с. Підберізці (Підберізцівська ТГ) Львівського району.

"Житель с. Куровичі (Глинянська ТГ) Львівського району, 2003 року народження (неповнолітня дитина), керуючи автомобілем ВАЗ-2105 виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем МАН під керуванням жителя с. Банюнин (Новояричівська ТГ) Львівського району, 1965 року народження", - сказано в повідомленні.

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17-річний водій без посвідчення водія вижив, загинули два пасажири - 16-річна сестра водія і 22-річний власник автомобіля.

За словами їхніх родичів, компанія їхала до Перемишлян у лікарню, бо дівчині щось залізло у вухо, звідти їх відправили у Винники.

Водія ВАЗ-2105 госпіталізовано в МДКЛ міста Львів.

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