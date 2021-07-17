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Новини Фото ДТП
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Дві молоді людини загинули у жахливій ДТП на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок аварії на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких неповнолітня дитина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася 17 липня близько 2:55 на автодорозі Н-02 "Львів-Тернопіль", біля с. Підберізці (Підберізцівська ТГ) Львівського району.

"Житель с. Куровичі (Глинянська ТГ) Львівського району, 2003 року народження (неповнолітня дитина), керуючи автомобілем ВАЗ-2105 виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем МАН під керуванням жителя с. Банюнин (Новояричівська ТГ) Львівського району, 1965 року народження", - сказано в повідомленні.

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17-річний водій без посвідчення водія вижив, загинули два пасажири - 16-річна сестра водія і 22-річний власник автомобіля.

За словами їхніх родичів, компанія їхала до Перемишлян у лікарню, бо дівчині щось залізло у вухо, звідти їх відправили у Винники.

Водія ВАЗ-2105 госпіталізовано в МДКЛ міста Львів.

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Дві молоді людини загинули у жахливій ДТП на Львівщині 01
Дві молоді людини загинули у жахливій ДТП на Львівщині 02
Дві молоді людини загинули у жахливій ДТП на Львівщині 03
Дві молоді людини загинули у жахливій ДТП на Львівщині 04
Дві молоді людини загинули у жахливій ДТП на Львівщині 05

Автор: 

ДТП (4480) Львівська область (2456)


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Топ коментарі
+15
Жигули - карета для суицидников. Какой нормальный человек в ней вообще захочет хоть кудато поехать?
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17.07.2021 12:29
+9
Нет, это распространённое заблуждение. В общем случае встречные скорости не складываются, то есть удар аналогичен удару о стену, 25км\ч. Чтобы понять погугли Перельмана, его опыт с магдебургскими полушариями, там доходчиво.
Другое дело что для Оки и 25км\ч может быть смертельно )))
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17.07.2021 12:49
+8
В США с 15 лет разрешено управлять автомобилем в сопровождении взрослого. С 16 лет уже полноценные права выдаются. В Украине же до 18 лет ребенок, которому сразу автомат и сразу в армию, чтобы не успел пожить
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17.07.2021 13:43
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Жигули - карета для суицидников. Какой нормальный человек в ней вообще захочет хоть кудато поехать?
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17.07.2021 12:29 Відповісти
Взагалі-то, в'їхати в MAN, теж саме, що й в стінку. Після 60км/год і в іномарках рахуєтся як смертельно небезпечна швидкість.
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17.07.2021 12:40 Відповісти
один грамм никотина убивает лошадь, а хомяка разрывает на куски..
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17.07.2021 12:44 Відповісти
Читал как-то в журнале "За рулём" обзор чудо-кареты "Ока". Позабавила маленькая, как бы, случайно оброненная фраза про "стандартный тест въезда в бетонный куб на скорости 50 км/ч", автор отметил, что в "Оке" при этом, на передних сиденьях "не остаётся жизненного пространства". Т.е. едет одна Ока 25 км/ч, а навстречу другая Ока 25 км/ч и не разминулись. Имеем два пенала с трупами. 25 км/ч.
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17.07.2021 12:44 Відповісти
Нет, это распространённое заблуждение. В общем случае встречные скорости не складываются, то есть удар аналогичен удару о стену, 25км\ч. Чтобы понять погугли Перельмана, его опыт с магдебургскими полушариями, там доходчиво.
Другое дело что для Оки и 25км\ч может быть смертельно )))
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17.07.2021 12:49 Відповісти
Думаю, советская пресса как всегда приукрасила картину, скрыв масштабы трагедии.
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17.07.2021 12:50 Відповісти
Это если массы равны. Если нет - меньшая получает больше согласно их соотношению.

На самом деле это хуже, чем в стенку.
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17.07.2021 12:53 Відповісти
Имею в виду, что если ока в оку на 25, то это как ока на 25 в стенку каждая, а вот жигулятор на 100 в фуру на 90 жигулятору будет как на 170 в стенку, а фуре - как на 20ть
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17.07.2021 12:55 Відповісти
в любом случае лобовое столкновение это жах ибо если бы грузовика там просто не было то и смертей не случилось. Сложение скоростей там дело десятое.
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17.07.2021 13:26 Відповісти
Згідно Перельмана, зокрема, і законів кінематики, взагалі, при русі двох тіл назустріч один одному взаємна швидкість складається з суми швидкостей обох тіл, тобто ДОДАЄТЬСЯ. Курс фізики, Механіка, 9 клас.
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17.07.2021 13:46 Відповісти
не треба плутати сумарну енергію зіткнення з енергією погашення енерції тіла..
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17.07.2021 15:33 Відповісти
До чого тут історія про викідиш Камазу? Люди їздять на тих авто, на які мають кошти. Але навіть якісне авто, що на зустрічній смузі на швидкості 60км/год зіштовхнется з пустим МАНом під 20 тонн ваги, що рухається з такою ж швидкістю, буде розтрощене вщент.
Основні причини даного ДТП - водій без необхідних навичок водіння і як наслідок, напевно, порушення правил обгону та швидкісного режиму.
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17.07.2021 12:52 Відповісти
Это как бы выкидыш не КамАЗа. Это скорее вкидыш в КамАЗ из Тольятти.
Вот посмотри, что может автомобиль, намного меньший по габаритам (размерами практически Ока), но сделанный с умом. Обрати внимание, что этот тест не на 60, а на 100 км/ч: https://youtu.be/mnI-LiKCtuE
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17.07.2021 12:59 Відповісти
У Сиарта завжди було 5 зірок за системою ADAC. Але навіть його фура, що рухається, може просто перемолоти.
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17.07.2021 13:03 Відповісти
Я немного ошибся. Конечно там не 100 км/ч. 70 миль/ч - это около 113 км/ч.
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17.07.2021 13:04 Відповісти
В мене вже жінка або волає, або смієтся - обережно, жигуль.
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18.07.2021 07:58 Відповісти
От удара ДТП то "что-то" из уха вылезло и убежало
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17.07.2021 12:39 Відповісти
мозгами продавило наружу..
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17.07.2021 12:42 Відповісти
тут вообще куеешь с этих дятлов, мягко выражаясь, на ************** 50-тилетнем и прочем автохламе , когда едешь себе спокойно по трассе 100-120 , а тебя обганяет какое -то ржавое ведро , ещё бывает и с прицепом, обгоняет и видно , плять, шо аж усирается ...
а тут ночью, без опыта , скорость... епт, где мозги ? ...........- на лобовом остались....
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17.07.2021 12:41 Відповісти
Вечером после самогонки в селе жизнь только начинается
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17.07.2021 12:48 Відповісти
Щаз в сёлах нарваться на полицаев на понюхать в 100 раз вероятнее, чем в городе.
Даже на мопеде.
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17.07.2021 13:14 Відповісти
Ребенок "управлял"? Дебилы... Водителю грузовика теперь геморрой и убытки...
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17.07.2021 12:44 Відповісти
ну да, ребенок - посмотреть на амерских 17-летних регбистов, или просто школунов/колледжников, или 18-летних морпехов - здоровый бык, официально несовершеннолетний, убивает очень злых талибов и прочих злых, но пива купить до 21-го года -
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17.07.2021 13:26 Відповісти
В США с 15 лет разрешено управлять автомобилем в сопровождении взрослого. С 16 лет уже полноценные права выдаются. В Украине же до 18 лет ребенок, которому сразу автомат и сразу в армию, чтобы не успел пожить
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17.07.2021 13:43 Відповісти
В США в каждом штате по разному,нет федерального закона на счет прав.
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17.07.2021 23:44 Відповісти
Судя по примятостям на грузовике он не просто по встречке, а по обочине встречки ехал. Фура не развёрнута, маневрировать не успел видимо водитель. Они без фар ехали, или что? Бред вообще какой-то.
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17.07.2021 12:44 Відповісти
на таком говне мож руль заело или датчик нетрезвого водителя сломался(кляті москалі )
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17.07.2021 13:28 Відповісти
ну раз загинули лишe пасажири то жигуль iхав накося чeрeз зустрiчну
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17.07.2021 14:06 Відповісти
Да уж, человеческая дурость стоит дорого!
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17.07.2021 12:47 Відповісти
Хе, ребёнок, 17 лет это уже огого.
Через год автомат уже выдают.
А шо без опыта - так в селе ещё с 10ти ездить учат. Как до педалей доставать начал, так и поехал, а до того рулят.

Вангую отвалилось чтото у древнего ведра
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17.07.2021 12:52 Відповісти
Аа, то не батя, а 'друг' на цей раз...
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17.07.2021 13:30 Відповісти
Я в том месте часто проезжаю. Вот так едешь, ничего не нарушаешь, но из-за таких дятлов, это вовсе не залог того, что безопасно доедешь туда куда нужно.
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17.07.2021 13:23 Відповісти
погибли два пассажира - 16-летняя сестра водителя и 22-летний владелец авто. Источник: https://censor.net/ru/p3277712\\\\\\\\\\\\\

в 5 лет батей стал шоле?
хотя может это невладелец батя дал братьям порулить, старший из коих - владелец
в любом случае жаль машину - фуру починить дорого - а еще бегай за колхозниками и скули - дайте денег на ремонт.
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17.07.2021 13:30 Відповісти
Та вже побачив, на цей раз не батя.
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17.07.2021 13:31 Відповісти
водiлє 17. його сeстрi 16. а хто iм власник авто. якому 22.нe сказано можe друг.
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17.07.2021 14:09 Відповісти
ВАЗ- ето капсула смерти. По статистике во всех ДТП где участвует ВАЗ 90% трупы.
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17.07.2021 13:41 Відповісти
"...компания ехала в Перемышляны в больницу..."

17-летний водитель без водительского удостоверения выжил, погибли два пассажира - 16-летняя сестра водителя и 22-летний владелец авто.



Хм. Нужно везти человека в больницу, что же делать? Идея! Посажу ка я за руль ее несовершеннолетнего брата без прав а сам рядом сяду, что в конце-концов может пойти не так!
Хорошо хоть сами убились, а не кого-то с собой прихватили случайного.
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17.07.2021 14:07 Відповісти
Может, этот 22 летний, был немножко выпивши, а везти родственницу надо, вот и посадили пацана за руль.
Другой вопрос в том, почему в первой больничке насекомое не достали из уха, а послали во вторую!? И вот результат.
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17.07.2021 17:56 Відповісти
Я даже растерялся. Не могу выбрать что круче: пьяный за рулём но с правами или трезвый, но без..
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17.07.2021 19:25 Відповісти
Читаємо уважно - їхали з однієї лікарні, в якій з якихось причин відмовили у наданні допомоги, до іншої. Швидка швидше за все також не захотіла їхати - подумаєш, щось попало в вухо. Сімейний лікар тілько вміє виписувати направлення. Оце медична реформа, коли гроші ходять за пацієнтом і ніяк не можуть дійти.
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17.07.2021 23:22 Відповісти
Рейхформа Супрун
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18.07.2021 22:59 Відповісти
 
 