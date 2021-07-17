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Новини Фото Російські терористи збили Боїнг
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Українці влаштували пікет перед будівлею суду в Гаазі з вимогою покарати винних у трагедії МН17. ФОТО

У сьому річницю трагедії МН17 українці, які мешкають у Нідерландах, із плакатами вийшли до будівлі Палацу правосуддя в Гаазі, щоб вкотре закликати РФ визнати свою відповідальність за знищення МН17.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

У Палаці правосуддя засідає Міжнародний суд ООН.

Постійна палата третейського суду (ППТС) також розташована в тій же будівлі, що і Міжнародний суд ООН.

У руках українці тримали плакати з вимогою правосуддя для жертв МН17 і українські прапори.

Біля Палацу правосуддя та миру в Гаазі у 2004 році було встановлено пам'ятник, який символізує шлях до миру та закликає світ об’єднатися у його пошуку. Довкола вічного вогню було встановлено камені, що відображають прагнення країн до миру. Серед них й Україна.

Українці влаштували пікет перед будівлею суду в Гаазі з вимогою покарати винних у трагедії МН17 01
Українці влаштували пікет перед будівлею суду в Гаазі з вимогою покарати винних у трагедії МН17 02

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, в якому російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об'єднав із позовом Нідерландів справу України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

Гаага (315) пікет (322) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+11
УП -заголовок новини
Зеленский написал про MH17, но не упомянул, что самолет сбили российским "Буком"
СУББОТА, 17 ИЮЛЯ 2021, 13:31Нє, ну не падло?
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17.07.2021 13:57
+10
ЗЕчмо вже покарало одного віддавши його *****, а вагнерівців врятував від покарання.
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17.07.2021 13:58
+8
За влади Порошенко була домовленність з Кіївським видавництвом про друк 3-томного дослідження авіаксперта Лукашевича про катастрофу МН-17, частина документів увійшла в судове розслідуванння в Гаазі. Коли він прїхав у Київ вже прі вовоЄРМАКІВЩИНІ - йому відмовили ... Пославшись на нову владу! Й це зелене падло щось вякає про катастрофу не сказавші ні слова про рашистів...
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17.07.2021 13:55
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За влади Порошенко була домовленність з Кіївським видавництвом про друк 3-томного дослідження авіаксперта Лукашевича про катастрофу МН-17, частина документів увійшла в судове розслідуванння в Гаазі. Коли він прїхав у Київ вже прі вовоЄРМАКІВЩИНІ - йому відмовили ... Пославшись на нову владу! Й це зелене падло щось вякає про катастрофу не сказавші ні слова про рашистів...
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17.07.2021 13:55 Відповісти
УП -заголовок новини
Зеленский написал про MH17, но не упомянул, что самолет сбили российским "Буком"
СУББОТА, 17 ИЮЛЯ 2021, 13:31Нє, ну не падло?
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17.07.2021 13:57 Відповісти
БУКВИ - заголовок
Володимир Зеленський не згадав про участь Росії в збитті літака рейсу МН17

Президент України Володимир Зеленський у річницю збиття літака рейсу МН17 Malaysia Airlines не згадав про причетність Росії до цього злочину.
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17.07.2021 13:59 Відповісти
Відповідна заява з'явилася в https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1416279699240718338 Twitter-акаунті та https://www.instagram.com/p/CRatP63h2z7/ Instagram-акаунті глави держави.

"Сум та біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який пам'ятатиме увесь світ. 298 загиблих рейсу MH17. Неможливо повірити, що це сталося в ********* світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність - неминуча!" - йдеться в повідомленні. А-ТАКИ вова збирається до Ростова , мабуть Фрау Меркель передала йому привіт від Рашафюрера та розповіла про історію врятування Хонекера ...
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17.07.2021 14:40 Відповісти
Агент ***** петляє між краплями.
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17.07.2021 14:00 Відповісти
Лукашевич на днях у Фейгина нёс такую адскую галиматью о катастрофе польского авиалайнера в Смоленске, что какбе вызывает некоторые вопросы : его биография, зачем ему всё это надо и собственно, где наши авиаэксперты?
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17.07.2021 14:15 Відповісти
У трьохтомнику лише зібрані усі дослідження по цій справі.
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17.07.2021 14:32 Відповісти
ЗЕчмо вже покарало одного віддавши його *****, а вагнерівців врятував від покарання.
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17.07.2021 13:58 Відповісти
Учора Порошенко зробив перелік КОЖНОГО з вагнерівців , які в попердніх розмовах під час підгтовоки операції за участі найдосвідченіших розвідників Заходу, розказали про свої "досягнення" , які були зібрані докупи й мали найважливіше значення для майбутніх міжнародних судів РАШИСТОФЮРЕРА ... Розказав про те, що УСІ дані мають міжнародні журналісти й у тоу числі про те, дзінок вови до Луки, про який він брякнув абсолютно випадково здавши себе , був не першим у тій здачі...
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17.07.2021 14:09 Відповісти
Судячи з вигляду Зелі і як він це казав, він був під наркотою і сказав те що і не думав казати.
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17.07.2021 14:14 Відповісти
юди тролять, не звертайте увагу
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17.07.2021 14:02 Відповісти
Молодці! Я з вами!
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17.07.2021 14:05 Відповісти
маруся, не жени
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17.07.2021 14:08 Відповісти
Так я ж нікого, здаєцця, нє женіла
)))
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17.07.2021 14:15 Відповісти
Тяжка година!
До нічлігу ледь добрів -
цвіте гордина!
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17.07.2021 14:36 Відповісти
Яка тяжка година? Ще довго до нічлігу(14.36) Ну добріли, то й добре. Нехай цвіте городина!)))
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17.07.2021 14:42 Відповісти
насправді це недобре
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17.07.2021 14:43 Відповісти
Насправді добре. То Ви нічого не розумієте. Не розкисайте.) Ну нехай гордина вже цвіте замість городини.)
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17.07.2021 15:17 Відповісти
Христо Грозев и его Биллингкэт гениальные следаки...,вычислили все до минуты...причем из открытых источников... Это типа Виктор Суворов нашел все номера газеты "Правда" и "Красная звезда" и показал всему Миру...СССр был все казлы и вонючки...,Гитлеровские бараны и пособники...
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17.07.2021 14:07 Відповісти
журнал "коммунист" в мене був на сортирі
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17.07.2021 14:10 Відповісти
Лев Симкин,доктор юридических наук лет 30 назад сказал ...22 миллиона советских граждан прямо или косвенно служило Вермахту,это притом что Гитлер оккупировал 75% территории где производилось 80% промышленной продукции дохлого СССра...а это значит вопрос? Откуда Сралин брал товары и продукты? Правильно...,все шло от Рузвельта и Черчилля...,от граблей до кораблей...Дедываевалы обожрались Тушонки Рузвельта и сегодня орут...мы паБЕДУ одиржали над врагом Мировой революции
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17.07.2021 14:15 Відповісти
вся європа тримає гузки за підарів
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17.07.2021 14:20 Відповісти
Дуже сподобалася ідея для вови від Сашка Лірника - піти геть з посади, ще є час не в тюрму, та зіграти комічносаркастичну роль РАШИСТОФЮРЕРА в українсьому фільмі по пирикладу, як Чаплін зіграв Гітлера , й увійти в історію зі знаком плюс коміком ...
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17.07.2021 14:16 Відповісти
Українці влаштували пікет перед будівлею суду в Гаазі з вимогою покарати винних у трагедії МН17 - Цензор.НЕТ 4119
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17.07.2021 14:39 Відповісти
Добре. Ви просто не розумієте свого щастя!)
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17.07.2021 14:48 Відповісти
 
 