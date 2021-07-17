Підозрюваного у скоєнні двох убивств затримали на Львівщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як встановили правоохоронці, раніше судимий 23-річний житель Львівської області причетний до вбивства двох жителів міста Стрий, які сталися 5 і 17 липня. В обох випадках на тілах жертв були виявлені по два вогнепальні поранення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

"17 липня близько опівночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Виговського у місті Стрий, поблизу церкви, було виявлено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

На території Львівської області було введено спеціальну поліцейську операцію. До розкриття злочину було залучено слідчо-оперативну групу і співробітників інших служб Стрийського районного управління поліції, а також оперативників карного розшуку, слідчих та експертів-криміналістів поліції Львівщини", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 43-річний житель райцентру. На тілі експерти виявили два вогнепальні поранення в ділянці грудей, які і стали причиною смерті.

Дивіться також: У вбивстві підлітка на Житомирщині підозрюють 15-річну дівчину, - Нацполіція. ВIДЕО

"Під час відпрацювання території міста Стрий поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який зупинив рейсовий автобус і поїхав в напрямку міста Сколе. Попри те, що розшукуваний може бути озброєний, щоб не наражати на ризик життя і здоров'я громадян, було прийнято рішення під правдоподібним приводом зупинити автобус поза містом і перевірити пасажира. У сумці, яку мав із собою чоловік, правоохоронці виявили обріз рушниці та набої", - розповів глава поліції Львівщини генерал поліції третього рангу Олександр Шляховський.

"Зловмисник, 23-річний житель Львівської області, затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Також встановлено, що затриманий причетний до вбивства 40-річного жителя міста Стрий, яке сталося 5 липня на перехресті вулиць Вокзальної та Першого листопада в райцентрі. Тоді причиною смерті чоловіка також стали два вогнепальні поранення.

За фактами слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення. Досудове розслідування триває, призначено експертизи,"- резюмували в Нацполіції.

Дивіться також: Лікар по-звірячому познущався з перехожого в Білій Церкві, завдавши йому 11 колото-різаних ран. Потерпілий помер у лікарні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









