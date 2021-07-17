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Підозрюваного у скоєнні двох убивств затримали на Львівщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як встановили правоохоронці, раніше судимий 23-річний житель Львівської області причетний до вбивства двох жителів міста Стрий, які сталися 5 і 17 липня. В обох випадках на тілах жертв були виявлені по два вогнепальні поранення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

"17 липня близько опівночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Виговського у місті Стрий, поблизу церкви, було виявлено тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями.

На території Львівської області було введено спеціальну поліцейську операцію. До розкриття злочину було залучено слідчо-оперативну групу і співробітників інших служб Стрийського районного управління поліції, а також оперативників карного розшуку, слідчих та експертів-криміналістів поліції Львівщини", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 43-річний житель райцентру. На тілі експерти виявили два вогнепальні поранення в ділянці грудей, які і стали причиною смерті.

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"Під час відпрацювання території міста Стрий поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який зупинив рейсовий автобус і поїхав в напрямку міста Сколе. Попри те, що розшукуваний може бути озброєний, щоб не наражати на ризик життя і здоров'я громадян, було прийнято рішення під правдоподібним приводом зупинити автобус поза містом і перевірити пасажира. У сумці, яку мав із собою чоловік, правоохоронці виявили обріз рушниці та набої", - розповів глава поліції Львівщини генерал поліції третього рангу Олександр Шляховський.

"Зловмисник, 23-річний житель Львівської області, затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Також встановлено, що затриманий причетний до вбивства 40-річного жителя міста Стрий, яке сталося 5 липня на перехресті вулиць Вокзальної та Першого листопада в райцентрі. Тоді причиною смерті чоловіка також стали два вогнепальні поранення.

За фактами слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення. Досудове розслідування триває, призначено експертизи,"- резюмували в Нацполіції.

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Підозрюваного у скоєнні двох убивств затримали на Львівщині, - Нацполіція 01
Підозрюваного у скоєнні двох убивств затримали на Львівщині, - Нацполіція 02
Підозрюваного у скоєнні двох убивств затримали на Львівщині, - Нацполіція 03
Підозрюваного у скоєнні двох убивств затримали на Львівщині, - Нацполіція 04
Підозрюваного у скоєнні двох убивств затримали на Львівщині, - Нацполіція 05

Автор: 

Нацполіція (15261) вбивство (3109) Львівська область (2456)


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Топ коментарі
+8
а этому подозреваемому запрет помешал?
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17.07.2021 15:34
+6
Не треба, нехай такі вбивають і надалі.
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17.07.2021 15:23
+5
Ви алкоголік ?
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17.07.2021 18:14
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Дозвольте вільний доступ всім до зброї,ага!
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17.07.2021 15:18 Відповісти
Не треба, нехай такі вбивають і надалі.
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17.07.2021 15:23 Відповісти
а этому подозреваемому запрет помешал?
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17.07.2021 15:34 Відповісти
Действительно, надо сберечь это право только для преступников, да?
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17.07.2021 18:49 Відповісти
и что будет? начнут отстреливатсья от тех кто и так его имеет?

p.s. под каждой новостью приходит толпа ботов и недоумков и пишут ОДНО И ТОЖЕ, вплоть до запятых. Совпадение?
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19.07.2021 08:05 Відповісти
Наталко, у нас і так вільний доступ до зброї. підіть в дозвільній спитайте скільки коштує дозвіл. навіть якщо не хочете купляти, то як законослухняний громадянин, що не має проблем з психікою та наркотиками, ви можете без проблем придбати зброю. якщо ви не розбираєтесь у темі - то не треба писати нісенітницю
не існує вільного доступу до зброї, навіть у США. забудьте це формулювання, вас їм залякали ті самі власники зброї або ЗМІ (уряд), які не хочуть, щоб у простих людей був до неї доступ.
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19.07.2021 12:23 Відповісти
куда з українським алкоголізмом дозвіл на зброю?? ви подуріли,люди(
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17.07.2021 16:08 Відповісти
Ви алкоголік ?
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17.07.2021 18:14 Відповісти
не бухай, индеец
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17.07.2021 18:50 Відповісти
куди з американською наркоманією та бандами дозвіл на зброю?? подуріли?
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19.07.2021 12:19 Відповісти
А в Україні дозволені обрізи рушниці? Не знав...
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19.07.2021 12:50 Відповісти
Посадити довічно з недорогим дворазовим на тиждень харчуванням . Без права на ніщо.
Щоб молила **** про розстріл . Інакше порядку не буде . А 10-15 років - це фашизм і корупція .
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17.07.2021 18:12 Відповісти
ПIДТРИМУЮ!
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18.07.2021 15:18 Відповісти
 
 