У Черкаській області фермери напали на інспекторів праці, що прийшли з позаплановою перевіркою. ФОТОрепортаж
На одному з полів Черкаської області на трьох інспекторів праці, дві з яких - жінки, при спробі провести інспекцію 16 липня напали двоє чоловіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держслужби праці.
"Один з чоловіків представився керівником підприємства. Він разом із сином за допомогою фізичної сили намагався завадити інспекторам праці здійснювати свої повноваження на підприємстві, на якому використовується незадекларована праця. Наразі інспекторів госпіталізовано до місцевої лікарні", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі облуправління поліції уточнили, що інцидент стався в селі Шабастівка Уманського району.
"Увійшовши на територію поля, на якому збирають ягоди лохини, інспектори почали спілкуватися з працівниками, при цьому здійснювали відеознімання за допомогою мобільних телефонів.
Водночас, до держслужбовців вийшли власники господарства, яким інспектори представились та надали документи щодо перевірки. Після чого власники почали перешкоджати інспектуванню та виштовхувати працівників за межі території підприємства", - повідомили в поліції.
Зазначається, що інспекторам пошкодили три мобільні телефони та службове посвідчення, двоє з них мають тілесні ушкодження.
За вказаним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовців, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Слідство триває.
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По факту - це ж не був напад озброєних рейдерів ??
Інспектори побиті, телефони побиті. У фермера тепер не 1, а 10 проблем.
Как говорит мой знакомый следак: сознаешься - посадят, не сознаешься...
Очень сомневаюсь. Так какого Система, швыряющаяся миллиардами, омает бизнес тем, кто хоть как то поддерживает экономику Украины свои реально тяжелым трудом?!
Що казати про неоформлені трудові відносини у підприємця - штраф 60 тисяч (на перший раз!). Коли моя дружина мала в аренді магазинчик і платила продавцям з відсотка виручки, то продавці і ненаполягали на оформленні. Бо єсв і подоходній вони платити не збиралися. А коли ввели такі драконівські штрафи (на той час 36 тисяч за неоформленого) то я сказав: пішли вони лісом, аби ми робили на штрафи. Закривайся.
В той же час, доволі крупні мережеві обьєкти типу "оптовичка" (кременчужани добре знають цю мережу), не всіх оформлювали. Бо цей бізнес тримали силовики.
Є один типу фермер, що ніде й не числиться як підприємець. То він звичайно ж не оформлює жодного працівника, більшість з яких - сезонні. Є люди, які на городах покинутих осель в селі вирощують малину. Теж навряд чи платитьь єсв та інші податки.
До них взагалі важко прискіпитись інспекції мінпраці: нема на кого виписувати перевірку
"Я намагався платити офіційну з/п , і не раз, але люди не хочуть! Бо це елементарно: якщо я можу дати 35 тис. в місяць , то це або в конверті або з нарахуваннями. Я не можу дати 51тис. з нарахуванням !!!. Повторюю - люди не хочуть. А що це значить? А значить, що проблема не в фермерах, будівельних ФОПах і ТОВках , а проблема в кровопивцях які і прийшли на поле бл..., в мерзоті яка при владі і не збирається нічого робити з податками - а тільки вижимати останнє. Прийшли бл.. до трудяг і учать ! Ставай **** , попрацюй разом з ним!"