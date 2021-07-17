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Новини Фото Силовики
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У Черкаській області фермери напали на інспекторів праці, що прийшли з позаплановою перевіркою. ФОТОрепортаж

На одному з полів Черкаської області на трьох інспекторів праці, дві з яких - жінки, при спробі провести інспекцію 16 липня напали двоє чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держслужби праці.

"Один з чоловіків представився керівником підприємства. Він разом із сином за допомогою фізичної сили намагався завадити інспекторам праці здійснювати свої повноваження на підприємстві, на якому використовується незадекларована праця. Наразі інспекторів госпіталізовано до місцевої лікарні", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі облуправління поліції уточнили, що інцидент стався в селі Шабастівка Уманського району.

"Увійшовши на територію поля, на якому збирають ягоди лохини, інспектори почали спілкуватися з працівниками, при цьому здійснювали відеознімання за допомогою мобільних телефонів.

Водночас, до держслужбовців вийшли власники господарства, яким інспектори представились та надали документи щодо перевірки. Після чого власники почали перешкоджати інспектуванню та виштовхувати працівників за межі території підприємства", - повідомили в поліції.

У Черкаській області фермери напали на інспекторів праці, що прийшли з позаплановою перевіркою 01

Зазначається, що інспекторам пошкодили три мобільні телефони та службове посвідчення, двоє з них мають тілесні ушкодження.

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У Черкаській області фермери напали на інспекторів праці, що прийшли з позаплановою перевіркою 02
У Черкаській області фермери напали на інспекторів праці, що прийшли з позаплановою перевіркою 03
У Черкаській області фермери напали на інспекторів праці, що прийшли з позаплановою перевіркою 04

За вказаним фактом сектором дізнання відділу поліції № 1 відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовців, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Слідство триває.

напад (1139) Нацполіція (15262) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) фермер (394) Держслужба праці (78) Чернігівська область (932)


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Топ коментарі
+43
Всякі інспектори завжди з"являються, коли грошима пахне
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17.07.2021 23:05
+33
якщо держава нічого не дає громадянам, а лише їх чпокає й грабує, то це адекватна відповідь громадян.
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17.07.2021 23:29
+28
Есть право частной собственности - зашли без разрешения хозяина - получите.
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17.07.2021 23:07
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Сторінка 5 з 5
Чому виживає ?? Працюють ... Так, багато спеціальностей з важкими, складними і шкідливими умовами праці. Та відмініть ці спеціальності. Прапор Вам у руки.
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18.07.2021 18:48 Відповісти
еще недолго осталось вам пи..деть и тут, и везде!...."бизнессмены" -убийцы, а я только о пищевиках пока, вас химией всякой и пальмой со все "хлебов" льющейся, так отымеют, так зв ваши же бабки накормят и напоят, что массово ласты склеивать, и без войны всякой, начнете....благодарите Яйцелоха и Шлюшка, Госты отменивших и ТУ введших, с правом их разработки, самими "убийцами" производителями харчей...еще и Госконтроль от них, к тому же отстранили...занавес для ДЛБ! ...жрите,не обляпайтесь, еще и осанны им попойте, лошары галимые!
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18.07.2021 17:38 Відповісти
У англичан есть поговорка "Если тощую корову не кормить,а только дёргать за вымя,рано или поздно получишь копытом в лоб". Какой-то король душил крестьян налогами,начались мятежи и поговорка тех времён.
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18.07.2021 17:57 Відповісти
это такая ..мелочь.. обложить батраков проверками -- вот брат дерьмака должностями торговал направо и налево . а зеленое ***** не замечал -- вот это высший пилотаж .
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18.07.2021 18:15 Відповісти
Якщо фермер вважає, що інспектори щось порушили, може подати скаргу, у суд, у поліцію ...
Масса варіантів.
По факту - це ж не був напад озброєних рейдерів ??
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18.07.2021 18:44 Відповісти
Я так понимаю, что с украинским судом вы ни разу в своей жизни не сталкивались.
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18.07.2021 19:35 Відповісти
І що ? Як це стосується конкретної ситуації ??
Інспектори побиті, телефони побиті. У фермера тепер не 1, а 10 проблем.
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18.07.2021 21:53 Відповісти
Ну тогда только наш в самый гуманный суд. Пусть доказывают, что на них напали, побили, уничтожили телефоны и ищут реальных свидетелей этого правонарушения.
Как говорит мой знакомый следак: сознаешься - посадят, не сознаешься...
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18.07.2021 21:59 Відповісти
Сам то понял, что сказал?
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18.07.2021 21:11 Відповісти
Читай комент вище.
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18.07.2021 21:53 Відповісти
Вот почему все власти были против свободного владения оружием народом. Если бы у каждого фермера и бизнесмена в сейфе был бы калаш с пулеметом, проверяющие бандиты и мародёры действовали бы поосторожней. У нас государство - бандит, цель которого - выжать все соки с народа.
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18.07.2021 18:53 Відповісти
Фермеры могут прийти с проверкой https://slavdelo.dn.ua/2021/07/16/100-milliardov-za-chuzhie-gazovye-dolgi-i-novaya-platezhka-za-kommunalku/ 100 млрд. компенсации из бюджета субсидий Фирташу ?
Очень сомневаюсь. Так какого Система, швыряющаяся миллиардами, омает бизнес тем, кто хоть как то поддерживает экономику Украины свои реально тяжелым трудом?!
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18.07.2021 19:34 Відповісти
комісія? у фермера? він приватна особа і правильно посилає всіх на... сплатив податок і спи спокійно
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18.07.2021 20:13 Відповісти
наймати без оформлення договору навіть для виконання домашніх робіт заборонено. Будь-яка робота вдома найнятого вважається трудовими відносинами. Ризикують обоє - наймач і виконавець. Виконавець менше навіть.
Що казати про неоформлені трудові відносини у підприємця - штраф 60 тисяч (на перший раз!). Коли моя дружина мала в аренді магазинчик і платила продавцям з відсотка виручки, то продавці і ненаполягали на оформленні. Бо єсв і подоходній вони платити не збиралися. А коли ввели такі драконівські штрафи (на той час 36 тисяч за неоформленого) то я сказав: пішли вони лісом, аби ми робили на штрафи. Закривайся.
В той же час, доволі крупні мережеві обьєкти типу "оптовичка" (кременчужани добре знають цю мережу), не всіх оформлювали. Бо цей бізнес тримали силовики.
Є один типу фермер, що ніде й не числиться як підприємець. То він звичайно ж не оформлює жодного працівника, більшість з яких - сезонні. Є люди, які на городах покинутих осель в селі вирощують малину. Теж навряд чи платитьь єсв та інші податки.
До них взагалі важко прискіпитись інспекції мінпраці: нема на кого виписувати перевірку
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18.07.2021 22:03 Відповісти
Народ має право себе захищати від грабунку... Це неоколоніалізм 21-го століття. Україна перетворена в колонію, яку експлуатує влада під видом ніби наповнення бюджету, а насправді головний стимул для збирачів податків і ренти. https://censor.net/ru/user/484539

"Я намагався платити офіційну з/п , і не раз, але люди не хочуть! Бо це елементарно: якщо я можу дати 35 тис. в місяць , то це або в конверті або з нарахуваннями. Я не можу дати 51тис. з нарахуванням !!!. Повторюю - люди не хочуть. А що це значить? А значить, що проблема не в фермерах, будівельних ФОПах і ТОВках , а проблема в кровопивцях які і прийшли на поле бл..., в мерзоті яка при владі і не збирається нічого робити з податками - а тільки вижимати останнє. Прийшли бл.. до трудяг і учать ! Ставай **** , попрацюй разом з ним!"
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18.07.2021 20:31 Відповісти
Размазали рожи зеленейшим вымагателям? И что плохого? Большой души люди, а ведь и закопать могли.
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18.07.2021 21:10 Відповісти
Це - тільки початок.
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18.07.2021 23:18 Відповісти
а что вы хотели?! Вы ребята (налоговая, мчс, инспекция труда), своими поборами всех уже задолбали, работаешь только на то, что бы с вами рассчитаться. Толи еще будет.
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19.07.2021 09:11 Відповісти
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