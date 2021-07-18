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Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти. ФОТОрепортаж

Кількість жертв повеней на заході Німеччини досягла 156, сотні людей досі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Уранці у неділю, 18 липня, поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що кількість жертв повені в районах цієї землі зросла до 110. У поліції припустили, що кількість жертв зростатиме. Сотні людей досі вважають зниклими безвісти.

У землі Північний Рейн-Вестфалія, яка також потерпіла від негоди, станом на вечір 17 липня повідомлялось про 45 загиблих. Ще одна людина стала жертвою повені в Баварії.

У районах, які постраждали від повені, тривають аварійно-рятувальні роботи. У них задіяно десятки тисяч фахівців.

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Оскільки у постраждалих районах вода поступово сходить, люди повертаються до своїх сіл і містечок для розчищення завалів. Водночас ночують, їдять, приймають душ вони досі в спеціально облаштованих для їхнього перебування місцях. Багато людей, як повідомлялось, втратили свої домівки.

За повідомленням влади містечка Ерфтштадт, що на південь від Кельна, ситуація залишається напруженою, оскільки досі немає ясності щодо стану ґрунту в окремих районах міста. Експерти досліджують краї зсувів. Повені там створили великий кратер. Кілька житлових будинків, а також історичний замок були знесені.

У районі Штайнбахтальшперре поблизу Ойскірхена аварійні служби продовжують намагатися закріпити дамбу. За словами тамтешньої влади, у місцинах, розташованих нижче дамби, досі існує ризик затоплення.

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Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 01
Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 02
Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 03
Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 04
Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 05
Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 06
Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 07
Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 08
Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 09
Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 10
Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 11
Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти 12

Автор: 

Німеччина (7470) повінь (172)


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Топ коментарі
+18
Залило Северным потоком 2
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18.07.2021 09:38
+17
Назавжди.
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18.07.2021 09:45
+15
Може на парашку йому з'їздить?
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18.07.2021 09:40
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Оце Бідося натворив шороху в Ірманії. Знай наших.
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18.07.2021 09:31 Відповісти
Може на парашку йому з'їздить?
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18.07.2021 09:40 Відповісти
Назавжди.
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18.07.2021 09:45 Відповісти
Мы крайне озабочены, но не более.
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18.07.2021 09:37 Відповісти
Пора Штайнмайера задіяти,він мастак різні кризи розрулювати...
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18.07.2021 11:16 Відповісти
Залило Северным потоком 2
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18.07.2021 09:38 Відповісти
Зовсім запоточило.
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18.07.2021 09:39 Відповісти
Теперь при словах "Северный Рейн-Вестфалия" в голове будут не только мужички в расписных шортиках и белых гетрах, а и гуцулы, которые вырубали девственные смереки в не менее девственных лесах Карпат, из-за чего это всё и случилось!
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18.07.2021 09:39 Відповісти
Карпати формують погоду як в Україні, так і на значній частині Європи.
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18.07.2021 09:42 Відповісти
А ще бюргер не хоче вітряки з сонячними панелями ставить, псують їх краєвиди, газок мокшанський хочуть...
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18.07.2021 09:43 Відповісти
Не только из-за этого, в Германии вообще то инсоляция слабая, намного ниже украинской. Срок окупаемости солнечных панелей дольше на несколько лет.
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18.07.2021 09:50 Відповісти
Во идиоты ни как не додумался зеленый тариф ввести.
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18.07.2021 11:35 Відповісти
у них период зелёного тарифа завершён, продолжался 15 лет, максимальная ставка была 0,4 евро за квт.. У нас закончится в 2030 году.
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18.07.2021 11:44 Відповісти
Гениально, зелёный тариф закончился и закончилась зелёная энергетика, а теперь сп2 рулит.
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18.07.2021 14:14 Відповісти
з тих смерек бюргери побудують собі човни..
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18.07.2021 10:05 Відповісти
зря Макрель не заблокировала СП-2...да и оружие Украине тоже зря не дала...
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18.07.2021 09:43 Відповісти
Причины подобных явлений - карбонизация, массовое асфальтирование, вырубание лесов и уничтожение зелёного покрова Земли. В летний пик -
Температура воздуха под покровом зелени - 24 градуса.
Температура воздуха над скошенной зеленью - 40 градусов.
Температура асфальта и голой почвы - от 60 градусов.
Вопрос откуда берутся излишние водяные пары - поверхность Земли разогревается больше нормы.
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18.07.2021 09:48 Відповісти
Дааааа, съездил Вофка берлинской шаурмы покушать. Куда не приедет там жди беды. Может его в Москву на ПМЖ отправим?
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18.07.2021 09:58 Відповісти
https://www.gazeta.ru/social/2010/07/12/3397048.shtml В России за минувшую неделю утонули 233 человека. - Газета.Ру
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18.07.2021 10:02 Відповісти
у Нас 43
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18.07.2021 10:02 Відповісти
233 мацкаля..
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18.07.2021 10:03 Відповісти
лапоть плавать не умеет
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18.07.2021 10:03 Відповісти
МаловатЫ!
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18.07.2021 10:04 Відповісти
работаем ......
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18.07.2021 10:05 Відповісти
я даже не уявлью
що станеться з США після приїзда пана головного приСлуги олігархів!!
То й перенесли візит на серпень.Треба підготуватись до найгіршого
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18.07.2021 10:02 Відповісти
провести зустріч на Московії.
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18.07.2021 10:43 Відповісти
Тут справа не в тому, он наразі Митищі змило, але всіх московитів цікавить Німеччина а не грьобані Митищі.
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18.07.2021 11:21 Відповісти
Вот о чем и речь, что такое мытищи не знаете, а мычите только про чужих коров.
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18.07.2021 11:37 Відповісти
Тебе кацап до ихнего "не все у них в порядке" развиваться еще лет 500
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18.07.2021 12:33 Відповісти
фрау меркель... а куда озабоченность прислать?
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18.07.2021 11:01 Відповісти
теперь понятно почему Зе очень хочет встретиться с кремлевским карликом, а тот всячески избегает встреч))) если встретятся в мацкве, то не только карлик сдохнет, но еще и мацкву смоет с лица земли))))))
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18.07.2021 11:51 Відповісти
Господь дає попередження-не водіться з москальським дияволом! Не хлібом єдиним сита людина!
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18.07.2021 12:06 Відповісти
скоро в Україну прибудуть нові євробляхи))) тільки трохи мокрі))
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18.07.2021 12:11 Відповісти
со скидкой ?
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18.07.2021 13:09 Відповісти
На жаль, багата та розвинена Європа виявилась абсолютно безсилою перед серйозними викликами: пандемією та природними катаклізмами...
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18.07.2021 13:17 Відповісти
Ось що виходить коли кацапам сраку лизати.
Ганси - це Господь вас попереджає.
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18.07.2021 14:12 Відповісти
А де оті маски, півтора метра,не відходити дальше продмага,електронні і в формі пастухи,штрафи,комендантська година і т.п,шо вже не треба?
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18.07.2021 14:32 Відповісти
То все через гуцулів,які вирубали ліс в Карпатах .
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18.07.2021 16:16 Відповісти
Природа у особі нашого дає сигнали про те,що треба припинити грати з імперією зла у піддавки. Що треба припинити займатись суіцидом своїх націй через массову міграцію з Азії та Африки, що треба припинити міняти сімейні цінності на хворобу задньоприводних. Але вони не чують…
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18.07.2021 19:09 Відповісти
 
 