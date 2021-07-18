Кількість жертв повеней у Німеччині зросла до 156, сотні людей вважаються зниклими безвісти. ФОТОрепортаж

Кількість жертв повеней на заході Німеччини досягла 156, сотні людей досі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Уранці у неділю, 18 липня, поліція землі Рейнланд-Пфальц повідомила, що кількість жертв повені в районах цієї землі зросла до 110. У поліції припустили, що кількість жертв зростатиме. Сотні людей досі вважають зниклими безвісти.

У землі Північний Рейн-Вестфалія, яка також потерпіла від негоди, станом на вечір 17 липня повідомлялось про 45 загиблих. Ще одна людина стала жертвою повені в Баварії.

У районах, які постраждали від повені, тривають аварійно-рятувальні роботи. У них задіяно десятки тисяч фахівців.

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Оскільки у постраждалих районах вода поступово сходить, люди повертаються до своїх сіл і містечок для розчищення завалів. Водночас ночують, їдять, приймають душ вони досі в спеціально облаштованих для їхнього перебування місцях. Багато людей, як повідомлялось, втратили свої домівки.

За повідомленням влади містечка Ерфтштадт, що на південь від Кельна, ситуація залишається напруженою, оскільки досі немає ясності щодо стану ґрунту в окремих районах міста. Експерти досліджують краї зсувів. Повені там створили великий кратер. Кілька житлових будинків, а також історичний замок були знесені.

У районі Штайнбахтальшперре поблизу Ойскірхена аварійні служби продовжують намагатися закріпити дамбу. За словами тамтешньої влади, у місцинах, розташованих нижче дамби, досі існує ризик затоплення.

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