В Україну вперше доставили вакцину Moderna, щеплення якою дасть можливість отримати міжнародний сертифікат, - Ляшко. ФОТОрепортаж
Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) доставив в Україну понад 2 млн доз COVID-вакцини виробництва американської компанії Moderna. Партія у 2 000 040 доз була надана американським урядом через глобальний механізм COVAX.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ЮНІСЕФ.
Планується, що ця партія COVID-вакцини піде на щеплення мобільними бригадами організованих колективів і професійних груп попередніх етапів вакцинації.
"Наша ключова мета - захистити якнайбільше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб всі охочі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не зробили щеплення, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров'я", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.
"Розвезення в регіони почнемо вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області", - написав він на сторінці у фейсбуці.
Ляшко повідомив, що розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування.
"Це означає, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації", - написав міністр.
За його словами, повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.
Moderna - це мРНК-вакцина, яка вимагає особливих умов транспортування і зберігання. Ця вакцина вимагає температури від -50 °C до -15 °C. Для повного курсу вакцинації цим препаратом потрібно отримати дві дози.
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Пересчитаем смертность Израиля на наше население 7/9,05*41,588=32. В два раза меньше, и это при том, что в Израиле дельта штамм уже давно, а у нас только первые случаи.
Зате сезон ГРВІ несподівано розійшовся, і це посеред літа.
https://censor.net/ru/user/483340
В Ізраїлі тепер "заборонено" ставити діагноз "ковід".
Зате сезон ГРВІ несподівано розійшовся, і це посеред літа.
https://censor.net/ua/comments/locate/3277775/0192143c-2cdc-71ad-****-ecb042cf220a
Викликай швидку, скотиняка - вивірка прийшла!
https://www.youtube.com/watch?v=ccfA2DDcX-M
Сами https://www.rupor.info/news/178466/proizvoditeli-sputnik-v-massovo-otkazyvayutsya-delat-privivki-svoey-zhe-vaktsinoy/ производители Спутника отказываются им колоться .
От він - рівень ! =міжнародний сертифікат=. Є до чого прагнути.
2. "Наша ключевая цель - защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации. Я призываю украинцев, которые еще не вакцинировались, не медлить и посетить ближайший центр массовой вакцинации, чтобы защитить свое здоровье", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Зараз у =чемпіонів= та решти супер-пупер щеплених нові спалахи і хворіють в більшості саме отакі "захищені". Та й про =захист здоров*я= дуже сумнівно, враховуючи побічні ефекти, які вже змушені були визнати + купу інших, які не бажають фіксувати та пов*язувати з вакцинкою + ті, які почнуть проявлятися з часом.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/new-uk-study-people-vaccinated-make-47-new-covid-cases/