Ми пишаємося своєю роллю в зміцненні безпеки регіону, - кораблі США вийшли з Чорного моря. ФОТОрепортаж

Американський ракетний винищувач класу Arleigh Burk USS Ross і транспортно-десантний корабель USNS Yuma залишили Чорне море після участі у військових навчаннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт командування сил ВМС США в Європі.

Ross перебував у Чорному морі з 26 червня і брав участь в організованих Україною і США навчаннях Sea Breeze, а також керованих Болгарією навчаннях Breeze.

"Беручи участь у навчаннях Sea Breeze та Breeze, ми змогли продемонструвати нашу спільну відданість безпеці Чорноморського регіону, разом з нашими союзниками в НАТО та партнерами, - зазначив командувач Ross Джон Д. Джон. - Ми прямуємо через Середземне море і можемо пишатись тим, що ми значно зміцнили мир та безпеку через взаємодію, співпрацю та спільні дії упродовж нашого перебування в Чорному морі".

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Чорне море - критично важливий водний шлях для морської торгівлі і стабільності в Європі, зазначили в командуванні сил ВМС США в Європі. В американських ВМС також зазначили, що вони регулярно взаємодіють в Чорному морі з такими союзниками і партнерами, як Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина та Україна.









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