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Ми пишаємося своєю роллю в зміцненні безпеки регіону, - кораблі США вийшли з Чорного моря. ФОТОрепортаж

Американський ракетний винищувач класу Arleigh Burk USS Ross і транспортно-десантний корабель USNS Yuma залишили Чорне море після участі у військових навчаннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт командування сил ВМС США в Європі.

Ross перебував у Чорному морі з 26 червня і брав участь в організованих Україною і США навчаннях Sea Breeze, а також керованих Болгарією навчаннях Breeze.

"Беручи участь у навчаннях Sea Breeze та Breeze, ми змогли продемонструвати нашу спільну відданість безпеці Чорноморського регіону, разом з нашими союзниками в НАТО та партнерами, - зазначив командувач Ross Джон Д. Джон. - Ми прямуємо через Середземне море і можемо пишатись тим, що ми значно зміцнили мир та безпеку через взаємодію, співпрацю та спільні дії упродовж нашого перебування в Чорному морі".

Дивіться також: Російський військовий корабель імітував поломку, щоб підійти ближче до учасників Sea Breeze. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чорне море - критично важливий водний шлях для морської торгівлі і стабільності в Європі, зазначили в командуванні сил ВМС США в Європі. В американських ВМС також зазначили, що вони регулярно взаємодіють в Чорному морі з такими союзниками і партнерами, як Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина та Україна.

Ми пишаємося своєю роллю в зміцненні безпеки регіону, - кораблі США вийшли з Чорного моря 01
Ми пишаємося своєю роллю в зміцненні безпеки регіону, - кораблі США вийшли з Чорного моря 02
Ми пишаємося своєю роллю в зміцненні безпеки регіону, - кораблі США вийшли з Чорного моря 03
Ми пишаємося своєю роллю в зміцненні безпеки регіону, - кораблі США вийшли з Чорного моря 04

Дивіться також: Україна - ключовий партнер у Чорноморському регіоні, - тимчасова повірена США Квін. ВIДЕО

Автор: 

Сі-Бриз (87) США (23335) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+11
USS Ross тот самый который отлупил крылатыми ракетами ассадовский аэродром в 2017!
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18.07.2021 11:33
+9
Показали лаптям фак і пішли. Нехай баяцца.
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18.07.2021 11:52
+5
А сколько было патриотичных ватных визгов в РОАшке!
Как они "надрали задницу НАТО"!
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18.07.2021 12:06
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USS Ross тот самый который отлупил крылатыми ракетами ассадовский аэродром в 2017!
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18.07.2021 11:33 Відповісти
И не истребитель он а эсминец, бросьте автоматический переводчик.
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18.07.2021 11:35 Відповісти
"Yuma" - зачётная тачка, хочу себе яхту такую.
Эсминцы ушли, а Чёрное море в радиусе поражения осталось (оптический фокус)
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18.07.2021 11:43 Відповісти
И как вы её укрепили?
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18.07.2021 11:52 Відповісти
Показали лаптям фак і пішли. Нехай баяцца.
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18.07.2021 11:52 Відповісти
Шановний, час уже тобі і таким, як ти, виходити з дитячого віку, переставати жити ура-патріотичними лозунгами та почати дивитись правді в очі, якою б неприємною і неприйнятною вона не була. Ніхто там нічого не показав і ніхто їх не став боятись. Тому що насправді ніхто не збирається воювати з кацапами за Україну. Хоча б і англійці, як тільки пір"я підіймали: будем плавати вздовж Криму як захочем і скільки захочем, болт ми клали на кацапів! Але вдруге підійти близько до Криму так і не наважились...
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18.07.2021 12:48 Відповісти
А якщо срацценвата наважиться захопити острів Зміїний,то як на це відреагують союзники,глибокою стурбованістю?
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18.07.2021 11:55 Відповісти
так Змеиный же украинский
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18.07.2021 11:56 Відповісти
Сам остров не представляет никакого интереса , а прилегающая часть моря с большими запасами газа и нефти отошла Румынии .
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18.07.2021 15:03 Відповісти
погордились и вышли...
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18.07.2021 11:55 Відповісти
Ты рад, петушок?
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18.07.2021 14:12 Відповісти
а ты все квохчешь, курочка
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18.07.2021 15:59 Відповісти
Ты чмо набутылочное, зубило то прикуси, любитель *****
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18.07.2021 22:32 Відповісти
Ми пишаємося своєю роллю в зміцненні безпеки регіону, - кораблі США вийшли з Чорного моря - Цензор.НЕТ 5656
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18.07.2021 11:57 Відповісти
А сколько было патриотичных ватных визгов в РОАшке!
Как они "надрали задницу НАТО"!
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18.07.2021 12:06 Відповісти
а смотрятся красиво в Черном море...(зря ушли)))
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18.07.2021 12:21 Відповісти
Який ще нахрєн ракетний істрєбітель? Що ви там курите?
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18.07.2021 12:27 Відповісти
эсминец
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18.07.2021 15:07 Відповісти
Лучше бы стали на стоянку у берегов крыма, показали бы руским федерастам их место.
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18.07.2021 12:54 Відповісти
Лучше бы стали на рейде Николаева.
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18.07.2021 12:57 Відповісти
"Сім футів під килем",як кажуть,панове. І "Ласкаво просимо" знову до нас на гостини, завжди Вам раді 🇺🇦🤝🇺🇸!
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18.07.2021 18:18 Відповісти
 
 