Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Марійському духовному центрі "Зарваниця" відбувається Загальнонаціональна проща. Сьогодні проща розпочалась з архиєрейської літургії та з хресної ходи владик та священників. Літургію очолив глава УГКЦ Святослав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав напередодні під час зустрічі з молоддю в межах Загальнонаціональної прощі до чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої сказав: "Я щасливий, що можу сьогодні всіх вас бачити. Ми дякуємо Богові, що можемо сьогодні бути разом, бачитися і спілкуватися. Попри всі труднощі ми відчуваємо, що Господь дуже близько, особливо Він близький до нас, коли нам найважче".



















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Марійський духовний центр - це одна з найбільших святинь Української греко-католицької церкви. Першу дерев'яну каплицю на місці, де зараз духовний центр, побудували в 1240 році. А власне Марійський духовний центр почали будувати в 1996 році і відкрили у 2000 році.

Про це розповів синкел Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець Віталій Козак.

За його словами, на території Марійського центру працює 14 бригад медичної допомоги. Серед них лікарі екстреної допомоги, медики первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, упродовж вчорашнього дня за допомогою до медиків звернулися 64 людини.

Громадський порядок забезпечують понад півтори сотні правоохоронців. А для гарантування пожежної і техногенної безпеки залучено 46 рятувальників і 11 одиниць спеціальної техніки. Всі служби працюють у посиленому режимі.

У богослужіннях взяли участь тисячі прочан з усієї України, зокрема з тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Цьогорічна проща присвячена 425-річчю проголошення Брестської унії і молитві за мир в Україні.

П'ятий президент, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко з дружиною Мариною також взяв участь у прощі.