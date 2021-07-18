Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Марійському духовному центрі "Зарваниця" відбувається Загальнонаціональна проща. Сьогодні проща розпочалась з архиєрейської літургії та з хресної ходи владик та священників. Літургію очолив глава УГКЦ Святослав.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав напередодні під час зустрічі з молоддю в межах Загальнонаціональної прощі до чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої сказав: "Я щасливий, що можу сьогодні всіх вас бачити. Ми дякуємо Богові, що можемо сьогодні бути разом, бачитися і спілкуватися. Попри всі труднощі ми відчуваємо, що Господь дуже близько, особливо Він близький до нас, коли нам найважче".
Марійський духовний центр - це одна з найбільших святинь Української греко-католицької церкви. Першу дерев'яну каплицю на місці, де зараз духовний центр, побудували в 1240 році. А власне Марійський духовний центр почали будувати в 1996 році і відкрили у 2000 році.
Про це розповів синкел Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець Віталій Козак.
За його словами, на території Марійського центру працює 14 бригад медичної допомоги. Серед них лікарі екстреної допомоги, медики первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, упродовж вчорашнього дня за допомогою до медиків звернулися 64 людини.
Громадський порядок забезпечують понад півтори сотні правоохоронців. А для гарантування пожежної і техногенної безпеки залучено 46 рятувальників і 11 одиниць спеціальної техніки. Всі служби працюють у посиленому режимі.
У богослужіннях взяли участь тисячі прочан з усієї України, зокрема з тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Цьогорічна проща присвячена 425-річчю проголошення Брестської унії і молитві за мир в Україні.
П'ятий президент, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко з дружиною Мариною також взяв участь у прощі.
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"https://suspilne.media/148291-sprava-ne-u-naftogazi-recnik-zelenskogo-poasniv-comu-vidklali-zustric-z-bajdenom/ Зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джозефом Байденом відбудеться орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня поточного року. Про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров. "
До літа наступного року - збере... Чи ні?
И порошенко потворствует этому.
Ему-то лишь бы попиариться, а многие люди после этого могут умереть
А маски ніяк не впливають на поширення вірусних інфекцій.
https://rationalground.com/mask-charts/
Сподіваюсь, що тепер ти усе усвідомиш.
"а с частицами слюны или слизи" розмір яких менше 1 мікрометра
Братику, вчися усвідомлювати інформацію, бо в тебе з цим величезна проблема.
"а если вирус рукотворный"
Существование сарс-ков-2 до сих пор ни одним ученым не доказано. Все, что есть от него, - это штаммы и "геном", нарисованные в "фотошопе".
Смотри не обосрись от соплей, гуру какой ты там. Хотя, если тебе 80, то можно немного и испужаться.
Более того длительное, регулярное ношение маски может привести к бактериальной пневмонии и даже раку легких.
Только не надо про докторов. Они их часто меняют, делают перерывы, в больницах (операционных) поддерживается четкая температура и влажность +специальная дыхательная гимнастика. И тем не менее даже в таких условиях фиксируется гипоксия
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко після літургії у Зарваниці зустрівся із Главою УГКЦ. «Подякував Блаженнішому Святославу за спільну молитву за Україну під час традиційної прощі до Зарваниці.
"Подякував Блаженнішому Святославу за спільну молитву за Україну під час традиційної прощі до Зарваниці. Ми обговорили майбутні духовні починання, які сприятимуть міжконфесійному діалогу та об'єднанню українського суспільства", - повідомив п'ятий президент у FВ.
Чё тварицца та! Чё тварицца!!!
На Буковині віряни московського патріархату організували прощу на честь російського царя Миколи ІІ (ВІДЕО)
https://4studio.com.ua/novyny/na-bukovyni-viryany-moskovskogo-patriarhatu-organizuvaly-proshhu-na-chest-rosijskogo-tsarya-mykoly-ii-video/