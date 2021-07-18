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Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Марійському духовному центрі "Зарваниця" відбувається Загальнонаціональна проща. Сьогодні проща розпочалась з архиєрейської літургії та з хресної ходи владик та священників. Літургію очолив глава УГКЦ Святослав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав напередодні під час зустрічі з молоддю в межах Загальнонаціональної прощі до чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої сказав: "Я щасливий, що можу сьогодні всіх вас бачити. Ми дякуємо Богові, що можемо сьогодні бути разом, бачитися і спілкуватися.  Попри всі труднощі ми відчуваємо, що Господь дуже близько, особливо Він близький до нас, коли нам найважче".

Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці 01
Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці 02
Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці 03
Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці 04
Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці 05
Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці 06
Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці 07
Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці 08
Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці 09

Дивіться також: Глава УГКЦ Святослав і головний рабин Києва Маркович публічно вакцинувалися проти коронавірусу. ФОТО

Марійський духовний центр - це одна з найбільших святинь Української греко-католицької церкви. Першу дерев'яну каплицю на місці, де зараз духовний центр, побудували в 1240 році. А власне Марійський духовний центр почали будувати в 1996 році і відкрили у 2000 році.

Про це розповів синкел Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець Віталій Козак.

За його словами, на території Марійського центру працює 14 бригад медичної допомоги. Серед них лікарі екстреної допомоги, медики первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, упродовж вчорашнього дня за допомогою до медиків звернулися 64 людини.

Громадський порядок забезпечують понад півтори сотні правоохоронців. А для гарантування пожежної і техногенної безпеки залучено 46 рятувальників і 11 одиниць спеціальної техніки. Всі служби працюють у посиленому режимі.

У богослужіннях взяли участь тисячі прочан з усієї України, зокрема з тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Цьогорічна проща присвячена 425-річчю проголошення Брестської унії і молитві за мир в Україні.

П'ятий президент, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко з дружиною Мариною також взяв участь у прощі.

Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці 10

Автор: 

релігія (387) УГКЦ (109)


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Топ коментарі
+21
Бог - єдиний. Чи на ********* про це не чули?
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18.07.2021 13:30
+12
А Порошенко з дружиною таки гарна пара
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18.07.2021 14:55
+9
Ви бачили електрику? Ні? Однаково НЕ ПХАЙТЕ ПАЛЬЦІДО РОЗЕТКИ!
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18.07.2021 13:56
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Зе на Прощу не приїхав, все ще чумудани збирає на літак до дяді Йосипа
"https://suspilne.media/148291-sprava-ne-u-naftogazi-recnik-zelenskogo-poasniv-comu-vidklali-zustric-z-bajdenom/ Зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джозефом Байденом відбудеться орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня поточного року. Про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров. "
До літа наступного року - збере... Чи ні?
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18.07.2021 14:54 Відповісти
А Порошенко з дружиною таки гарна пара
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18.07.2021 14:55 Відповісти
що цікаво: в них 3,5роки різниця у віці...
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18.07.2021 15:14 Відповісти
Скільки уваги до збірки казок при пригоди древніх євреїв на Близькому Сході та у Африці. Такий собі Bible Comic Con.
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18.07.2021 15:09 Відповісти
Ну вот и для штамма Дельта подошло время
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18.07.2021 15:12 Відповісти
Та тіпун Вам на єзиг!
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18.07.2021 15:31 Відповісти
Такой большой, а в сказки веришь.
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18.07.2021 16:35 Відповісти
Идёт явное нарушение при эпидемии опасной вирусной инфекции: толпы людей и все без масок.
И порошенко потворствует этому.
Ему-то лишь бы попиариться, а многие люди после этого могут умереть
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18.07.2021 16:03 Відповісти
В Україні немає ніякої епідемії. Жодний епід. поріг не перевищено.
А маски ніяк не впливають на поширення вірусних інфекцій.
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18.07.2021 16:32 Відповісти
Сейчас нет, но после этих массовых мероприятий точно будут. Посмотри, что делается у кацапов
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18.07.2021 18:59 Відповісти
А до чого тут безбожна підаРаша? Їх що, просто так наколюють різними "спутниками" та "епіваккоронами" ?
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18.07.2021 21:30 Відповісти
....и все без масок!!!....
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18.07.2021 16:10 Відповісти
Маски ніяк не впливають на поширення вірусних інфекцій.
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18.07.2021 16:33 Відповісти
и кто тебе это сказал?)
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18.07.2021 16:59 Відповісти
Наука сказала. Маски не здатні затримувати частинки, менші 5 мікрометрів. А віруси і аерозольні краплі, з якими вони переносяться, мають розмір менше 1 мікрометра.
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18.07.2021 17:48 Відповісти
До речі, практичні результати за півтора роки тільки підтвердили наукові аргументи.
https://rationalground.com/mask-charts/
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18.07.2021 17:49 Відповісти
теоретически в лабораториях, может и да, но практически маска, а лучше двойная, это спасение реальное..
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18.07.2021 17:52 Відповісти
Ти погано розумієш? Вірусам все одно на маски. Якщо дуже просто: вони дуже малі за розміром, і тому вільно проникають повз маску.
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18.07.2021 17:55 Відповісти
А тупі хірурги на операціях в масках. )
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18.07.2021 18:41 Відповісти
Щоб їх слина та інші біологічні рідини не потрапляли у ВІДКРИТІ рани оперованого. До чого тут тільки віруси?
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18.07.2021 18:44 Відповісти
До речі, водолази без аквалангів працювати не можуть. Чому ти не носиш акваланг?
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18.07.2021 18:45 Відповісти
То і презервативи зайві бо вірус СНІДу менший за пори в презервативаві?
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19.07.2021 22:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tIaul0U83d0

Сподіваюсь, що тепер ти усе усвідомиш.
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18.07.2021 17:57 Відповісти
неа)...это лишь теоретически, и пример не совсем удачный..др. Брэдли, кажется не учел лишь, что эти вирусы не сами по себе перемещаются, а с частицами слюны или слизи..а они не такие и микронные уже, маска(и) способны перехватить и с большой вероятностью..
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18.07.2021 18:14 Відповісти
Половина відео про аерозолі. Чи ти зовсім дурний?

"а с частицами слюны или слизи" розмір яких менше 1 мікрометра

Братику, вчися усвідомлювати інформацію, бо в тебе з цим величезна проблема.
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18.07.2021 18:18 Відповісти
...во первых я только до запотевших очков через 5 масок посмотрел, это совсем ни о чем, но тебе тупню обьяснять, нет смысла...дальше смотреть не стал, неинтересно..маска на практике работает, пусть и вопреки доктору этому))....что там он дальше демонстрировал, неинтересно, лучше бы на разработку пропиток каких для мосок, безвредных для людей, но убийственных для вирусов в составе слюы и слизи, подчеркиваю!, знания свои направил..все остальное лирика...а если вирус рукотворный, то млрд люду на планете- пися!..он мимикрововать свойствами убийственными для чела, еще долго будет..и только маски со спец. пропиткой спасут, это на пока, а там посмотрим, до антидота эффективного, по ходу еще далеко, мож японы моск напрягут или амеры, остальным пока не по силам вражина сей невидимый...будь гуру инетный, не болей..)))
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18.07.2021 19:11 Відповісти
Ага, вопреки всему, у тебя она работает. Да будет так, сектант. Ты имеешь полное право верить в свою масочную религию, неподтвержденную ни научными данными, ни практическими наблюдениями за последние полтора года.

"а если вирус рукотворный"

Существование сарс-ков-2 до сих пор ни одним ученым не доказано. Все, что есть от него, - это штаммы и "геном", нарисованные в "фотошопе".
Смотри не обосрись от соплей, гуру какой ты там. Хотя, если тебе 80, то можно немного и испужаться.
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18.07.2021 20:29 Відповісти
ну и че понаписал то, сам то понял, ученый-теоретик?))))мои выводы просты как двери, так же и работают..открыл варежку- заглоти бацылл, закрыл-спи спокойно!)))..
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18.07.2021 21:11 Відповісти
Ты не понял. Маска никак не влияет, сколько вирусных частиц ты захватил своей варежкой.
Более того длительное, регулярное ношение маски может привести к бактериальной пневмонии и даже раку легких.

Только не надо про докторов. Они их часто меняют, делают перерывы, в больницах (операционных) поддерживается четкая температура и влажность +специальная дыхательная гимнастика. И тем не менее даже в таких условиях фиксируется гипоксия
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
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18.07.2021 21:26 Відповісти
да понял я твой бред теоретический)))))....а про больницы и врачей тамошних, праффессар, это тема отдельная, там насыщенная вирусами от лежащих больных, окружающая среда и вероятность попадания заразы очень высокая, поэтому спецкостюмы на них быть должны, но что не всегда используется ввиду разных причин...маска в быту-спасение, отсутствие такой праффессар- риски запредельные, пока так, а дальше посмотрим...)))
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18.07.2021 21:36 Відповісти
Уколись уже дважды, шут гороховый. Как раз модерну завезли. Пухом земля.
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18.07.2021 21:38 Відповісти
не праффесар, ты первый....))а ты не из дурки часом постишь то?))..верни тел санитару и на укол давай....
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18.07.2021 21:43 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/07/18/poroshenko-u-zarvanyczi-zustrivsya-iz-glavoyu-ugkcz-blazhennishym-svyatoslavom/ Петро Порошенко у Зарваниці зустрівся із Главою УГКЦ Блаженнішим Святославом. Обговорили міжконфесійний діалог та проблеми об'єднання українського суспільства
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко після літургії у Зарваниці зустрівся із Главою УГКЦ. «Подякував Блаженнішому Святославу за спільну молитву за Україну під час традиційної прощі до Зарваниці.

"Подякував Блаженнішому Святославу за спільну молитву за Україну під час традиційної прощі до Зарваниці. Ми обговорили майбутні духовні починання, які сприятимуть міжконфесійному діалогу та об'єднанню українського суспільства", - повідомив п'ятий президент у FВ.
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18.07.2021 16:26 Відповісти
"От клятий Порошенко!" Мало йому Томоса, так він ще хоче ПЦУ і УГКЦ об'єднати! А наступним кроком *********** паханат з України вижене!
Чё тварицца та! Чё тварицца!!!
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18.07.2021 16:45 Відповісти
Ну, католиків та православних в одну церкву не об'єднає... але міжконфесійний діалог і співпрацю між ними посилить. Посилить не стільки Порох, як необхідність такого. Але роль особи в цьому посилені - також важлива.
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18.07.2021 17:05 Відповісти
Ви не знаєте історії. Андрей Шептицький хотів об'єднати УГКЦ і УАПЦ і справа йшла до Собору. Однак ми тоді не втримали Незалежність і не відбулося об'єднання.
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18.07.2021 17:59 Відповісти
Шептицький - це Шептицький, а Порошенко - то Порошенко )
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18.07.2021 18:45 Відповісти
Так УГКЦ і є об'єднана церква католиків і православних.
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18.07.2021 18:00 Відповісти
І також Ви не знаєте, що греко-католики - обрядом не католики, а православні. Одним словом в церковних питаннях Вам треба підтягнути знання.
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18.07.2021 18:01 Відповісти
ПЦУ і УГКЦ дуже близькі за духом і за патріотизмом.
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18.07.2021 21:36 Відповісти
УГКЦ (греко-католики) живуть і правлять за східним обрядом, але підпорядковані Ватикану. Отже, жодних протиріч з ПЦУ у них немає. Окрім, звісно, підпорядкування.
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18.07.2021 21:41 Відповісти
руцке, они же андрофаки болотные, несторианцы, ныне члены секты РПЦ в Украине, ни разу в Днипре, кн. Владимиром не крещенные, кирпичами уже срут. при виде Порошка вместе с о.Шевчуком.))))а Порошок может и УГКЦ с ПЦУ обьединить, если оба постараются и народ захочет, а он хочет, там все едино..он, Порошок, много чего может, и руцке-андрофаки знают про это, поэтому его скоро к лику святых причислят, лишь бы не обьединял..))))
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18.07.2021 18:03 Відповісти
Хворі люди.
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18.07.2021 17:17 Відповісти
Їм би календар поміняти , гундяєвський , на більш людський , цим ПЦУ та УГКЦ . Бо це позорисько якесь получається . Варфоломій з Папою святкують по людськи , з усіма людьми , а шевчуки та єпіфанії - з гуньою московським та його прихфостнями . Вже багато грекокатоликів цілими родинами попереходили на людський календар , поки блаженнійший роздупляється та рахує гроші.
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18.07.2021 17:56 Відповісти
ой вэй, нэ понял, а шо нетак они святкують то?))
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18.07.2021 18:05 Відповісти
Та вони самі не знають , що вони святкують , коли і навіщо . В них 2 календарі в голові . Легка форма шизофренії.
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19.07.2021 05:18 Відповісти
с чего ты это фигнюн\ то достал то?))..все праздники в одни и те же дни, что и православные...))))
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19.07.2021 08:13 Відповісти
Петро і там цукерки продає
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18.07.2021 18:40 Відповісти
лаври Задорнова не дають спокою? Бери приклад із Зе!Бенька- це ж пік кловунської кар'єри чи ні дурбецело?
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18.07.2021 19:09 Відповісти
хто такий твій Задорнов?
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18.07.2021 19:12 Відповісти
Лучший способ отвратить людей от Бога-вот такие сборища и так называемые церкви,что больше похоже на секты.Носяться всей толпой из одного места в другое,какую то картину,нарисованную людьми почитают,целуют..Икона называеться,она вместо Бога.Попы зажиревшие,грешат не хуже прихожан,берут деньги за похороны венчание и т.д. что не допустимо в христианстве.Никто не живет по Библии,не знает Бога,грешат направо и налево,бегают по церквам непонятно зачем...Православие называеться...Не удивительно,что люди,не видевшие настоящих христиан,разочаровываються в этой клоунаде и держаться подальше от всего этого,ошибочно полагая,что этот цирк придуман Богом,Грустно...
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18.07.2021 20:09 Відповісти
Аквариумные рыбки , не видя своего кормильца , трындят про тупость рыб в мировом океане....Так и атеисты трындят на христиан!
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18.07.2021 20:51 Відповісти
Тільки на християн?
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18.07.2021 21:45 Відповісти
ну, на мусульман боятся...и история человечества делится на историю до и историю после рождества Христа, а не аллаха...
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18.07.2021 22:00 Відповісти
У юдеїв лік ведуть від створення світу. На Сході - свій "облік", у мусульман - свій, у буддистів - свій. Просто "західна цивілізація" (наразі) диктує свої правила, але...
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18.07.2021 22:06 Відповісти
И так , диктует запад , 2000 лет, не смотря на доминирование , в своё время, османской империи...С чего бы это?
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19.07.2021 11:44 Відповісти
Ну про 2000 років Ви добряче загнули. Бо на наших теренах лише 400, а на Сході й поготів.
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19.07.2021 12:20 Відповісти
щас пооблизывают все иконы, а потом будут истерически орать: "...чоловіче маску одягніть..хто вам дав право наражати людей на небезпеку...ви що не чули яка зараз страшна інфекція !!!!" ....Клоуны **** безмозглые
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18.07.2021 21:52 Відповісти
Шел 21 век....
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18.07.2021 21:54 Відповісти
а шо 21 век? такие же тупые, суеверные, дикие ...технологически отличается,но не психологически...И кто отменит Творца? Какой смертный? Так ,поорать , что Его нет и всё....
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18.07.2021 22:02 Відповісти
Люди просто хочуть добра...
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18.07.2021 22:00 Відповісти
Особливо чужого...
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18.07.2021 22:06 Відповісти
На Буковині сатаністи московської церкви організували ходу на честь "Николая Кровавого", вшановувати маніяків-вбивць для них "все православно" і "кошерно")

На Буковині віряни московського патріархату організували прощу на честь російського царя Миколи ІІ (ВІДЕО)
https://4studio.com.ua/novyny/na-bukovyni-viryany-moskovskogo-patriarhatu-organizuvaly-proshhu-na-chest-rosijskogo-tsarya-mykoly-ii-video/
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18.07.2021 22:49 Відповісти
Який небудь атеїст чи гностик тут зможе пояснити, яким чином ДНК "випадково" навчились записувати генетичну інформацію, а нейрони навчились запам'ятовувати абстрактні речі (літери, формули, схеми) ?
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19.07.2021 02:33 Відповісти
Ми не можемо-хочемо просто перестати грабувати своїх ближніх.обдурюючи їх повсякденно навіть в найменших речах -а вже переходити до більш складних,макро та мікрокосмічних питань-то таке....
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19.07.2021 09:07 Відповісти
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