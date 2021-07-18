Гвардійський підрозділ протиповітряної оборони провів навчання під Маріуполем. ФОТОрепортаж

Під Маріуполем завершився польовий вихід підрозділу протиповітряної оборони окремого загону спеціального призначення військової частини 3057 Національної гвардії України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Зазначається, що основна мета занять - підвищити рівень організації ведення бою за різних умов, налагодити ефективне управління розрахунками в бою та підняти рівень польової виучки особового складу.

Особовий склад розрахунків упродовж тижня відточував свою майстерність, починаючи з розвідки повітряного противника на місцевості, боротьби з БПЛА, закінчуючи виконанням стрільб із зенітних установок ЗУ-23-2.

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"Від злагодженості спільних дій особового складу в різних бойових умовах залежить результат бою, тож важливо, щоб командири отримали практику в управлінні, а розрахунки зрозуміли своє основне завдання", – розповів начальник ППО військової частини 3057 майор Максим Литвинов.

Зокрема, під час навчань бійці отримали теоретичні та практичні знання щодо управління зенітними установками. Покращили навички у визначенні відстані до цілей, орієнтуванні на місцевості, пересуванні до вогневої позиції та від неї в укриття. Крім того, відпрацювали порядок роботи механізмів, заряджання та розряджання, правильність знищення повітряних і наземних цілей.

Зазначається, що завершальним етапом польових занять стали тактичні навчання з бойовою стрільбою, де розрахункам було поставлено завдання знищити умовного противника, як повітряного, так і наземного.

Тут зенітники мали задіяти всі свої навички та вміння й максимально уразити всі мішені. За словами начальника ППО військової частини 3057, із поставленими завданнями усі розрахунки впорались.

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