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На Львівщині обвалився під'їзд будинку, де два роки тому загинули 8 осіб. ФОТО

У Дрогобичі обвалився другий під'їзд аварійного чотириповерхового будинку, який частково зруйнувався ще в 2019 році. Тоді загинули вісім осіб.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 18 липня, близько 12:50 год у Дрогобичі стався обвал другого під’їзду аварійного 4-х поверхового будинку, що на вулиці Грушевського", - повідомив він.

Козицький нагадав, що мешканці будинку були відселені після першого обвалу ще два роки тому.

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За його даними, постраждалих немає.

На Львівщині обвалився підїзд будинку, де два роки тому загинули 8 осіб 01
На Львівщині обвалився підїзд будинку, де два роки тому загинули 8 осіб 02
На Львівщині обвалився підїзд будинку, де два роки тому загинули 8 осіб 03

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

В результаті обвалення під'їзду в житловому будинку в Дрогобичі загинули 8 осіб, в тому числі одна дитина.

Постраждалим в результаті обвалу виділили з обласного бюджету Львівщини понад 1 млн грн.

Дрогобич (49) обвалення (121) будинки (167) Львівська область (2459)


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Топ коментарі
+7
Мило,дуже мило.За два роки так і не розібрали аварійний будинок і тільки по случайності ніхто не пострадав. Думаю що на місцеву владу потрібно відкрити кримінальну справу по навмисне наражання людей на небезпеку.
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18.07.2021 17:34
+6
лапоть, ти для цього вчора зареєструвався, щоб поскиглити? Напиши ***** на россоссісю, нехай тебе приголубить.
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18.07.2021 17:45
+4
Швидше після 1918.
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18.07.2021 17:42
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Судячи по природі навколо, квартири в майбутній новобудові вже продані.
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18.07.2021 17:14 Відповісти
Навряд чи. Попит на нове житло в таких містах як Дрогобич дуже малий. Населення міста стрімко зменшилось, поїхали по закордонах, наявного житла вдоста. Ніхто нове будувати не буде, а на зносити старе - немає грошей. Ремонтують дома мешканці будинків частіше за все за свій рахунок.
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18.07.2021 19:05 Відповісти
Таких домов-хрущёвок, которым более полстолетия в Украине более 70%.
И все будут рано или поздно рушиться. Но всем пофиг на это.
Народу, который решил самоуничтожиться, уже ничего не поможет.
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18.07.2021 17:16 Відповісти
100% терпил
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18.07.2021 17:28 Відповісти
Получается, что ты тоже терпило)
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18.07.2021 17:35 Відповісти
точно такой как и ты, как и все
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18.07.2021 17:38 Відповісти
А при Петі такого не було. Да?
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18.07.2021 19:00 Відповісти
а що, хіба було?
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18.07.2021 19:59 Відповісти
Тоді повернемо Петю?
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18.07.2021 20:01 Відповісти
Мило,дуже мило.За два роки так і не розібрали аварійний будинок і тільки по случайності ніхто не пострадав. Думаю що на місцеву владу потрібно відкрити кримінальну справу по навмисне наражання людей на небезпеку.
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18.07.2021 17:34 Відповісти
хробак, знайди роботу пошкодуй форумчан...
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18.07.2021 17:42 Відповісти
а я считаю, мудро. Разрушать, нанимать технику или взрывников, которые бы разрушили управляемыми микровзрывами, как на крутых видео?? А так время сделало свое дело, упало само собой. Премию дать за экономию бюджетных денег!!
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18.07.2021 21:59 Відповісти
Все руйнується на Україні після 1991 року. Особливо ускореними темпами - після 2014 року.
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18.07.2021 17:38 Відповісти
Швидше після 1918.
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18.07.2021 17:42 Відповісти
лапоть, ти для цього вчора зареєструвався, щоб поскиглити? Напиши ***** на россоссісю, нехай тебе приголубить.
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18.07.2021 17:45 Відповісти
А воно кожного дня реєструється, аби хоч раз написати "на" і зникнути, ну таке життя у істоти.
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18.07.2021 17:52 Відповісти
бедосика работа
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18.07.2021 17:48 Відповісти
Наследие совка.Такие строительніе инженеры возвели изначально аварийное житло.Вообще,если в подвале мокро -нужно бить в набат!
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18.07.2021 18:36 Відповісти
Причина обвалу відома всім : будинок старий , відслужив своє ртків зо 20 тому , все прогнило вщент . Тріба ні скігліті , а бігті купуваті ціглу і будуваті навій будінак .
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18.07.2021 18:53 Відповісти
А если бы там дети играли в свои игры,ну как часто бывает? Почему этот дом не снесли после обрушения два года назад,всё равно в нём никто не жил?
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18.07.2021 18:55 Відповісти
странно. как это у нас отселили ??
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18.07.2021 23:02 Відповісти
 
 