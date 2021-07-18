На Львівщині обвалився під'їзд будинку, де два роки тому загинули 8 осіб. ФОТО
У Дрогобичі обвалився другий під'їзд аварійного чотириповерхового будинку, який частково зруйнувався ще в 2019 році. Тоді загинули вісім осіб.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 18 липня, близько 12:50 год у Дрогобичі стався обвал другого під’їзду аварійного 4-х поверхового будинку, що на вулиці Грушевського", - повідомив він.
Козицький нагадав, що мешканці будинку були відселені після першого обвалу ще два роки тому.
За його даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).
Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.
В результаті обвалення під'їзду в житловому будинку в Дрогобичі загинули 8 осіб, в тому числі одна дитина.
Постраждалим в результаті обвалу виділили з обласного бюджету Львівщини понад 1 млн грн.
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