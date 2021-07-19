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У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Голосіївському районі Києва горять складські приміщення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У столиці горить одноповерхова складська будівля по вул. Пирогівський шлях, 154. На цей момент рятувальники намагаються загасити пожежу. Сталося часткове обвалення будівлі. Дим від пожежі видно за сотні метрів.

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У ДСНС уточнили, що повідомлення про пожежу надійшло о 7:38. Як виявилося, горить 1-поверхова складська будівля з продуктами, на площі 600 кв. м. Зараз триває локалізація пожежі. На місці події працює 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в м. Києві.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Відео dtp.kiev.ua

У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів 01
У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів 02

Фото: Цензор.НЕТ

У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів 03

Будівля до пожежі

У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів 04
У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів 05
У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів 06
У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів 07
У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів 08
У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів 09

Фото: ДСНС

Автор: 

Київ (19640) пожежа (4351) ДСНС (5144)


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В Голосеевском районе Киева горят склады: дым от пожара виден за сотни метров - Цензор.НЕТ 2600
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19.07.2021 09:10 Відповісти
Если склады поджигают....значит - это кому-нибудь нужно!
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19.07.2021 09:23 Відповісти
не факт, що хазяєвам. Як видно там у складі були і деревяні піддони, і певно поруч зберігалася упаковка для продукції. скоріше всього її і підпалили. Навряд чи загорілися б пакети з кефіром. Або загорілося холодильне обладнання. а від нього вже й інше.
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19.07.2021 09:39 Відповісти
Готовят место под очередную высоточку или ТРЦ
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19.07.2021 09:27 Відповісти
Там (в этой пока ещё жёппе) места и так дохрена
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19.07.2021 11:51 Відповісти
жалко, молокія ніби непогана продукція. Але правильна адреса - Пирогівський Шлях 150.
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19.07.2021 09:36 Відповісти
а шо горит , вата ?
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19.07.2021 10:33 Відповісти
Це напіврозрушене приміщення просто не може бути складом для матеріальних цінностей.Навмисний підпал на лице.Цікаво на скільки ці руїни застраховані та скільки на них зберігалося ,,стратегічної,,для підприємства сировини?Хтось ховає кінці в воду а тут у вогонь.Даже не експерту видно з висоти що підпал ціленаправлений а не стихійний.
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19.07.2021 11:46 Відповісти
 
 