У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Голосіївському районі Києва горять складські приміщення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У столиці горить одноповерхова складська будівля по вул. Пирогівський шлях, 154. На цей момент рятувальники намагаються загасити пожежу. Сталося часткове обвалення будівлі. Дим від пожежі видно за сотні метрів.

Також дивіться: Вночі в Харкові на складі з деревиною сталася масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ДСНС уточнили, що повідомлення про пожежу надійшло о 7:38. Як виявилося, горить 1-поверхова складська будівля з продуктами, на площі 600 кв. м. Зараз триває локалізація пожежі. На місці події працює 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в м. Києві.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Відео dtp.kiev.ua





Фото: Цензор.НЕТ

Будівля до пожежі













Фото: ДСНС