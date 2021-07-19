У Голосіївському районі Києва горять склади: дим від пожежі видно за сотні метрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Голосіївському районі Києва горять складські приміщення.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
У столиці горить одноповерхова складська будівля по вул. Пирогівський шлях, 154. На цей момент рятувальники намагаються загасити пожежу. Сталося часткове обвалення будівлі. Дим від пожежі видно за сотні метрів.
У ДСНС уточнили, що повідомлення про пожежу надійшло о 7:38. Як виявилося, горить 1-поверхова складська будівля з продуктами, на площі 600 кв. м. Зараз триває локалізація пожежі. На місці події працює 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 рятувальників особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в м. Києві.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Відео dtp.kiev.ua
Фото: Цензор.НЕТ
Будівля до пожежі
Фото: ДСНС
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