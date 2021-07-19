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Пропускну здатність залізничної ділянки Чорноморська - Берегова буде підвищено, - Кубраков. ФОТО

На Одещині розпочато укладання та електрифікацію другої головної колії на ділянці Чорноморська - Берегова протяжністю 6,5 км. Роботи планують завершити цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що востаннє пропускну спроможність ділянки Чорноморська - Берегова підвищували 6 років тому.

Після оновлення в межах президентської програми "Велике будівництво" пропускна здатність шляху збільшиться із 55 до 60 пар поїздів на добу.

"Саме цими залізничними шляхами здійснюються перевезення для 3-х Із 5-ти найбільших стивідорних компаній країни — ДП МТП "Южний", ТОВ "Трансінвестсервіс" та АТ "Одеський припортовий завод"", - розповів Кубраков.

За розрахунками, обсяги вантажопотоків на ДП МТП "Южний" та ТОВ "ТІС" до 2023 року становитимуть щонайменше 135 млн тонн.

"Надалі ми розглядаємо можливість добудови другої головної колії на дільниці "пост 30 км" — станція Берегова/станція Хімічна. Тоді пропускна спроможність дільниці Чорноморська — Берегова — Хімічна складе вже 150 пар поїздів на добу", - пояснив міністр.

"Особливе значення тут має "Южний" як найбільший державний стивідор. Саме на його прикладі ми хочемо показати, що держава хоче і може бути ефективним менеджером", - додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що Україна отримає 130 нових вантажних електричних локомотивів виробництва французької компанії Alstom.

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Пропускну здатність залізничної ділянки Чорноморська - Берегова буде підвищено, - Кубраков 01

Автор: 

залізниця (1519) Кубраков Олександр (448) Велике будівництво (741)


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А кто такой єтот Курков???
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19.07.2021 09:59 Відповісти
Потрібно винести тупіковий залізничний вокзал з центральної частини Одеси на станцію Усатово за об'їздну дорогу, щоб якось позбутись транспортного коллапсу в Одесі! Залізниця відрізає безліч шляхів для автотранспорту в Одесі, яка й так зажата морем і не має достатньо автодоріг для нормального транспортного сполучення! Ця проблема існує вже 50 років і ніхто не може її вирішити. Раніше місце де стоїть жд вокзал було межею міста, а сьогодні це центральна частина міста і непотрібна залізниця просто вбиває половину Одеси, не дає їй нормально розвиватись!!! Порт в Одесі потрібно закрити і перенести всі вантажопотоки в порти Чорноморська та Южного!
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19.07.2021 10:39 Відповісти
та не. нужен беспилотный гиперлуп с вертикальным взлётом.
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19.07.2021 10:53 Відповісти
 
 