Пропускну здатність залізничної ділянки Чорноморська - Берегова буде підвищено, - Кубраков. ФОТО

На Одещині розпочато укладання та електрифікацію другої головної колії на ділянці Чорноморська - Берегова протяжністю 6,5 км. Роботи планують завершити цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що востаннє пропускну спроможність ділянки Чорноморська - Берегова підвищували 6 років тому.

Після оновлення в межах президентської програми "Велике будівництво" пропускна здатність шляху збільшиться із 55 до 60 пар поїздів на добу.

"Саме цими залізничними шляхами здійснюються перевезення для 3-х Із 5-ти найбільших стивідорних компаній країни — ДП МТП "Южний", ТОВ "Трансінвестсервіс" та АТ "Одеський припортовий завод"", - розповів Кубраков.

За розрахунками, обсяги вантажопотоків на ДП МТП "Южний" та ТОВ "ТІС" до 2023 року становитимуть щонайменше 135 млн тонн.

"Надалі ми розглядаємо можливість добудови другої головної колії на дільниці "пост 30 км" — станція Берегова/станція Хімічна. Тоді пропускна спроможність дільниці Чорноморська — Берегова — Хімічна складе вже 150 пар поїздів на добу", - пояснив міністр.

"Особливе значення тут має "Южний" як найбільший державний стивідор. Саме на його прикладі ми хочемо показати, що держава хоче і може бути ефективним менеджером", - додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що Україна отримає 130 нових вантажних електричних локомотивів виробництва французької компанії Alstom.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дитсадок у Чкаловому після реконструкції зможе прийняти до 80 вихованців, - Дніпропетровська ОДА. ФОТО