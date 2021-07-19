Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Управління стратегічних розслідувань у Херсонській області викрили злочинне угруповання, фігуранти якого обладнали цілу плантацію для вирощування кущів конопель серед херсонських плавнів. Отриманий "урожай" планували збувати на території області. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить понад 10 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

17 липня працівники УСР спільно зі слідчими обласного главку поліції, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури та силової підтримки спецпідрозділу поліції КОРД задокументували злочинну діяльність "наркоаграріїв". На місці було виявлено 1768 кущів конопель та 15 кг висушених наркорослин, вартістю понад 10 млн гривень.

Як розповів заступник начальника Управління стратегічних розслідувань у Херсонській області Олександр Славінський, зловмисникам 24-36 років, двоє із них мешканці Херсона, інші з області.

Чоловіки вирощували наркорослини серед заводнених ділянок на лівому березі річки Дніпро з використанням усіх необхідних технологій. Для догляду за рослинами учасники групи використовували мотоблок та переносну моторизовану насосну станцію, а також різні добрива для прискорення росту рослин.

Двох фігурантів правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Щодо ще двох громадян проводяться розшукові заходи.

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Вилучене направлено на дослідження.

Відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" та ч.2 ст.310 "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель" КК України.

Слідчі дії тривають.











Фото: сайт поліції