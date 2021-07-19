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Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Управління стратегічних розслідувань у Херсонській області викрили злочинне угруповання, фігуранти якого обладнали цілу плантацію для вирощування кущів конопель серед херсонських плавнів. Отриманий "урожай" планували збувати на території області. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить понад 10 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

17 липня працівники УСР спільно зі слідчими обласного главку поліції, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури та силової підтримки спецпідрозділу поліції КОРД задокументували злочинну діяльність "наркоаграріїв". На місці було виявлено 1768 кущів конопель та 15 кг висушених наркорослин, вартістю понад 10 млн гривень.

Як розповів заступник начальника Управління стратегічних розслідувань у Херсонській області Олександр Славінський, зловмисникам 24-36 років, двоє із них мешканці Херсона, інші з області.

Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн 01

Чоловіки вирощували наркорослини серед заводнених ділянок на лівому березі річки Дніпро з використанням усіх необхідних технологій. Для догляду за рослинами учасники групи використовували мотоблок та переносну моторизовану насосну станцію, а також різні добрива для прискорення росту рослин.

Двох фігурантів правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Щодо ще двох громадян проводяться розшукові заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До питання легалізації медичного канабісу Рада повернеться восени, - Арахамія

Вилучене направлено на дослідження.

Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн 02

Відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.309 "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту" та ч.2 ст.310 "Посів або вирощування снотворного маку чи конопель" КК України.

Слідчі дії тривають.

Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн 03
Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн 04
Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн 05
Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн 06
Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн 07
Фото: сайт поліції

Автор: 

коноплі (105) наркотики (1457) марихуана (130)


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Топ коментарі
+19
Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 9149
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19.07.2021 12:17 Відповісти
+17
вот эта грядка стоит нынче 10 млн грн? Предлагаю засадить все плавни по Днепру такими плантациями, и за 2-3 года рассчитаться с МВФ
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19.07.2021 12:29 Відповісти
+15
видно, что с душой к делу относились.
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19.07.2021 12:18 Відповісти
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Так то все в медичних цілях
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19.07.2021 12:17 Відповісти
Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 9149
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19.07.2021 12:17 Відповісти
Дождались, когда подрастёт, и случайно обнаружили...
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19.07.2021 12:18 Відповісти
видно, что с душой к делу относились.
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19.07.2021 12:18 Відповісти
Юні мічурінці.
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19.07.2021 12:32 Відповісти
Долина, чудная долина.
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19.07.2021 12:19 Відповісти
так легалайз же, зачем спецназ нагнали
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19.07.2021 12:22 Відповісти
поле чудес...живут же люди!
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19.07.2021 12:23 Відповісти
Спонсоров леголайза накрыли или в ВР не будут пальцем показывать , а так потрусят на деньги и подождут когда у депутатов каникулы закончатся , потом грамоты дадут -ударники сельского хозяйства !
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19.07.2021 12:26 Відповісти
Синтетического гавна, завозимого с рашки продается на каждом углу - а отечественный натур-продукт нужно уничтожать, ага!
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19.07.2021 12:29 Відповісти
вот эта грядка стоит нынче 10 млн грн? Предлагаю засадить все плавни по Днепру такими плантациями, и за 2-3 года рассчитаться с МВФ
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19.07.2021 12:29 Відповісти
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19.07.2021 14:04 Відповісти
кто то в погонах же считает деньги , и наверняка курит вот если бы было так : покурил в погонах -дети умерли - потому шо противозаконно
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19.07.2021 14:53 Відповісти
С МВФ рассчитаться "кораблями"
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19.07.2021 15:19 Відповісти
а как ты думаешь что американцы делали все время в Афганистане?)) Нафиг бы он им сдался? Ни нефти ни ископаемых ни промышленности, далеко территориально. Зато конопля там с маком колосится на ура. Чем мы хуже?
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19.07.2021 20:34 Відповісти
Геополитик. Лол.
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19.07.2021 23:30 Відповісти
ну да, и поэтому они щедро всыпали туда порядка 50 млрд долларов за все годы, чтобы у людей была альтернатива выращиванию наркоты, а также премировали афганские силы безопасности за каждый уничтоженный плантарь? Чушь, если бы это было главной целью, они бы просто вырастили все это у себя в Оклахоме или Нью-Мексико
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20.07.2021 12:31 Відповісти
кто ж так прячет? такие квадратные плантации хороши видны с высоты. нужно было между камыша садить. теперь будут на авакова работать.
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19.07.2021 12:34 Відповісти
это вы поторопились ! ))))
Среди плавней: на Херсонщине обнаружили плантацию конопли на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 248
.закон провалили.. а так бы...все норуль было
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19.07.2021 12:37 Відповісти
Вообще то конопля - это дерево. Просто ему не дают вырасти.
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19.07.2021 12:52 Відповісти
именно о ней и говорил Зеля когда обещал посадить миллиард деревьев.Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 2667
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19.07.2021 15:44 Відповісти
Хіла якась конопля, погано доглянута. Була б висотою з очерет, то не виявили б з квадрокоптера.
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19.07.2021 12:59 Відповісти
то індика, вона невисока зазвичай
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19.07.2021 13:32 Відповісти
Они могли ее и раньше обнаружить. Просто дождались ближе к урожаю...Иногда менты специально растягивают выявление/раскрываемость... чтобы постоянно была статистика, и не было то пусто то густо (и чтобы с верху не долбили)
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19.07.2021 15:22 Відповісти
то був медичний канабіс )

країна могла б на цьому заробити мільйони,
але виростає тільки кримінал
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19.07.2021 13:04 Відповісти
Наградить и отпустить с почестями
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19.07.2021 13:07 Відповісти
Краса яка... Але краще нехай нарід горілку жре, тютюном травиться та вмирає, аніж легалізувати канабіс раніше за сусідів та отримати мільярди в бюджет..
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19.07.2021 13:31 Відповісти
у соседей кроме наших советских республик (кто думает шо совок распался -идиот) , с этим все в порядке , у большинства
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19.07.2021 14:54 Відповісти
Жадность порождает бедность...
И нары греть в жару будут груверы жабы)))
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19.07.2021 13:50 Відповісти
Та то Йулькин бизнес)))
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19.07.2021 14:32 Відповісти
тот кто курит и носит погоны - падаль
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19.07.2021 14:55 Відповісти
Держава не любить конкурентів. Хтож тоді буде купляти горілку.
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19.07.2021 15:02 Відповісти
Скоро Украина станет мировым лидером в потреблении и экспорте конопли. Слава ЗЕ!
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19.07.2021 15:36 Відповісти
Украине до мирового лидера , как до луны рачки
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19.07.2021 16:27 Відповісти
мабуть утримували депутати.... ті що проти канабису
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19.07.2021 16:06 Відповісти
Бедные растишки,а могли же столько радости людям принести.
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19.07.2021 16:11 Відповісти
ну нерви дай дозреть
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19.07.2021 16:51 Відповісти
Тут главное определить в какую сторону ветерок и стать с наветренной стороны, когда это всё жечь будут - и ни каких вопросов - природа.
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19.07.2021 18:21 Відповісти
А потом поймают очередного мента, который барыжит конфискатом. Наша песня хороша , начинай с начала.
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19.07.2021 19:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WBJmxXcGezs Херсон - мiсто хлiбне
Посеред плавнів: на Херсонщині виявили плантацію конопель на 10 млн грн - Цензор.НЕТ 3105



UAH
https://docs.google.com/forms/d/e/1*******************************************************/viewform Подбор сортов
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20.07.2021 00:59 Відповісти
 
 