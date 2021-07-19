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Новини Фото Репресії в окупованому Криму
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"Кримські татари - не терористи!" - активісти провели одиночні пікети в Москві. ФОТОрепортаж

У неділю, 18 липня, російські активісти провели одиночні пікети в центрі Москви на підтримку кримських татар, проти їхнього необґрунтованого кримінального переслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення активістки Ольги Мазурової в соціальній мережі "Фейсбук".

"Сильні держави дбайливо ставляться до людей, слабкі - нелюдяно ... Виходить, Росія - слабка держава? Продовжує працювати жорстокий конвеєр репресій проти кримських татар. Викрадення людей, обшуки на світанку, коли десятки людей у камуфляжі вриваються в мирні будинки, в мирні багатодітні сім'ї, травмуючи психіку дітей, жінок і літніх людей; вигадані справи про тероризм; відправлення мирних працьовитих людей за ґрати в умови катування по суті; тривалі судові засідання, часто з порушенням всіх мислимих законів, з імітацією правосуддя; ігноруючи реальність пандемії коронавірусної інфекції", - зазначає активістка

Також читайте: Вимагаємо припинення репресій щодо українців і кримських татар в окупованому Криму, - МЗС

Кримські татари - не терористи! - активісти провели одиночні пікети в Москві 01
Кримські татари - не терористи! - активісти провели одиночні пікети в Москві 02
Кримські татари - не терористи! - активісти провели одиночні пікети в Москві 03
Кримські татари - не терористи! - активісти провели одиночні пікети в Москві 04
Кримські татари - не терористи! - активісти провели одиночні пікети в Москві 05
Кримські татари - не терористи! - активісти провели одиночні пікети в Москві 06
Кримські татари - не терористи! - активісти провели одиночні пікети в Москві 07
Кримські татари - не терористи! - активісти провели одиночні пікети в Москві 08
Кримські татари - не терористи! - активісти провели одиночні пікети в Москві 09
Кримські татари - не терористи! - активісти провели одиночні пікети в Москві 10

Автор: 

москва (1264) пікет (322) протест (2402) росія (65974) кримські татари (2005)


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У лаптєй українці взагалі фашисти.
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19.07.2021 11:59 Відповісти
Таки да. Но уважуха этим смелым людям. Жаль что таких вменяемых наверное не более 0,1% среди всех рабсиян. Но даже они не понимают, или боятся до обморока признать виновным во всем этом варварстве бункерфюрера.
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19.07.2021 12:07 Відповісти
На всю Москву (14 млн) нашлись 2 человека с проснувшейся совестью? Остальные рады или им плевать.
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19.07.2021 12:52 Відповісти
татари не терористи,
какцапи - не люди !
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19.07.2021 14:18 Відповісти
 
 