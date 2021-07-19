"Кримські татари - не терористи!" - активісти провели одиночні пікети в Москві. ФОТОрепортаж

У неділю, 18 липня, російські активісти провели одиночні пікети в центрі Москви на підтримку кримських татар, проти їхнього необґрунтованого кримінального переслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення активістки Ольги Мазурової в соціальній мережі "Фейсбук".

"Сильні держави дбайливо ставляться до людей, слабкі - нелюдяно ... Виходить, Росія - слабка держава? Продовжує працювати жорстокий конвеєр репресій проти кримських татар. Викрадення людей, обшуки на світанку, коли десятки людей у камуфляжі вриваються в мирні будинки, в мирні багатодітні сім'ї, травмуючи психіку дітей, жінок і літніх людей; вигадані справи про тероризм; відправлення мирних працьовитих людей за ґрати в умови катування по суті; тривалі судові засідання, часто з порушенням всіх мислимих законів, з імітацією правосуддя; ігноруючи реальність пандемії коронавірусної інфекції", - зазначає активістка

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