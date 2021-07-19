"Маяки України": НБУ із 22 липня вводить в обіг нову монету номіналом 5 грн. ФОТО

Нова монета номіналом 5 гривень з'явиться в Україні найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НБУ.

Зазначається, що монета вводиться в обіг з 22 липня 2021 року.

Монета присвячена засобам навігаційного обладнання - маякам.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, написи: Україна (під гербом), 2021 (праворуч від герба), у центрі - композиція: на тлі стилізованих хвиль - фрагмент карти України, на береговій лінії якої точками позначені маяки; номінал монети - 5 / гривень (унизу на дзеркальному тлі) логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч від карти).

На реверсі монети розміщено: у центрі на тлі лімба компаса - зображення рози вітрів, що символізує правильний вибір шляху і щасливе його завершення, навколо якої на тлі стилізованих хвиль зображені маяки і їхні назви: Станіслав- / Аджигольський Задній (угорі ліворуч), Зміїний (ліворуч), Євпаторійський (знизу ліворуч), Меганомський (внизу), Іллінський (внизу праворуч), Бирючий (праворуч), угорі - чайки і напис Маяки / Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ планує змінити дизайн монет номіналом 1 і 2 грн





