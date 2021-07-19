"Маяки України": НБУ із 22 липня вводить в обіг нову монету номіналом 5 грн. ФОТО
Нова монета номіналом 5 гривень з'явиться в Україні найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НБУ.
Зазначається, що монета вводиться в обіг з 22 липня 2021 року.
Монета присвячена засобам навігаційного обладнання - маякам.
На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, написи: Україна (під гербом), 2021 (праворуч від герба), у центрі - композиція: на тлі стилізованих хвиль - фрагмент карти України, на береговій лінії якої точками позначені маяки; номінал монети - 5 / гривень (унизу на дзеркальному тлі) логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч від карти).
На реверсі монети розміщено: у центрі на тлі лімба компаса - зображення рози вітрів, що символізує правильний вибір шляху і щасливе його завершення, навколо якої на тлі стилізованих хвиль зображені маяки і їхні назви: Станіслав- / Аджигольський Задній (угорі ліворуч), Зміїний (ліворуч), Євпаторійський (знизу ліворуч), Меганомський (внизу), Іллінський (внизу праворуч), Бирючий (праворуч), угорі - чайки і напис Маяки / Україна.
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Временно аннексирован паРашей...не более..
Но он есть и он принадлежит Украине..
А верхний кажется мне не Маяк.
010 видел только на ВДНХ в 1982г. Там же бобинный шкаф 001.
Первый класс можно было найти, Маяк-120, Вильма-104, искал Вегу-120 но по счастью не купил, пишут сильно глючная, при мне один купил с витрины даже после проверки с неработающей программой.
В итоге купил Орель-101 из-за лучшего частотного диапазона и компандерного шумопонижения аналог Долби.
1 класс
выпускалось на ДМЗ - предприятие ВПК
На хромовых кассетах до 18 КГц диапазон
Абалдеть
все студии звукозаписи в конце 80 - х только на Орелях работали
Качество "пруф" для продажи в коллекции, это когда матовый рисунок на блестящем фоне. У меня есть несколько таких советских.