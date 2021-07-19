Із загиблим на Донбасі воїном 57-ї ОМПБр Андрієм Бєляєвим попрощалися в Нікополі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 липня, у місті Нікополь Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання з Андрієм Левонтійовичем Бєляєвим (позивний Бєлий), 1982 року народження, військовослужбовцем, командиром відділення 57-ї окремої механізованої бригади, який загинув 13 липня в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області внаслідок поранень, несумісних з життям, що зазнав під час масованого артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Про це йдеться на сайті Нікопольської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні на центральній площі міста відбулося прощання з Андрієм Бєляєвим, загиблим під час виконання військового обов'язку в зоні проведення ООС на сході України. Андрій Левонтійович Бєляєв народився 17 липня 1982 року в м. Нікополь. Після закінчення школи проходив строкову військову службу. Після закінчення працював на різних підприємствах міста та займався підприємницькою діяльністю. З самого початку військового конфлікту на сході України, в березні 2014 року був мобілізований та проходив військову службу у військовій частині 3036 Національної гвардії України. Брав участь у боях за визволення м. Маріуполь. У 2015 році підписав контракт та проходив військову службу у 57-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Костя Гордієнка в 42-му батальйоні.

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У січні 2016 року отримав звання командира взводу. У 2018 році проходив військову службу у в/ч А2110. У тому ж році перевівся до 28-ї окремої механізованої бригади. У 2019 році Андрій повернувся до 57-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка 42-го батальйону. У серпні 2020 року був переведений до 17-го батальйону. Був командиром механізованого відділення механізованої роти. У 2021 році заочно закінчив Нікопольський факультет національної металургійної академії України.

Нагороджений відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції", нагрудним знаком Міністра оборони України "Знак пошани".

Загинув 13 липня 2021 року під час ворожого артилерійського обстрілу біля с. Причепіловка, Новоайдарського району, Луганської області.

17 липня загиблому воїну мало б виповнитися 39 років.

19 липня у Нікополі оголошено траур.

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