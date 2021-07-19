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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: "Військова присутність РФ нарощується". ФОТОрепортаж

Під час робочого візиту до Грузії Президент України Володимир Зеленський ознайомився із ситуацією у сфері безпеки на кордоні з окупованою Абхазією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, Зеленський пройшовся Інгурським мостом, який на сьогодні є єдиним пунктом пропуску в цьому регіоні.

Президент України зазначив, що під час відвідання спостережного пункту Абастумані мав можливість побачити, як триває окупація частини суверенної території цієї країни.

"В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна та Грузія єдині у своїх ініціативах з повернення тимчасово окупованих територій на майданчиках провідних міжнародних і регіональних організацій.

Під час відвідання Інгурського мосту Глава Української держави поспілкувався з представниками Моніторингової місії Євросоюзу у Грузії. За словами керівника місії Марека Щігела, робота пункту пропуску була обмежена у зв’язку з пандемією COVID-19. Через це місцеві мешканці зазнавали суттєвих труднощів. Зокрема, вчителі шкіл не мали змоги потрапити додому. Тепер рух через міст відновлено, і щодня цей пункт пропуску перетинають до 2 тис. осіб.

Водночас самопроголошені "влади" Абхазії та "Південної Осетії" відмовляють місії в допуску на контрольовану ними окуповану територію Грузії.

Президент запевнив, що Україна та Грузія є дружніми державами та стратегічними партнерами, які обопільно підтримують територіальну цілісність та суверенітет одна одної, тож спільно працюватимуть задля деокупації своїх територій та реалізації прагнень.

Читайте: Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією

Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: Військова присутність РФ нарощується 01
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: Військова присутність РФ нарощується 02
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: Військова присутність РФ нарощується 03
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: Військова присутність РФ нарощується 04
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: Військова присутність РФ нарощується 05
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: Військова присутність РФ нарощується 06
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: Військова присутність РФ нарощується 07

Автор: 

Абхазія (101) Грузія (1852) Зеленський Володимир (24308)


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Топ коментарі
+25
А ведь могла бы Абхазия быть замечательным курортом, но нет, там "русский мир", там русью пахнет, народная криминальная республика. Всё в гавне, зато не с Грузией. Сухуми и Батуми, почувствуйте разницу
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19.07.2021 14:30 Відповісти
+19
краще на донбас споглядай, шмаркльо, і на острів Зміїний, який московія хоче прибрати до рук
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19.07.2021 14:30 Відповісти
+17
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: "Військова присутність РФ нарощується" - Цензор.НЕТ 7336
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19.07.2021 14:41 Відповісти
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краще на донбас споглядай, шмаркльо, і на острів Зміїний, який московія хоче прибрати до рук
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19.07.2021 14:30 Відповісти
хрусский мирок влез...
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19.07.2021 14:30 Відповісти
Шо воно там шукає?
Сааку с собой прихватил?
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19.07.2021 14:30 Відповісти
а було би нормально - обміняти Саака на тих двох яхтсменів, що засуджені в Грузії за порушення кордону...
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19.07.2021 14:57 Відповісти
А ведь могла бы Абхазия быть замечательным курортом, но нет, там "русский мир", там русью пахнет, народная криминальная республика. Всё в гавне, зато не с Грузией. Сухуми и Батуми, почувствуйте разницу
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19.07.2021 14:30 Відповісти
Стапэ, боец. А ты у абхазов спросил хотят ли они в cnnm территорией Грузии? А что, в Грузии ТАК хорошо? Если так, то что же они вякают на ту Абхазию? Самодостаточный человек ТАК е поступает.
А крымчан вы спросили хотят они в/на Украину?
Нет?
Старая привычка?
У вас нет больше проблем как смотреть на Груpb. и Абхазию? Чечню ещё вспомни.
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20.07.2021 14:32 Відповісти
Я же вроде по-русски пишу или в Саратове или Пензе повылазило и подклинивает слегка? Сравнение нынешних Сухуми и Батуми какбе очевидно или Гугль забанило? Хотя лучше конечно живьём на место выехать и прочувствовать разницу. По поводу крымчан и остальных, а их и не надо ни о чём спрашивать. Ведь в законодательстве НЕ ПРЕДУСМОТРЕННО ПРОЦЕДУРЫ спрашиваний и тем более передела территории. Референдумы, прописанные в законе, проходят на территории ВСЕЙ СТРАНЫ. Вроде бы очевидные вещи. Мы куда хочем, туда и смотрим и кто нам может запретить? По Чечне слишком много всего можно вспоминать и это всё будет не в пользу Рашки, мягко говоря, один только Грозный зимы 94-95 чего стоит Кстати воевавшие в Абхазии чеченцы повернули свои стволы против Ванек, так что как говорится: не рой яму... От одного только Басаева до сих пор жопы пригорают
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20.07.2021 14:45 Відповісти
И здесь хочет заглянуть )(уйлу в глаз, коричневый?
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19.07.2021 14:33 Відповісти
По своему опыту судишь, провокатор?
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19.07.2021 15:18 Відповісти
Стратег мать его...А треуголку наполеоновскую что забыл?!
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19.07.2021 14:34 Відповісти
зря пустили. Завтра у "партньоров" будут все карты грузинских позиций.
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19.07.2021 14:35 Відповісти
В методичке написано?
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19.07.2021 15:18 Відповісти
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: "Військова присутність РФ нарощується" - Цензор.НЕТ 7336
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19.07.2021 14:41 Відповісти
В бинокль увидел степь донецкую..
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19.07.2021 14:42 Відповісти
А с той стороны...
Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: "Військова присутність РФ нарощується" - Цензор.НЕТ 3195
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19.07.2021 16:21 Відповісти
Он не посоветовал грузинам войска отводить? А что ж так?
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19.07.2021 14:42 Відповісти
Из окопа пишешь, бравый вояка???
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19.07.2021 15:19 Відповісти
Ты считаешь, что у нас свобода слова только в окопе и осталась?
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19.07.2021 15:29 Відповісти
Свобода слова это не с дивана на Президента Украины гавкать!!!
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19.07.2021 15:47 Відповісти
Ну, вполне возможно, что в твоем понимании это право целовать взасос клавиши Зелиного пианино, а в моем понимании свобода слова это право высказать свое мнение.
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19.07.2021 16:11 Відповісти
Жаль грузинів - до них завітав бідоносець.
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19.07.2021 14:43 Відповісти
Приехал границу в пользу *уйла передвинуть, мразь малоросская?!
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19.07.2021 14:44 Відповісти
Упорно ищет встречи с бункерфюрером, все ближе подбирается...
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19.07.2021 14:51 Відповісти
Ты, МАРУСЯ, своего ***** называй , а президента Украины не трогай!!!
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19.07.2021 15:20 Відповісти
Пора уже Зеленскому заявить, что россияне и китайцы это один народ. Сибирь это исконно китайские земли. Пора уже Китаю возвратить свои земли. Украина будет приветствовать воссоединение Китая со своими исконно китайскими землями.
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19.07.2021 14:46 Відповісти
Умно!!!
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19.07.2021 15:21 Відповісти
Трезвейте наконец))))
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20.07.2021 14:33 Відповісти
Та не шастать по передовым надо а отвоевывать свое,вон учитесь у Азербайджана,захотели-зделали,ибо враг чуствует слабость,на очереди о.Змеиный.
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19.07.2021 14:52 Відповісти
Ну так встань с дивана и в окопы! Или КТО-ТО за тебя должен умирать???
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19.07.2021 15:22 Відповісти
Я думаю, Вы, с такой энергией, могли бы загнать в окопы даже такого заядлого уклониста, как Зеля!
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19.07.2021 15:39 Відповісти
та на дежурство видать заступил...что-то никто пока не ведется на "клише" из методичек ))))
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19.07.2021 15:47 Відповісти
А сыночка Пеци тоже можно? Ах, он уже "воевал"... )))
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19.07.2021 15:48 Відповісти
в Азейбарджану надійний союзник,а в нас одні стурбованці,та й ті вже на капітуляцію ************!
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19.07.2021 15:51 Відповісти
треба було виштовхати це лайно ,за лінію . Щоб не смерділо Яке лайно. Яке позорище......
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19.07.2021 14:53 Відповісти
***** твого? Так, за пАрєбрік!!!!
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19.07.2021 15:22 Відповісти
Президент Украины отметил, что в ходе посещения наблюдательного пункта Абастумани имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части суверенной территории этой страны. "В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", - сказал Зеленский.Источник: https://censor.net/ru/p3277916 Недомерок это все в биноклю увидел. Клоун.
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19.07.2021 15:33 Відповісти
Шо оно туды поперлось, шо там потеряло?
Или в Украине проблем мало?
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19.07.2021 15:41 Відповісти
Против кацапни дружбу укреплять.
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19.07.2021 15:48 Відповісти
В Грузии легально употребление конопли.
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19.07.2021 17:31 Відповісти
памперс выдали "величайшему" уклонисту и малоПИД,,,росу???
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19.07.2021 19:53 Відповісти
верно Зе поступает.
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19.07.2021 21:39 Відповісти
ЗЕ готов поддержать любую дичь в 2 вариантах:
1. Всё что против России и не важно, что это вредит самой Украине и...
2. Лишь дали бабло на борьбу с "русскими")))))\
Клоун ещё тот.
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20.07.2021 14:36 Відповісти
 
 