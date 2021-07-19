Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: "Військова присутність РФ нарощується". ФОТОрепортаж

Під час робочого візиту до Грузії Президент України Володимир Зеленський ознайомився із ситуацією у сфері безпеки на кордоні з окупованою Абхазією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, Зеленський пройшовся Інгурським мостом, який на сьогодні є єдиним пунктом пропуску в цьому регіоні.

Президент України зазначив, що під час відвідання спостережного пункту Абастумані мав можливість побачити, як триває окупація частини суверенної території цієї країни.

"В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна та Грузія єдині у своїх ініціативах з повернення тимчасово окупованих територій на майданчиках провідних міжнародних і регіональних організацій.

Під час відвідання Інгурського мосту Глава Української держави поспілкувався з представниками Моніторингової місії Євросоюзу у Грузії. За словами керівника місії Марека Щігела, робота пункту пропуску була обмежена у зв’язку з пандемією COVID-19. Через це місцеві мешканці зазнавали суттєвих труднощів. Зокрема, вчителі шкіл не мали змоги потрапити додому. Тепер рух через міст відновлено, і щодня цей пункт пропуску перетинають до 2 тис. осіб.

Водночас самопроголошені "влади" Абхазії та "Південної Осетії" відмовляють місії в допуску на контрольовану ними окуповану територію Грузії.

Президент запевнив, що Україна та Грузія є дружніми державами та стратегічними партнерами, які обопільно підтримують територіальну цілісність та суверенітет одна одної, тож спільно працюватимуть задля деокупації своїх територій та реалізації прагнень.

Читайте: Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією

















