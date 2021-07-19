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Бандитів, які вкрали діамант за 300 тис. доларів, судитимуть на Київщині. ФОТО

Рідкісний блакитний діамант вартістю понад 300 тис. доларів бандити вкрали на території Обухівського району на початку січня.

Про це повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

За даними поліції, бандитів було п'ятеро. Чотирьох затримали в квітні, ще один я в розшуку.

"За місцем проживання зловмисників правоохоронці провели санкціоновані обшуки і вилучили ряд речових доказів, зокрема, номерні знаки автомобілів, мобільні телефони, рації, балаклави, а також вогнепальну зброю, вибухові речовини. Також поліцейські вилучили автомобілі Skoda і Mazda, на яких пересувалися зловмисники", - сказано в повідомленні.

Розслідування цієї справи вже завершено, обвинувальний акт направили до суду.

Також читайте: Громадянин Туреччини намагався ввезти до України діаманти на 4,5 млн грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Фігурантів звинувачують у розбої, викраденні людини, бандитизмі та незаконному поводженні зі зброєю. Їм загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

Бандитів, які вкрали діамант за 300 тис. доларів, судитимуть на Київщині 01
Бандитів, які вкрали діамант за 300 тис. доларів, судитимуть на Київщині 02
Бандитів, які вкрали діамант за 300 тис. доларів, судитимуть на Київщині 03

Автор: 

Київська область (4087) Нацполіція (15270) викрадення (821) діаманти (59)


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Топ коментарі
+16
У кого украли? мне от этого бриллианта ни холодно ни жарко, лежит он в музее или в частной коллекции...
Меня болше волнуют ******** которые не выплачивают достойную зарплату...
меня интересуют ворюги которые воруют мои деньги необоснованно подняв тарифы и цены на продукты
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19.07.2021 17:02 Відповісти
+10
Бриллиант у бриллиантовых прокуроров.
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19.07.2021 17:11 Відповісти
+8
Одни бандиты нашли бриллиант у других бандитов. Хозяева бриллиант вряд ли увидят.
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19.07.2021 17:01 Відповісти
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Бандитов, укравших бриллиант за 300 тыс. долларов, будут судить на Киевщине - Цензор.НЕТ 6582
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19.07.2021 16:54 Відповісти
Так бриллиант нашли или только бандитов?
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19.07.2021 16:56 Відповісти
Бриллиант у бриллиантовых прокуроров.
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19.07.2021 17:11 Відповісти
Одни бандиты нашли бриллиант у других бандитов. Хозяева бриллиант вряд ли увидят.
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19.07.2021 17:01 Відповісти
У кого украли? мне от этого бриллианта ни холодно ни жарко, лежит он в музее или в частной коллекции...
Меня болше волнуют ******** которые не выплачивают достойную зарплату...
меня интересуют ворюги которые воруют мои деньги необоснованно подняв тарифы и цены на продукты
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19.07.2021 17:02 Відповісти
верните голубой бриллиант голубятне,изверги...
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19.07.2021 17:07 Відповісти
Каког ж пострадавшего прячет цензор Или не цензор Или непострадавшего
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19.07.2021 17:11 Відповісти
Так у кого украли? У очередного казнокрада?
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19.07.2021 17:16 Відповісти
там написано, в Обуховском районе, туда и вернут
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19.07.2021 18:18 Відповісти
А діамантові прокурори працюють на благо правосуддя? Все добре в них? Бо я переживаю.
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19.07.2021 17:41 Відповісти
не переживайте , мы уже в Европе, брюликовые прокуроры работают и наслаждаются жизнью как их коллеги в Европе ( там ведь тоже есть такие прокуроры у кого брюликов на миллионы,)
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19.07.2021 17:46 Відповісти
и как они собирались продать редкий бриллиант? ето практически невозможно
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19.07.2021 18:43 Відповісти
Ищите все , украденные бриллианты у наших бриллиантовых прокуроров. Шлапакин и Корниец.
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19.07.2021 18:52 Відповісти
Бриллиант имеет имя. Все редкие камни с именами. Продать можно только заказчику. Но:
1. разбойники не гемологи. Они работали по наводке.
2. кто-то отслеживал перемещение алмаза.
3. виноват - заказчик. Выяснили кто он?
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19.07.2021 22:47 Відповісти
А тих бандюків що обкрадають квартири, житлові будинки та людей ніхто і не шукає, або видимість створюють що шукають і то по ломбардах. Бардак який в основі паащряєтся .....як ви думаєте ким. Жуть. Фсьо харашо как на кладбіщє....
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19.07.2021 23:16 Відповісти
 
 