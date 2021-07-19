Бандитів, які вкрали діамант за 300 тис. доларів, судитимуть на Київщині. ФОТО

Рідкісний блакитний діамант вартістю понад 300 тис. доларів бандити вкрали на території Обухівського району на початку січня.

Про це повідомляє поліція Київщини, інформує Цензор.НЕТ.

За даними поліції, бандитів було п'ятеро. Чотирьох затримали в квітні, ще один я в розшуку.

"За місцем проживання зловмисників правоохоронці провели санкціоновані обшуки і вилучили ряд речових доказів, зокрема, номерні знаки автомобілів, мобільні телефони, рації, балаклави, а також вогнепальну зброю, вибухові речовини. Також поліцейські вилучили автомобілі Skoda і Mazda, на яких пересувалися зловмисники", - сказано в повідомленні.

Розслідування цієї справи вже завершено, обвинувальний акт направили до суду.

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Фігурантів звинувачують у розбої, викраденні людини, бандитизмі та незаконному поводженні зі зброєю. Їм загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.





