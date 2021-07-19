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Негода в Польщі: річка вийшла з берегів і затопила трасу на Закопане. ФОТОрепортаж

Кілька регіонів Польщі постраждав від сильних злив з градом. Затоплено багато будинків і дороги, зірвані дахи будинків, пошкоджені лінії електропередач.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Найскладніша ситуація спостерігається в Малопольському воєводстві (Краків). Найскладніша ситуація спостерігається у Малопольському воєводстві (Краків). Лише за останню добу рятувальники понад 1,5 тис. разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди, при цьому більше половини з них стосувалися Малопольського воєводства. Найскладніша ситуація спостерігається у населеному пункті Глогочув, де в результаті сильних опадів з берегів вийшла місцева ріка Глогочувка. Вода затопила багато будинків, дорогу національного значення №7, що веде до курортного міста Закопане. З будинків частково евакуйовано місцеве населення.

Буревій пронісся над населеним пунктом Ліся Гура, у результаті чого зірвано чи пошкоджено 17 дахів будинків, лінії електропередач.

Підтоплення будинків та доріг місцевого значення мали місце також і в інших регіонах Малопольського та сусіднього Підкарпатського воєводства, що межує з Україною.

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У зв'язку з негодою довелося евакуювати три скаутських таборах - в Малопольському і Підкарпатському воєводствах

У Кракові відбулося засідання кризового штабу у справі ліквідації наслідків негоди за участю прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького. Глава уряду заявив, що влада надасть допомогу постраждалим від наслідків стихії.

Метеорологи прогнозують, що негода на півдні і сході Польщі продовжиться в найближчі дні.

Негода в Польщі: річка вийшла з берегів і затопила трасу на Закопане 01
Негода в Польщі: річка вийшла з берегів і затопила трасу на Закопане 02
Негода в Польщі: річка вийшла з берегів і затопила трасу на Закопане 03
Негода в Польщі: річка вийшла з берегів і затопила трасу на Закопане 04
Негода в Польщі: річка вийшла з берегів і затопила трасу на Закопане 05
Негода в Польщі: річка вийшла з берегів і затопила трасу на Закопане 06
Негода в Польщі: річка вийшла з берегів і затопила трасу на Закопане 07
Негода в Польщі: річка вийшла з берегів і затопила трасу на Закопане 08
Негода в Польщі: річка вийшла з берегів і затопила трасу на Закопане 09

Автор: 

негода (760) Польща (8620)


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Топ коментарі
+9
Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане - Цензор.НЕТ 1674
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19.07.2021 17:36 Відповісти
+4
Вот вам и "вершина эволюции", "покоритель природы". Природа ясно дала понять, кто мы такие.
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19.07.2021 17:50 Відповісти
+3
следующая форма жизни на шарике,будет хомо-ихтиус.
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19.07.2021 17:50 Відповісти
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Непогода в Польше: река вышла из берегов и затопила трассу на Закопане - Цензор.НЕТ 1674
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19.07.2021 17:36 Відповісти
Фигня какая-то происходит с климатом Земли и кто знает, какие еще "сюрпризы" погоды будут через 2-3 года, а тем более через 5-10 лет..
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19.07.2021 17:41 Відповісти
быдлоылита по кончах заволае: " здопоможите, мы не местные, сиротские хатынки 3-5ти этажные смывает вместе с яхтами"
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19.07.2021 18:00 Відповісти
вода в польше?жаль...бо офис на мендельштрассе мечтал помочь китайцам пожары тушить...
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19.07.2021 17:48 Відповісти
Вот вам и "вершина эволюции", "покоритель природы". Природа ясно дала понять, кто мы такие.
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19.07.2021 17:50 Відповісти
следующая форма жизни на шарике,будет хомо-ихтиус.
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19.07.2021 17:50 Відповісти
Ля!
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19.07.2021 17:56 Відповісти
Які дороги в Польщі..
Одразу помітно, що тут державу будували.
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19.07.2021 18:07 Відповісти
у нас зараз не хужі будуються!!!
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19.07.2021 18:14 Відповісти
Не гірші.
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19.07.2021 18:18 Відповісти
так скоро і до конче-заспи черга дійде,я за!!!
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19.07.2021 18:13 Відповісти
Проклятые ляхи вместе с порохом повырубывали леса, а кличко им лично засерал сточные канавы.
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19.07.2021 18:41 Відповісти
Последние фото похоже откуда-то с РФ
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19.07.2021 19:06 Відповісти
 
 