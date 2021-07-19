Негода в Польщі: річка вийшла з берегів і затопила трасу на Закопане. ФОТОрепортаж

Кілька регіонів Польщі постраждав від сильних злив з градом. Затоплено багато будинків і дороги, зірвані дахи будинків, пошкоджені лінії електропередач.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Найскладніша ситуація спостерігається в Малопольському воєводстві (Краків). Найскладніша ситуація спостерігається у Малопольському воєводстві (Краків). Лише за останню добу рятувальники понад 1,5 тис. разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди, при цьому більше половини з них стосувалися Малопольського воєводства. Найскладніша ситуація спостерігається у населеному пункті Глогочув, де в результаті сильних опадів з берегів вийшла місцева ріка Глогочувка. Вода затопила багато будинків, дорогу національного значення №7, що веде до курортного міста Закопане. З будинків частково евакуйовано місцеве населення.

Буревій пронісся над населеним пунктом Ліся Гура, у результаті чого зірвано чи пошкоджено 17 дахів будинків, лінії електропередач.

Підтоплення будинків та доріг місцевого значення мали місце також і в інших регіонах Малопольського та сусіднього Підкарпатського воєводства, що межує з Україною.

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У зв'язку з негодою довелося евакуювати три скаутських таборах - в Малопольському і Підкарпатському воєводствах

У Кракові відбулося засідання кризового штабу у справі ліквідації наслідків негоди за участю прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького. Глава уряду заявив, що влада надасть допомогу постраждалим від наслідків стихії.

Метеорологи прогнозують, що негода на півдні і сході Польщі продовжиться в найближчі дні.

















