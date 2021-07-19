Одна дитина загинула, ще двоє дітей і двоє дорослих травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж
Увечері 19 липня на автодорозі Київ-Чоп біля села Солонка зіткнулися Audi, DAF і Daewoo.
Як встановили правоохоронці, 37-річний львів‘янин на Audi, здійснюючи обгін у недозволеному місці, скоїв зіткнення з автопоїздом ДАФ, внаслідок чого вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де її водій скоїв зіткнення з легковим автомобілем "Деу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.
В результаті 2-річна пасажирка Daewoo загинула на місці події, а ще четверо пасажирів, в тому числі хлопчики 4 і 12 років, доставлені в лікарню.
Водія Audi затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих та особи усіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
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Насчёт Daewoo - это конечно же Васадзе собирал ненадежные авто ?
давай конкретно
передняя - макферсон
задняя - балка
а что касается надежности - лучший показатель - такси. в "нулевых" и до середины "десятых" 90 процентов машин в такси это ланосы и авео. и не потому что дешевки. а потому что надежность + дешевизна обслуживания
я работаю на себя.
просто я знаю о чем говорю а вы - нет
В першу чергу жахлива рульова - на поворотах кермо стає важке, від незвички виривається з рук. А на рівній прямій дорозі постійно треба підрулювати.
Газ нечутливий, тиснеш і не відчуваєш відгуку.
Випуск 2007, пробіг всього 50 тис. і при такому пробігові салон вже весь затертий, сидіння зім'яті.
в фольсквагене не разбиваются?
сколько стоит твой новый фолькс?
пробег скручен 300%
Нічого там не розбито, я на ній ще майже новій катався, все те саме було.
я откатал на ланчике 250000 с салона. за это время под капотом поменял только помпу один раз и выжимной один раз. все остальное - родное. за все время поменял два раза стойки и амортизаторы. раз в пол года ТО с заменой резинок впереди. один раз на 200000 поменял рулевые тяги - начался люфт. думал рейка - оказались тяги. на этом все.
поляк 2007 года выпуска
Так в тому то й справа, що все ціле, все працює, але хєрово працює.
херово? у меня есть где то фото где на спидометре 180. моя фото. моя машина
только 95. только мобил 1 5W40
обслуживание и ТО раз в пол года
и получается хорошая машина за те 9000 которые я за нее отдал в 2007 году
цена среднего ТО - 50 долларов. а на твой фолькс сколько?
цена "большого" ТО - 150 долларов. столько на фолькс стоит фара.
надо соотносить цена/качество. у ланоса оно почти идеальное как для машины
Заміни масла і фільтрів по 300 грн.,
Заміна ГРМ (на 110 тис.(!) - 900 грн.
Колодки і диски - (на 110 тис.(!) - щось типу 1500 грн.
Заправка кондея - 500 грн. - все разом
+ новий акум.
Свічки, помпа, стійки досі рідні стоять.
Міф про дороге обслуговування іномарок?)
Масло 5в40 мобіл-1 біля 700 грн. на розетці + заміна 300 грн. Це навіть не $50
Ремені і ролики ГРМ Gates - 2500 грн.
Все те саме.
я тебе говорю
диагностика ходовой + три фильтра + масло + 4 резинки + работа = 50 долларов
шо "те саме"?
ты мне еще расскажи что ремонт и обслуживание фолькса и ланоса одинаковое
І нах діагностіка ходовой?
Шо *** за резінкі?
ты машину новую покупал? сервисная книжка есть? открой и убедись
у тебя на гольфе такие же стоят.
я имею отношение к СТО и знаю сколько чего стоит.
нах пшел. научишься общаться не через губу - приходи. я тебя снова пошлю нах
ты чмо насосал на б/у фолькс из европы или штатов. это твой потолок. а я обе тачки купил из салона тут на месте. ты экономишь на замене фильтра топлива.
так что спили мушку и засунь свою спесивость себе в жопу
Масло на першій ближчій СТО.
Кондей-колодки-диски-грм - будь-яке СТО з нормальними цінами і відгуками.
Акум і лампи фар самостійно.
я продал старые сидухи и поставил от ауди а2. встали как родные. старые не продавленные. и это при условии что я не мелкий тип и в свое время накатывал по 10000 в месяц
Дитину жалко...