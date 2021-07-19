Одна дитина загинула, ще двоє дітей і двоє дорослих травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Увечері 19 липня на автодорозі Київ-Чоп біля села Солонка зіткнулися Audi, DAF і Daewoo.

Як встановили правоохоронці, 37-річний львів‘янин на Audi, здійснюючи обгін у недозволеному місці, скоїв зіткнення з автопоїздом ДАФ, внаслідок чого вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де її водій скоїв зіткнення з легковим автомобілем "Деу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.

В результаті 2-річна пасажирка Daewoo загинула на місці події, а ще четверо пасажирів, в тому числі хлопчики 4 і 12 років, доставлені в лікарню.

Водія Audi затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих та особи усіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.







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