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Новини Фото Силовики
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Одна дитина загинула, ще двоє дітей і двоє дорослих травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Увечері 19 липня на автодорозі Київ-Чоп біля села Солонка зіткнулися Audi, DAF і Daewoo.

Як встановили правоохоронці, 37-річний львів‘янин на Audi, здійснюючи обгін у недозволеному місці, скоїв зіткнення з автопоїздом ДАФ, внаслідок чого вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де її водій скоїв зіткнення з легковим автомобілем "Деу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.

В результаті 2-річна пасажирка Daewoo загинула на місці події, а ще четверо пасажирів, в тому числі хлопчики 4 і 12 років, доставлені в лікарню.

Водія Audi затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих та особи усіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Одна дитина загинула, ще двоє дітей і двоє дорослих травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, - поліція 01
Одна дитина загинула, ще двоє дітей і двоє дорослих травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, - поліція 02
Одна дитина загинула, ще двоє дітей і двоє дорослих травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, - поліція 03

Також дивіться: Mitsubishi врізався у стіну в Дніпрі: загинули дві жінки. ВІДЕО камер спостереження

Автор: 

ДТП (4481) Нацполіція (15267) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) смерть (6777) Львівська область (2459)


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Топ коментарі
+6
А ще Васадзе послав безголового на Ауді - ви забули?
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20.07.2021 02:35 Відповісти
+4
из за самонадеянной мрази - погибли люди
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20.07.2021 00:57 Відповісти
+3
прежде чем трындеть советую посмотреть сколько звезд по NCap получил ланос который выпускал АвтоЗАЗ
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20.07.2021 00:15 Відповісти
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Насчёт Daewoo - это конечно же Васадзе собирал ненадежные авто ?
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19.07.2021 23:44 Відповісти
прежде чем трындеть советую посмотреть сколько звезд по NCap получил ланос который выпускал АвтоЗАЗ
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20.07.2021 00:15 Відповісти
и кто из итальянцев приложил руку к созданию дизайна.
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20.07.2021 00:16 Відповісти
При чому дизайн? Дизайн, і конструктив авто - різні речі. Бюджетне авто апріорі не може бути безпечним.
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20.07.2021 02:40 Відповісти
расскажи это создателям опель-кадета который по 20 лет в автошколах пахали круглые сутки практически.
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20.07.2021 08:46 Відповісти
чем тебе конструктив не такой?
давай конкретно
передняя - макферсон
задняя - балка
а что касается надежности - лучший показатель - такси. в "нулевых" и до середины "десятых" 90 процентов машин в такси это ланосы и авео. и не потому что дешевки. а потому что надежность + дешевизна обслуживания
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20.07.2021 08:48 Відповісти
Вы явно там работаете 😀
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20.07.2021 00:43 Відповісти
где там?
я работаю на себя.
просто я знаю о чем говорю а вы - нет
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20.07.2021 02:15 Відповісти
нещодавно спробував покермувати лайносом, який там НКап, це якесь корито важкокероване
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20.07.2021 03:16 Відповісти
не трынди. ходовка там неубиваемая и уж точно не приводит к состоянию "корито важкокероване". ну и совет - сядь за ланос польской сборки а не за машину последних годов выпуска когда собирали из трех комплектов один
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20.07.2021 08:44 Відповісти
Ну її власник теж думає, що його деву прекрасна, але я ж то після VW різницю бачу))
В першу чергу жахлива рульова - на поворотах кермо стає важке, від незвички виривається з рук. А на рівній прямій дорозі постійно треба підрулювати.
Газ нечутливий, тиснеш і не відчуваєш відгуку.
Випуск 2007, пробіг всього 50 тис. і при такому пробігові салон вже весь затертий, сидіння зім'яті.
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20.07.2021 10:00 Відповісти
проблемы с рулевой - разбита рейка или тяги
в фольсквагене не разбиваются?
сколько стоит твой новый фолькс?
пробег скручен 300%
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20.07.2021 10:18 Відповісти
Не скручений, це машина діда)
Нічого там не розбито, я на ній ще майже новій катався, все те саме було.
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20.07.2021 10:32 Відповісти
ай не трынди
я откатал на ланчике 250000 с салона. за это время под капотом поменял только помпу один раз и выжимной один раз. все остальное - родное. за все время поменял два раза стойки и амортизаторы. раз в пол года ТО с заменой резинок впереди. один раз на 200000 поменял рулевые тяги - начался люфт. думал рейка - оказались тяги. на этом все.
поляк 2007 года выпуска
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20.07.2021 11:34 Відповісти
Ага, теж помпа потекла на 40 тис.
Так в тому то й справа, що все ціле, все працює, але хєрово працює.
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20.07.2021 13:56 Відповісти
у меня помпа НЕ потекла. как новая. лежит в запчастях. поменял по регламенту даже с превышением.

херово? у меня есть где то фото где на спидометре 180. моя фото. моя машина
только 95. только мобил 1 5W40
обслуживание и ТО раз в пол года
и получается хорошая машина за те 9000 которые я за нее отдал в 2007 году
цена среднего ТО - 50 долларов. а на твой фолькс сколько?
цена "большого" ТО - 150 долларов. столько на фолькс стоит фара.

надо соотносить цена/качество. у ланоса оно почти идеальное как для машины
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20.07.2021 14:31 Відповісти
Все моє ТО за 120 тис (вартість роботи без матеріалів):
Заміни масла і фільтрів по 300 грн.,
Заміна ГРМ (на 110 тис.(!) - 900 грн.
Колодки і диски - (на 110 тис.(!) - щось типу 1500 грн.
Заправка кондея - 500 грн. - все разом
+ новий акум.
Свічки, помпа, стійки досі рідні стоять.
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20.07.2021 19:07 Відповісти
а, точно лампочки фар +500 грн.
Міф про дороге обслуговування іномарок?)
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20.07.2021 19:09 Відповісти
ты стоимость запчастей посчитай до кучи. я тебе называю цифры не за работу а за все
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20.07.2021 19:56 Відповісти
Все те саме.
Масло 5в40 мобіл-1 біля 700 грн. на розетці + заміна 300 грн. Це навіть не $50
Ремені і ролики ГРМ Gates - 2500 грн.
Все те саме.
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20.07.2021 20:25 Відповісти
чувак ты на приколе или калькулятор сломался?
я тебе говорю
диагностика ходовой + три фильтра + масло + 4 резинки + работа = 50 долларов
шо "те саме"?
ты мне еще расскажи что ремонт и обслуживание фолькса и ланоса одинаковое
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20.07.2021 21:10 Відповісти
Це ти на приколі - відро на колесах всерйоз вважати нормальною машиною)))
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20.07.2021 21:13 Відповісти
слышь говно пафосное. если ты считаешь что владеешь не ведром на колесах то у меня для тебя херовые новости. твое ведро особенно если ты его не новым брал гораздо хуже чем мое ведро. хотя бы потому что я брал новую машину и слежу за ней как положено а ты на каждом ТО фильтры не меняешь нищеброд. нахера ты тогда такую тачку брал если не в силах ее обслуживать?
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20.07.2021 21:48 Відповісти
ты вначале проедь на своем ведре с говном 250000 по дорогам Украины а потом я посмотрю что у тебя останется от "фольксвагена"
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20.07.2021 21:52 Відповісти
"Нет говноеда хуже чем тот, который всем доказывает, что говно лучше еды."
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20.07.2021 23:40 Відповісти
а ты разбираешься в говне. потому что сам говно и ездишь на говне. да и живешь тоже в говне.
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21.07.2021 01:38 Відповісти
нах топливний фільтр на кожному ТО міняти?
І нах діагностіка ходовой?

Шо *** за резінкі?
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20.07.2021 21:20 Відповісти
потому что положено
ты машину новую покупал? сервисная книжка есть? открой и убедись
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20.07.2021 21:46 Відповісти
резинки - втулки стабилизаторов. их 4 штуки на макферсоне
у тебя на гольфе такие же стоят.
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20.07.2021 21:55 Відповісти
кстати, ремень+ролик Gates 3200. 3000 на опте дилерам. так что не звезди
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20.07.2021 21:12 Відповісти
Ти дурачок? 3200 з помпою, а я писав, що помпа рідна.
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20.07.2021 21:13 Відповісти
пасть закрой ушлепок
я имею отношение к СТО и знаю сколько чего стоит.
нах пшел. научишься общаться не через губу - приходи. я тебя снова пошлю нах
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20.07.2021 21:49 Відповісти
ПНХ вєдровод))
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20.07.2021 22:33 Відповісти
берегись владелец обоссаного вторсырья. твой столб впереди
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20.07.2021 22:44 Відповісти
только послє тєбя, злобний ніщєброд)))
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20.07.2021 22:51 Відповісти
а кто тебе недомерок сказал что у меня одна машина?
ты чмо насосал на б/у фолькс из европы или штатов. это твой потолок. а я обе тачки купил из салона тут на месте. ты экономишь на замене фильтра топлива.
так что спили мушку и засунь свою спесивость себе в жопу
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21.07.2021 01:38 Відповісти
в офіціалів тільки перші 2 роки поки була гарантія.
Масло на першій ближчій СТО.
Кондей-колодки-диски-грм - будь-яке СТО з нормальними цінами і відгуками.
Акум і лампи фар самостійно.
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20.07.2021 19:15 Відповісти
машина деда а кто салон затирал? дед елозил?
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20.07.2021 11:35 Відповісти
Ага, стандартна їзда по райцентру по пару км. в кожно сторону так заєлозіла. Тканина на кріслах вся в складках. На гольфі в мене 120 тис., крісла як з салону.
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20.07.2021 13:59 Відповісти
не верю. вот не верю
я продал старые сидухи и поставил от ауди а2. встали как родные. старые не продавленные. и это при условии что я не мелкий тип и в свое время накатывал по 10000 в месяц
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20.07.2021 14:33 Відповісти
сидухи продал при пробеге тысяч 150000
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20.07.2021 14:34 Відповісти
я не знаю, яка в нього збірка, може польська і краща в плані салону
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20.07.2021 18:57 Відповісти
типу такі пом'яті

Одна дитина загинула, ще двоє дітей і двоє дорослих травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 6498
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20.07.2021 19:04 Відповісти
А ще Васадзе послав безголового на Ауді - ви забули?
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20.07.2021 02:35 Відповісти
скорей всего все проще, в ланосе не было детского кресла
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20.07.2021 22:00 Відповісти
когда-нибудь дойдет до летящих, что пдд писаны не просто кровью, а смертями...???(((
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20.07.2021 00:12 Відповісти
"Лєтящім" насрати. І на себе, і на інших.
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20.07.2021 02:39 Відповісти
из за самонадеянной мрази - погибли люди
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20.07.2021 00:57 Відповісти
Єх люди люди... щось з їми не так...
Дитину жалко...
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20.07.2021 01:51 Відповісти
Стара аудя - типова євробляха. Корито купив, на мізки не вистачило.
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20.07.2021 03:12 Відповісти
Вчера ехали с сыном,включаем правый поворот сразу на презжей части стоят на великах 3 барана лет 10 и беседу беседуют...,останавливаемся...спрашиваю... пацаны ваши, отцы мамы крутые и много денег зарабатывают?зачем дорогу перекрыли?ответ поразительный...,объезжай мужик....
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20.07.2021 05:47 Відповісти
во-во! а потом эти засранцы летают с недозволенной скоростью и обгоняют где им вздумается, поскольку на остальных начхать.
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20.07.2021 11:29 Відповісти
Жодного дня без жахливих дтп на дорогах і що прикро що гинуть не винуватці аваріі а невині люди і особливо прикро діти. І жодного разу ніхто не намагався підняти це питаня на загальнодержавному рівні ,адже щороку гинуть понад чотири тисячі людей, .це вже вага національно безпеки ,.щось треба з цим робити .
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20.07.2021 08:49 Відповісти
А что вы подразумеваете под "підняти питання"? Сколько раз уже об этом и где только не говорилось, регулярные принятия штрафов и тд, а результат не изменён. Так какие ещё могут быть варианты "підняти питання"?
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20.07.2021 10:10 Відповісти
ну да, таких быков самонадеянных без царя в голове на дорогах множество и нет на них управы... обидно, что гибнут вовсе невинные люди. но и дороги-то не соответствуют требованиям - было бы по две полосы плюс разделительный отбойник... но это пока что только мечты. а правила дороги никто не отменял ни в коем случае - это закон безопасности. просто есть козлы, которым закон не писан.
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20.07.2021 11:26 Відповісти
 
 