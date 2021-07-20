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П'ятеро киян розгромили орендовану квартиру на Печерську заради ролика в TikTok, справу передано до суду, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Печерська окружна прокуратура завершила досудове розслідування щодо п'ятьох місцевих жителів, які влаштували погром в орендованій квартирі заради відео в TikTok.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури з посиланням на матеріали слідства, 11 квітня 2020 року компанія молодих людей взяла в оренду подобово квартиру по бульвару Лесі України в Києві, передає Цензор.НЕТ. Домовившись з ріэлтором про умови оренди, в той же день компанія прибула в будинок.

Пізно ввечері, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, молодики почали трощити в квартирі меблі та псувати інтер’єр: кухонним ножем порізали натяжну стелю, зірвали шпалери, розбили та пошкодили всю наявну в квартирі побутову техніку, елементи інтер’єру та дрібні побутові прилади, меблі, у тому числі скляні, тощо.

"Крім того, палили цигарки та голосно слухали музику, чим порушували спокій в житловому будинку та заважали відпочивати іншим його мешканцям.

Також дивіться: Луцькі школярі танцювали на могилах заради переглядів у TikTok. ВIДЕО

При цьому молодики знімали свої дії на камеру мобільного телефону та в подальшому відзняте відео розмістили на ынтернет-ресурсі "Tik-Tok". Загалом своїми діями зловмисники завдали збитки власниці квартири на суму понад 370 тис. гривень. Дії молодиків кваліфіковано як умисне знищення чужого майна та хуліганство, вчинене групою осіб (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинувальний акт спрямований до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Пятеро киян розгромили орендовану квартиру на Печерську заради ролика в TikTok, справу передано до суду, - прокуратура 01
Пятеро киян розгромили орендовану квартиру на Печерську заради ролика в TikTok, справу передано до суду, - прокуратура 02
Пятеро киян розгромили орендовану квартиру на Печерську заради ролика в TikTok, справу передано до суду, - прокуратура 03

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Пятеро киян розгромили орендовану квартиру на Печерську заради ролика в TikTok, справу передано до суду, - прокуратура 04
Пятеро киян розгромили орендовану квартиру на Печерську заради ролика в TikTok, справу передано до суду, - прокуратура 05

Автор: 

Київ (19643) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3700) силовики (2515) хуліганство (235) TikTok (93)


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Топ коментарі
+50
В дурку засадить и колоть до тех пор, пока мозги не начнут выходить через жопу.
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20.07.2021 00:06 Відповісти
+41
Уже...
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20.07.2021 00:08 Відповісти
+28
Нет ради прикола вырезать каждому по почке продать и возместить ущерб остальные деньги на благотворительность.поблагодарить и сказать шутите дальше было весело.
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20.07.2021 00:27 Відповісти
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В дурку засадить и колоть до тех пор, пока мозги не начнут выходить через жопу.
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20.07.2021 00:06 Відповісти
Нечему там выходить
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20.07.2021 00:13 Відповісти
Имплантировать тикток в место где должен бьіть мозг...
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20.07.2021 08:43 Відповісти
Отак зразу в "дурку", ні, на видобуток урану, нам потрібна енергетична незалежність. А в Україні є такі копалини
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20.07.2021 00:14 Відповісти
Нет ради прикола вырезать каждому по почке продать и возместить ущерб остальные деньги на благотворительность.поблагодарить и сказать шутите дальше было весело.
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20.07.2021 00:27 Відповісти
Кто эти наркоманские почки будет себе ставить?
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20.07.2021 09:39 Відповісти
Нет ,справедливый.с одной почкой живут но глупостями заниматься вряд ли получится.
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20.07.2021 10:41 Відповісти
Разве можно бьіть таким жестоким??? Я думаю что наказания в виде сдирание кожи с последующим присьіпанием солью для этих мальчуганов будет достаточно.
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20.07.2021 12:58 Відповісти
Ну только если всё снимать и выложить потом на тик ток!
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20.07.2021 13:20 Відповісти
Уже...
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20.07.2021 00:08 Відповісти
Нынешние из КВН. Следующие будут тиктокеры.
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20.07.2021 06:41 Відповісти
Уже пришли
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20.07.2021 00:08 Відповісти
Уже
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20.07.2021 00:09 Відповісти
та то они немного негодовали , по поводу запрета канабиса и оружия...
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20.07.2021 00:07 Відповісти
Опять же, нет слов... Поколение отмороженных ублюдков долбодятлов...
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20.07.2021 00:07 Відповісти
Да да лет через 30 мудрый нарид этих дегенератов снимающих погромы и прочий бред ради лайков и краткого хайпа в интернетах веберед депутатми и презеднтами..а потом пойдёт по кухням и траликам ныть и скулить какая же плахая власть, и как винават призидент, и как плохо жить...
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20.07.2021 00:11 Відповісти
так много - 30 лет ? вряд ли
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20.07.2021 00:17 Відповісти
это они еще селфи на электричке и товарном поезде не делали... а надо было с этого начинать и никто бы материально не пострадал
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20.07.2021 08:55 Відповісти
Тем у кого в акк в тик токе - паспорта вообще не выдавать, и код тоже. И диплом, и билеты не продавать. Можно даже не прививать от ковида. И не продавать в магазине ничего кроме хлеба и минеральной воды (ну что б не хотелось делать что хочется- крушить и ломать )Это показатель дебилизма, лучше , чем всякие супер тесты.
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20.07.2021 00:16 Відповісти
Согласен почти со вмем, кроме прививок от КОВИДа - их нужно прививать, чтобы не заболели и не заразили других. А вот разрешить переходить дорогу на красный свет - это можно.
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20.07.2021 00:27 Відповісти
можно, но только шоп их сбил ты - и 5 лет бегал по судам и ублажал баблом мусоров шоп не посадили.

истинный христианин всегда скажет тому кто его опустил - шоп тя "машина сбила"(она сама ездит и не будет иметь проблем?)
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20.07.2021 07:57 Відповісти
Я не водитель, а, как пешеход, перехожу дорогу исключительно на зеленый.
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20.07.2021 10:20 Відповісти
Игорь, та какая разница - ты просто сказал шоб типо кто-то сбил кретинов и имел потом проблемы и расстройство здоровья - это напоминает как христиане грят - "желаю тебе всехо хорошего"(но с подтекстом - совершенно противоположным)
так и тут - я просто умею ся поставить на чье-то место - вот не хотел бы сбить дураков, шоб ты поржал, пофиг шо они натворили. - потом либо сидеть либо лизать жёппы мусорам и прочему отребью, как Ляшко
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23.07.2021 09:57 Відповісти
Вообще-то, это была шутка. Жаль, что осталась непонятой. Сорри.
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23.07.2021 13:46 Відповісти
Ты с головой дружишь? В тик токе есть масса полезной информации, огромное количество идей на разные темы ( фото, оформление интерьера, оформление тортов, огромное количество рецептов на любой вкус…), мастер классы для кондитеров (моя тема)…. Люди делятся своим опытом в физнагрузках, спорт программах…. Люди спасают животных, открывают приюты, занимаются благотворительностью…. И если тебе выдаёт исключительно ****** хайповый контент, то проблема не в тик токе, а в тебе.
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20.07.2021 08:05 Відповісти
Ютуберы не громят квартиры.
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20.07.2021 08:21 Відповісти
Вот мне искренне интересно, из какой реальности вы такие категоричные и тупые берётесь? Ведь за 30 секунд можно вбить в поиск на ютубе «разгромил съёмную квартиру и выложил на ютуб» и выдаёт массу результатов, как ютуберы выкидывают свои «подвиги». Была бы моя воля, я б таких, как ты идиотов, собрала вместе и отправила в 90-е, где бы за каждое своё слово вас быстро научили отвечать.

https://www.youtube.com/watch?v=8IDaMLeyGJM
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20.07.2021 08:34 Відповісти
Судя по манере общения ты донбасская курица - самка ментовская или бандитская. А может доця тех или тех.
В 90-е ей захотелось тупой овце, там тебя идиотку тупую за такую манеру общения вывернули бы наизнанку.
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20.07.2021 20:46 Відповісти
Судя из чего? По какой манере, я что на «фене написала»? Каких тех или тех, ты внятно напиши. Где, из моего комента, ты увидел, что я хочу в 90-е? Я хочу чтоб люди, которые пишут ничем не подкреплённые комментарии, их либо подкрепляли достоверной информацией, либо не писали их вообще, и научились отвечать за свои слова. Это плохо, когда ты не хочешь, чтоб тебе *******?!!!! И что за обида на 90-е, тебя обоссали или опустили?!!!!!!!>!
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24.07.2021 21:32 Відповісти
кстати да - то же самое напр. с лопатой - можно ею собаку убить, а можно тещу закопать теще огород вскопать)
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23.07.2021 09:59 Відповісти
чуэш? только процентное соотношение посмотри твоего контента , тетя ,
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26.07.2021 11:45 Відповісти
Друже, немає контента твого і мого, тим більше процентного, як ти написав, соотношенія. Є запит і є пропозиція. Я дивлюся кондитерку-і мені видає все, що стосується цієї теми; мій чоловік дивиться, як збудувати теплицю з поливом, і йому пропонуються ролики про ремонтні і монтажні роботи; моя 11-дочка дивиться ролики про те, як трусити 5-ю точкою і робити макіяж-і її запит не видає кондитеру чи ремонтні роботи. А ти, запропонував, тим, в кого тікток акаунти - сам знаєш що. Якось так, дядя.
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26.07.2021 21:41 Відповісти
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26.07.2021 21:57 Відповісти
їжу теж не продавати, щоб сил не вистачало щось крушити
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20.07.2021 14:27 Відповісти
Вони президенти! У них недоторканість! Так што рукі прочь, імєют право!
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20.07.2021 00:16 Відповісти
Ну шо ж. Хозяйка квартиры могла сдать на длительный срок, но хочется копейку побольше, жадность. Вот и нашла себе тиктокеров недоделанных. В следующий раз каких-нибудь нариков найдет, а то и клиентов с расчлененкой. Какому нормальному человеку нужна такая хата на один вечер? Командировочники в гостиницах тусуются
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20.07.2021 00:19 Відповісти
те, кто хотят почпокаться, и негде, тоже снимают посуточно)))
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20.07.2021 09:20 Відповісти
лайки в тик-токе приносят прибьіль?
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20.07.2021 00:19 Відповісти
Вряд ли 370 тыс.
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20.07.2021 00:24 Відповісти
Некоторые зарабатывают тысячи десятки тысяч долларов на Ютюб каналах и тик токах,вот и эти стремятся на шару разбогатеть. Их бы в кандалы и каменоломни ипока не отработают втройне всё
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20.07.2021 00:32 Відповісти
Надеюсь увижу то время, когда за название "блогер" будут просто пиз.ить,а за "блоХеров" тиктока ещё и ***.тьпрелюдно!!!
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20.07.2021 00:22 Відповісти
блогером был Горький Лук, например. и да - х.з. зачем твой комент стока челов "лайкнули", но надеюсь шо это просто дурачки.
либо ты высрал и не подумал, шо блогер это напр. Илон маск - ведет же там свои какие-то инстаграммы, и твиттеры, и блогер это напр. Соловьев. И Невзоров - и Кадыров.
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20.07.2021 08:00 Відповісти
Ломать - не строить. Дурное дело - не хитрое. Давние еще поговорки, удивить хотели(
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20.07.2021 00:22 Відповісти
Я слышал ты ищешь славы, Герострат? (с)
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20.07.2021 00:23 Відповісти
Недаром Трамп запретил тик-ток на территории США назвав эту соц.сеть недоумками и дебилами которые плохо влияют на американцев и их психику... А Бидон опять разрешил...
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20.07.2021 00:24 Відповісти
Трамп просто конкуренции боялся! Тот ещё дебилдлятиктока!
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20.07.2021 00:28 Відповісти
Труп вроде хотел шоп "поделились", и да - замашки диктатора - каждому нигеру заглянуть в постель и поучительно что то запретить.
А второй - как в Швеции, т.е. - доверяет гражданам самим смотреть или нет что то - как в Швеции - не гонялись кучей мусоров за чудаком в трусах, а просто сказали - мы доверяем нашим гражданам и дали рекомендации.
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20.07.2021 08:04 Відповісти
Наука сдающим квартиру: не экономьте на мелочах и сдавайте официально.
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20.07.2021 00:25 Відповісти
Тіктокери,це дегенерати.
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20.07.2021 00:28 Відповісти
Да, уж. Ну, если общество так деградировало, до скотского состояния, выход один- перенять опыт Сингапура в применении телесных наказаний к вандалам. Работает на 99 процентов, никто жвачки мимо урны не бросает..
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20.07.2021 00:31 Відповісти
І хто це має запроваджувати? На Заході молодь не краща.Вона всім розбещена.
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20.07.2021 00:38 Відповісти
ВР, а що, публічне шмагання різками як покарання в т.ч. отакі злочини чи подібні дуже швидко вправить мізки
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20.07.2021 08:07 Відповісти
Моментально вправят.
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20.07.2021 08:12 Відповісти
Как чувствуешь себя среди "аборигенов", когда зашёл в "Тик ток". Как-бы посмотреть, что там, вообще, происходит...
Пятеро киевлян разгромили съемную квартиру на Печерске ради ролика в TikTok, дело передано в суд, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1111
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20.07.2021 00:32 Відповісти
мораль - не сдавайте та не знимайте квартири на Лесі Українки
<real estate agent mode>

приходьте на тихі Липки, Пушкінський квартал або на Великій Житомірскій біля Пейзажної Аллеї
звертайтеся кому потрібно
</real estate agent mode>
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20.07.2021 00:59 Відповісти
я даже знаю за кого эти дебилоиды голосовали.. за своего 'зеленого' по приколу!
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20.07.2021 01:13 Відповісти
а если нет - поешь говна? так и знал, позер тролльско-психованный.
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20.07.2021 08:05 Відповісти
У этих ботов одна задача - ко всему привязать Зе'
Они этот форум изуродовали до "немогу"
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20.07.2021 08:32 Відповісти
та нічого. Подивіться краще на себе зі сторони , зє-фани
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20.07.2021 14:24 Відповісти
реально достали, впрочем противная(в смысле оппоненты) сторона тоже "хороша" - как будто в мире только две вещи - ЗаЗе и ЗаПо.
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23.07.2021 09:52 Відповісти
В Тик-Ток можно выложить как хозяйка квартиры снимает с них кожу.
Тоже будут просмотры.
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20.07.2021 01:54 Відповісти
Они сейчас все такие (за ОЧЕНЬ редким исключением). Матюгливое, агрессивное, циничное, беспринципное и тупое быдло. В принципе, все закономерно и логично. Если родители им уже с малых лет суют в руки смартфон или планшет, то стоит ли удивляться, что они такими вырастают? Бесконтрольное потребление контента очень быстро превращает их в самых настоящих аморальных ублюдков. С такими не удастся договориться и не получится вразумить. Взрослые для них не авторитет. Их идолы раскрученные блогеры с миллионами подписчиков, а их мечта ничего не делать и всю жизнь развлекаться. Причем развлечения приобретают все более и более извращенный характер....
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20.07.2021 06:06 Відповісти
Никого не возмущает дефективность правосудия? В чем надо было разбираться год и три месяца, когда все доказательства предоставлены самими дебилами?! Можно было все решить за два часа!
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20.07.2021 06:57 Відповісти
Система влаштована не для пошуку справедливості. А щоб судді,адвокати, прокурори заробили грошенят.
Так само влаштована мещицина, поліцця, все комунальне господарство....
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20.07.2021 08:32 Відповісти
мабуть встановлювали зачинщиків та міру віни кожного
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20.07.2021 14:23 Відповісти
Публичная порка на площади с размещением видео на всех каналах - вот адекватное наказание подобным тварям. Они же любят публичность, известность, так пускай её получат.
Никакие штрафы, которые легко заплатят их родарки, никакие условные, палками по жопам, до крови, так шоб год присесть не могли и спали на животе.
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20.07.2021 07:24 Відповісти
Сразу видно, что люди трудятся и хорошо зарабатывают...позволили себе отдохнуть...не то что некоторые которые на деньги родителей живут
Интересно сколько стоит аренда посуточно такой хаты с тела одного?
напоминаю зарплата в украине от 4 до 20 тыщ...в основном 6-7
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20.07.2021 08:39 Відповісти
чому до 20 тис? У тебе нема повної середньої освіти?
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20.07.2021 14:22 Відповісти
Монтажник интернетсетей киевстар от 4500 до 11000 больше не выходит... хорошо хоть пенсия военная спасает...
Кроме высшего военного инженерно-технического. еще курсы системного администратора Cisco...куда не сунься админом не берут, даже помошником...только сертификат требуют + возраст..либо только монтажником...
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20.07.2021 18:10 Відповісти
Не думав, що в нас ще десь залишились зарплати у 4 тис грн.
У мене на під'їзді об'яви з ЖЕКу висіли на 8-11тис грн для прибиральників, слюсарів та електриків, а ще продавців до магазинів на 11-15тис грн
Тому подумав, що ви перебільшуєте
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21.07.2021 13:53 Відповісти
Эти тик токеры вообще больные на голову люди.
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20.07.2021 09:31 Відповісти
Отправить их мести улицы и убирать общественные туалеты - пока не отработают весь ущерб.
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20.07.2021 09:36 Відповісти
Та це що. От як треба квартиру руйнувати: https://m.youtube.com/watch?v=X0QUQKFY2tA
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20.07.2021 10:27 Відповісти
Будущие обитатели Верховной Рады
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20.07.2021 10:28 Відповісти
А налог хозяйка платила за получение прибыли? Сдавала квартиру, значит есть где жить самой, в жилье не нуждается. Посуточно сдавала- жадная ****. Пустила непонятно кого? Еще и тупая жадная ****. Наверное родственница кого то из слуг.
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20.07.2021 11:05 Відповісти
іпать ти геній!
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20.07.2021 14:20 Відповісти
Нащадки тих, хто 40 років тому громив телефонні будки.
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20.07.2021 12:18 Відповісти
Тех кто выбивал воду из автоматов с газводой
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20.07.2021 21:00 Відповісти
П'ятеро киян розгромили орендовану квартиру на Печерську заради ролика в TikTok, справу передано до суду, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3612
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20.07.2021 13:43 Відповісти
Кстати, если кто-то не обратил внимания: история эта случилась 11 апреля 2020 года. И только сейчас дело отправили в суд. То есть компенсацию хозяйка до сих пор не получила. Ведь чтобы ее получить, необходимо иметь на руках результаты досудебного расследования с оценкой нанесенного ущерба. Вот такое у нас "супербыстрое" правосудие. А если вдруг такое же случится еще с кем-нибудь?
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20.07.2021 14:33 Відповісти
 
 