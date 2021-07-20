П'ятеро киян розгромили орендовану квартиру на Печерську заради ролика в TikTok, справу передано до суду, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Печерська окружна прокуратура завершила досудове розслідування щодо п'ятьох місцевих жителів, які влаштували погром в орендованій квартирі заради відео в TikTok.
Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури з посиланням на матеріали слідства, 11 квітня 2020 року компанія молодих людей взяла в оренду подобово квартиру по бульвару Лесі України в Києві, передає Цензор.НЕТ. Домовившись з ріэлтором про умови оренди, в той же день компанія прибула в будинок.
Пізно ввечері, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, молодики почали трощити в квартирі меблі та псувати інтер’єр: кухонним ножем порізали натяжну стелю, зірвали шпалери, розбили та пошкодили всю наявну в квартирі побутову техніку, елементи інтер’єру та дрібні побутові прилади, меблі, у тому числі скляні, тощо.
"Крім того, палили цигарки та голосно слухали музику, чим порушували спокій в житловому будинку та заважали відпочивати іншим його мешканцям.
При цьому молодики знімали свої дії на камеру мобільного телефону та в подальшому відзняте відео розмістили на ынтернет-ресурсі "Tik-Tok". Загалом своїми діями зловмисники завдали збитки власниці квартири на суму понад 370 тис. гривень. Дії молодиків кваліфіковано як умисне знищення чужого майна та хуліганство, вчинене групою осіб (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обвинувальний акт спрямований до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.
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истинный христианин всегда скажет тому кто его опустил - шоп тя "машина сбила"(она сама ездит и не будет иметь проблем?)
так и тут - я просто умею ся поставить на чье-то место - вот не хотел бы сбить дураков, шоб ты поржал, пофиг шо они натворили. - потом либо сидеть либо лизать жёппы мусорам и прочему отребью, как Ляшко
https://www.youtube.com/watch?v=8IDaMLeyGJM
В 90-е ей захотелось тупой овце, там тебя идиотку тупую за такую манеру общения вывернули бы наизнанку.
тещу закопатьтеще огород вскопать)
либо ты высрал и не подумал, шо блогер это напр. Илон маск - ведет же там свои какие-то инстаграммы, и твиттеры, и блогер это напр. Соловьев. И Невзоров - и Кадыров.
А второй - как в Швеции, т.е. - доверяет гражданам самим смотреть или нет что то - как в Швеции - не гонялись кучей мусоров за чудаком в трусах, а просто сказали - мы доверяем нашим гражданам и дали рекомендации.
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Они этот форум изуродовали до "немогу"
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Так само влаштована мещицина, поліцця, все комунальне господарство....
Никакие штрафы, которые легко заплатят их родарки, никакие условные, палками по жопам, до крови, так шоб год присесть не могли и спали на животе.
Интересно сколько стоит аренда посуточно такой хаты с тела одного?
напоминаю зарплата в украине от 4 до 20 тыщ...в основном 6-7
Кроме высшего военного инженерно-технического. еще курсы системного администратора Cisco...куда не сунься админом не берут, даже помошником...только сертификат требуют + возраст..либо только монтажником...
У мене на під'їзді об'яви з ЖЕКу висіли на 8-11тис грн для прибиральників, слюсарів та електриків, а ще продавців до магазинів на 11-15тис грн
Тому подумав, що ви перебільшуєте