П'ятеро киян розгромили орендовану квартиру на Печерську заради ролика в TikTok, справу передано до суду, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Печерська окружна прокуратура завершила досудове розслідування щодо п'ятьох місцевих жителів, які влаштували погром в орендованій квартирі заради відео в TikTok.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури з посиланням на матеріали слідства, 11 квітня 2020 року компанія молодих людей взяла в оренду подобово квартиру по бульвару Лесі України в Києві, передає Цензор.НЕТ. Домовившись з ріэлтором про умови оренди, в той же день компанія прибула в будинок.

Пізно ввечері, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, молодики почали трощити в квартирі меблі та псувати інтер’єр: кухонним ножем порізали натяжну стелю, зірвали шпалери, розбили та пошкодили всю наявну в квартирі побутову техніку, елементи інтер’єру та дрібні побутові прилади, меблі, у тому числі скляні, тощо.

"Крім того, палили цигарки та голосно слухали музику, чим порушували спокій в житловому будинку та заважали відпочивати іншим його мешканцям.

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При цьому молодики знімали свої дії на камеру мобільного телефону та в подальшому відзняте відео розмістили на ынтернет-ресурсі "Tik-Tok". Загалом своїми діями зловмисники завдали збитки власниці квартири на суму понад 370 тис. гривень. Дії молодиків кваліфіковано як умисне знищення чужого майна та хуліганство, вчинене групою осіб (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинувальний акт спрямований до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.







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