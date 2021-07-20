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Чоловіка, який може бути причетний до вбивства дружини і дочки, затримали в Луцьку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали в Луцьку чоловіка, який може бути причетний до вбивства власних дружини і дочки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Волинської області.

"Повідомлення про вбивство в Луцьку надійшло в поліцію сьогодні о 7:15: заявниця розповіла, що її 62-річний сусід убив дружину і дочку. За лічені хвилини на місце події прибули патрульні поліцейські, які затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. У квартирі вони виявили тіла двох жінок - 56 і 22 років", - ідеться в повідомленні.

На місце події прибули патрульні поліцейські, які затримали чоловіка, ймовірно, причетного до вбивства. У квартирі вони виявили тіла двох жінок - 56 і 22 років.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину встановлюються.

Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу та оголошення підозри.

Відомості внесені до ЄРДР за п.1 ч. 2 ст. 115 КК України.

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Чоловіка, який може бути причетний до вбивства дружини і дочки, затримали в Луцьку, - Нацполіція 01
Чоловіка, який може бути причетний до вбивства дружини і дочки, затримали в Луцьку, - Нацполіція 02
Чоловіка, який може бути причетний до вбивства дружини і дочки, затримали в Луцьку, - Нацполіція 03
Чоловіка, який може бути причетний до вбивства дружини і дочки, затримали в Луцьку, - Нацполіція 04

Луцьк (420) Нацполіція (15270) вбивство (3109)


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20.07.2021 21:14 Відповісти
 
 