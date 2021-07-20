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Кент провів зустріч із представниками кримських татар - обговорили окупацію півострова і Кримську платформу. ФОТО
Заступник помічника державного секретаря США, тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент обговорив із лідерами кримськотатарського народу, чиновниками і депутатами ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму та саміт "Кримської платформи".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці посольства США в Україні.
"Мав честь зустрітися з лідерами кримськотатарського народу, депутатами і чиновниками, і обговорити поточну окупацію Криму Росією, переслідування населення, і майбутню Кримську платформу", - повідомляє посольство США у Facebook.
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Ван Хельсинг #474886
показати весь коментар20.07.2021 11:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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