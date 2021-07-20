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Кент провів зустріч із представниками кримських татар - обговорили окупацію півострова і Кримську платформу. ФОТО

Заступник помічника державного секретаря США, тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент обговорив із лідерами кримськотатарського народу, чиновниками і депутатами ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму та саміт "Кримської платформи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці посольства США в Україні.

"Мав честь зустрітися з лідерами кримськотатарського народу, депутатами і чиновниками, і обговорити поточну окупацію Криму Росією, переслідування населення, і майбутню Кримську платформу", - повідомляє посольство США у Facebook.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кент прибув до Києва як тимчасовий повірений у справах США в Україні

Кент провів зустріч із представниками кримських татар - обговорили окупацію півострова і Кримську платформу 01
Кент провів зустріч із представниками кримських татар - обговорили окупацію півострова і Кримську платформу 02

Крим (14188) кримські татари (2005) Кент Джордж (49) Кримська платформа (320)


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Пропадет же сайт.Начинается все с сменьі дизайна
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20.07.2021 11:06 Відповісти
 
 