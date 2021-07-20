Затримано 21-річного пацієнта психлікарні, який убив медбрата під Кривим Рогом, - Нацполіція. ФОТО
Сьогодні, 20 липня, правоохоронці затримали в Кривому Розі пацієнта психіатричної лікарні, який напередодні вбив 54-річного медбрата і зник із території медзакладу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації поліції Дніпропетровської області.
"Протягом двох днів зловмисник переховувався в різних місцях. Сьогодні, 20 липня, вранці поліцейські затримали його за 50 км від місця скоєння злочину в одному з будинків у селі Зелене Інгулецького району", - сказано в повідомленні.
Наголошують, що чоловіка доставили в поліцію для з'ясування всіх обставин злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Зазначено, що на пошуки зловмисника був орієнтований весь особовий склад районної та міської поліції.
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а як вирішуються такі питання зараз?
И он уверял, что не лох.
Тоже с к-рога.
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Больного под стражу, а тех кто это предложил в дурдом на уколы....
Какой еще стражей??? он психически болен и находился в дурдоме...