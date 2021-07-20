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Затримано 21-річного пацієнта психлікарні, який убив медбрата під Кривим Рогом, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 20 липня, правоохоронці затримали в Кривому Розі пацієнта психіатричної лікарні, який напередодні вбив 54-річного медбрата і зник із території медзакладу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Протягом двох днів зловмисник переховувався в різних місцях. Сьогодні, 20 липня, вранці поліцейські затримали його за 50 км від місця скоєння злочину в одному з будинків у селі Зелене Інгулецького району", - сказано в повідомленні.

Наголошують, що чоловіка доставили в поліцію для з'ясування всіх обставин злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зазначено, що на пошуки зловмисника був орієнтований весь особовий склад районної та міської поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під Кривим Рогом 21-річний пацієнт психлікарні убив медбрата ніжкою від стільця і ​​втік. ФОТО

Затримано 21-річного пацієнта психлікарні, який убив медбрата під Кривим Рогом, - Нацполіція 01

Нацполіція (15272) психлікарня (87) вбивство (3109) Дніпропетровська область (3851)


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Топ коментарі
+31
ага) зря вас повыпускали.
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20.07.2021 13:17 Відповісти
+17
Це часом не родич зебільного воно?
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20.07.2021 13:12 Відповісти
+14
Майбутній презедент....
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20.07.2021 13:10 Відповісти
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Майбутній презедент....
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20.07.2021 13:10 Відповісти
Спасибо Супрун за разгром психбольниц и тубдиспансеров.
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20.07.2021 13:11 Відповісти
ага) зря вас повыпускали.
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20.07.2021 13:17 Відповісти
С ней паровозом пойдешь.
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20.07.2021 14:23 Відповісти
Санитары, вяжите и этого шизика... пусть назад возвращается в психбольницу.
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20.07.2021 13:18 Відповісти
Какя психбольница! Не оправдал доверие- перевести на более ответственную должность!
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20.07.2021 13:26 Відповісти
И далой прививки!
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20.07.2021 13:49 Відповісти
Сам видел как Супрун громила , или сказал кто?😀
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20.07.2021 15:58 Відповісти
О как боты раздухарились,туберкулезных им в трамвай.
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20.07.2021 17:18 Відповісти
Це часом не родич зебільного воно?
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20.07.2021 13:12 Відповісти
Это его приёмный зебрателла 😀
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20.07.2021 13:15 Відповісти
раніш було довічне примусове утримання у психіатричному відділенні з примусовим лікуванням для психічно хворих, що скоїли тяжкі злочини (насправді це були психіатричні тюрми)
а як вирішуються такі питання зараз?
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20.07.2021 13:15 Відповісти
ну він був пацієнтом психлікарні, з якої втік, - виходить що так само.
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20.07.2021 13:18 Відповісти
а зараз вони (після перемоги зебільного більбо і його презекоМанди) в парламенті нацполі судах інших органах влади
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20.07.2021 13:19 Відповісти
А от Кива лікувався у Полтавській психіатричній лікарні з діагнозом "наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості" та є інвалідом другої групи. Іллю Киву у 2013 році визнали винним у вимаганні. Але через довідку про те що він псих з інвалідністю другої групи йому присудили штраф у розмірі 10 тисяч гривень замість тюремного терміну. Ця ж довідка допомогла йому захистити наукову дисертацію і є тим розпізнавальним знаком, який завідчує що він СВІЙ серед ЗЕбільних, ОПЗЖоп і інших правителів України.
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20.07.2021 13:50 Відповісти
У медбратьев должны быть электрошокеры, а данный пациент похоже скорее косил чем псих
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20.07.2021 13:15 Відповісти
Вроде ж ему уже 42 было...
И он уверял, что не лох.

Тоже с к-рога.
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20.07.2021 13:19 Відповісти
..дебилу с ксивой ничего не угрожает, на что Зеля Беспредельщик и рассчитывает, жонглируя Конституцией (даже без рук) как хочет..9
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20.07.2021 13:36 Відповісти
Психбольниц?а прятаться соображала работает...повыпускай их всех и скоро мы будем прятаться(
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20.07.2021 14:01 Відповісти
Взять его на поруки...
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20.07.2021 15:05 Відповісти
дык это же родной брат *************, которого якобы убил огент вальцманЗатримано 21-річного пацієнта психлікарні, який убив медбрата під Кривим Рогом, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9961
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20.07.2021 15:50 Відповісти
Здоровый бугаяка.
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20.07.2021 15:59 Відповісти
Пахать на нём надо, а не по психушкам валяться.
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26.08.2021 18:59 Відповісти
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

==========
Больного под стражу, а тех кто это предложил в дурдом на уколы....
Какой еще стражей??? он психически болен и находился в дурдоме...
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26.08.2021 19:02 Відповісти
 
 