Затримано 21-річного пацієнта психлікарні, який убив медбрата під Кривим Рогом, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 20 липня, правоохоронці затримали в Кривому Розі пацієнта психіатричної лікарні, який напередодні вбив 54-річного медбрата і зник із території медзакладу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Протягом двох днів зловмисник переховувався в різних місцях. Сьогодні, 20 липня, вранці поліцейські затримали його за 50 км від місця скоєння злочину в одному з будинків у селі Зелене Інгулецького району", - сказано в повідомленні.

Наголошують, що чоловіка доставили в поліцію для з'ясування всіх обставин злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зазначено, що на пошуки зловмисника був орієнтований весь особовий склад районної та міської поліції.

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