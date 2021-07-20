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4,5 млн грн кредиту ЄБРР, виділених на ремонт шкіл і дитсадків, привласнили на Дніпропетровщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У Дніпрі викрито схему привласнення 4,5 мільйона гривень кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, які були виділені на ремонт шкіл і дитячих садів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, між комунальним підприємством Дніпровської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено кредитний договір щодо виділення коштів на реалізацію інвестиційної програми з підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах міста Дніпра. За результатами міжнародного тендеру генеральним підрядником визначено азербайджанську компанію, яка діє на території України через зареєстроване відкрите акціонерне товариство.

Встановлено, що голова представництва цього акціонерного товариства, директор комунального підприємства, директор ТОВ, фізична особа-підприємець та ще двоє громадян, діючи у складі організованої групи, у період з серпня 2019 по лютий 2020 року заволоділи бюджетними коштами, виділеними на виконання ремонтних робіт у двох дитячих садочках та школі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексдиректора "Льодового стадіону" в Києві судитимуть за заволодіння 20 млн державних коштів, - офіс ГПУ

Підозрювані внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт щодо влаштування м’якої покрівлі на об’єктах із застосуванням утеплювального шару монолітного пінобетону, який не відповідає проектній документації, внаслідок чого зайво отримали кошти у сумі понад 4,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

4,5 млн грн кредиту ЄБРР, виділених на ремонт шкіл і дитсадків, привласнили на Дніпропетровщині, - Офіс Генпрокурора 01
4,5 млн грн кредиту ЄБРР, виділених на ремонт шкіл і дитсадків, привласнили на Дніпропетровщині, - Офіс Генпрокурора 02
4,5 млн грн кредиту ЄБРР, виділених на ремонт шкіл і дитсадків, привласнили на Дніпропетровщині, - Офіс Генпрокурора 03

Автор: 

дитячий садок (364) ЄБРР (894) крадіжка (661) школа (2224) Офіс Генпрокурора (3278) Дніпропетровська область (3851)


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А причем здесь Зеленский?
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20.07.2021 13:27 Відповісти
в период с августа 2019 по февраль 2020 завладели бюджетными средствами...

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20.07.2021 13:35 Відповісти
Ніт, бубочька - пабедитель олигархії, корупції і ковіду-19
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22.07.2021 03:29 Відповісти
у когось Велике Крадівництво, а у когось маленьке.
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20.07.2021 13:32 Відповісти
мне лично интереснее читать о раскрадании миллиардов. а это все засирание мозгов и показ бурной борьбы с коррупцией. почему то о 370 млрд фискалов, налоговой и таможни говорит только Михуил. ермак, арахамия, верещук, комельчук же только молчат в тряпочку. ЗНАЧИТ В ДОЛЕ. иначе никак
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20.07.2021 13:39 Відповісти
реальной борьбы с коррупцией НЕТ в принципе. и причина не в желании или не желании. причина в том что колличество бабла поступившее в руки наших правителей нужно пересчитать, а их настолько дахренище что на другие дела банально времени не хватает
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20.07.2021 13:44 Відповісти
Интересно, а есть ли вообще в Украине хоть ОДНА сторительная фирма, которая не "мухлюет" со сметами и не имеет липовых /формальных/ актов выполненых работ? У меня есть обоснованое сомнения,что такая не существует в нашей реальности!
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20.07.2021 13:59 Відповісти
у нас стабильно половина кредитов разворовывается. А проценты оплачиваем все. Из бюджета.
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20.07.2021 14:10 Відповісти
та хотя бы б не расстреляли за такое нечаянное крупное хищение
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20.07.2021 15:07 Відповісти
 
 