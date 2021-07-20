4,5 млн грн кредиту ЄБРР, виділених на ремонт шкіл і дитсадків, привласнили на Дніпропетровщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У Дніпрі викрито схему привласнення 4,5 мільйона гривень кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, які були виділені на ремонт шкіл і дитячих садів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, між комунальним підприємством Дніпровської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено кредитний договір щодо виділення коштів на реалізацію інвестиційної програми з підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах міста Дніпра. За результатами міжнародного тендеру генеральним підрядником визначено азербайджанську компанію, яка діє на території України через зареєстроване відкрите акціонерне товариство.

Встановлено, що голова представництва цього акціонерного товариства, директор комунального підприємства, директор ТОВ, фізична особа-підприємець та ще двоє громадян, діючи у складі організованої групи, у період з серпня 2019 по лютий 2020 року заволоділи бюджетними коштами, виділеними на виконання ремонтних робіт у двох дитячих садочках та школі.

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Підозрювані внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт щодо влаштування м’якої покрівлі на об’єктах із застосуванням утеплювального шару монолітного пінобетону, який не відповідає проектній документації, внаслідок чого зайво отримали кошти у сумі понад 4,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.





